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Paolo Camedda

翻訳者：

殿堂入り第14回 - ペレ、サッカーの王：伝説のスターであり、世界初のアイコン

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ペレの終わりのない物語：サンタスの「ジンガ」から、ブラジル代表としての3度のワールドカップ制覇まで

君は私の法則を裏付ける例外だ。15分しか続かないはずの有名人の中で、君だけは15世紀も続く唯一の存在だ」。

1977年、ウォーホルがこう語ったとき、世界はすでにその伝説を知っていた。約20年間、彼の輝く笑顔は世界中の雑誌やテレビスタジアムを照らした。彼はワールドカップを3度制し、1000ゴール以上を挙げ、サッカーをグローバルなエンターテインメントに変えた。 しかしウォーホルが語っていたのは、ただのスポーツチャンピオンではなかった。彼は、ある文化的現象について語っていたのだ。

SNSも巨額スポンサー契約も「パーソナルブランド」の概念も生まれる前に、世界はすでに最初の真にグローバルなアスリートを知っていた。ペレである。


  • 伝説の誕生

    幼少期、両親は彼を「ディコ」と呼んだ。1940年10月23日、ミナスジェライス州トレス・コラソンズで生まれた彼は、貧困の中で即席のボールを蹴って育った。 

    しかし、彼が世界的に知られるきっかけとなったのは、別のあだ名だった。

    「3歳のとき、父はヴァスコ・デ・サン・ロレンソでプレーしていた」と2006年の自伝で語っている。「父に練習に連れて行ってもらうと、私はゴールキーパーのビレに魅了された。彼がセーブするたび、『ブラボー、ビレ！』と叫んでいた。 しかし僕は「ピレ」や「ペレ」と何度も言い間違えた。すると年上の子どもたちが、いつのまにか僕を『ペレ』と呼ぶようになった」

    当初は気に入らず、からかわれているように感じたという。しかしこの4文字は、やがて20世紀で最も有名な名前のひとつになった。

    数十年後、ルラ大統領は「ペレ、この4文字がブラジルと世界を結びつけた」と語った。

    その背景を知るには、1946年に家族が移住したサンパウロ州バウルに遡る必要がある。エドソン・アランテス・ド・ナシメントは、父ジョアン・ラモス・ド・ナシメント（通称ドンディーニョ）、母セレステ・アランテス、弟ジャイール（通称ゾカ）、妹マリア・ルシアと共に育った。 父ドンジンは才能ある元センターフォワードだったが、膝の怪我で選手生命を断たれた。一方、厳格な母セレスチは、サッカーで苦しんだ夫のように子どもたちが不安定な生活を送らないよう願っていた。

    ドンドinhoは彼にサッカーへの愛情を植え付けたが、ドナ・セレステは学業や仕事の重要性を強調し、その情熱にブレーキをかけた。 

    父は病院の担架係で家計は苦しく、母は家事と子育てに専念していた。幼いディコは勉強より、靴磨きや家事の手伝い、仲間とぼろ布や紙で作ったボールで遊ぶ方が好きだった。 

    サッカーの基本を教えたのはドンディーニョだった。1950年、ブラジルは自国開催のW杯でウルグアイに敗れ、「マラカナゾ」と呼ばれる大惨事を経験した。当時9歳だったペレは、涙を流す父の姿を見てこう誓った。「いつかブラジル代表としてW杯を勝つ」と

    8年後、彼はその約束を果たす。


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  • 彼を「オ・レイ」にしたジンガ

    ペレを他の選手と明確に区別する何かがある。ブラジル人はそれを「ジンガ」と呼ぶ。ジンガは特定の技術ではなく、動き方やバランス、想像力と即興性を伴う障害の乗り越え方を示す。 語源はカポエイラ。アフリカ系奴隷がポルトガル人の支配に抵抗するため、舞踏と格闘を融合させたカポエイラの基本ステップが、サッカーにも取り入れられた。

    ペレはその最高表現者だった。彼は波打つように動き、走るでもドリブルするでもなく、進む方向を先読みする。ボールを追うのではなく先回りし、すべてのプレーを予測不可能にした。 方向転換やボディフェイント、急な体幹のひねり、ヒールキック、そして抗いがたいアクロバティックな跳躍には、優雅さと力強さが融合。どのプレーも地球の隅々で一目で彼とわかるものだった。

    ヘディングは跳躍ではなく重力を制する行為だった。オーバーヘッド、ハーフオーバーヘッド、ボレーは、相手より早く地球に挑むようだった。彼の中には、ダンサーの軽さ、レスラーの力強さ、バウルーの少年が持った本能、そして世界を制する知性が共存していた。

    数年後、ホルヘ・バルダーノはその感覚をこう表現した。

    彼の体は太古から受け継がれた黒人特有のリズムに合わせ、ボールの気まぐれに調和して動いた。筋肉の質ゆえに、どんな妙技もこなした。例えば、彼が地面から飛び上がったのか、空から降りたのか、額でボールを打ち込んだのか、私たちは永遠に知る由もない。」


  • サントスとブラジルでの第一歩

    ドンディーニョは息子の才能を早くから見抜いていた。13歳のとき、彼は息子をバウルーのユースチームへ入れた。そのチームを率いていたのは、元ブラジル代表で才能発掘の達人であるヴァルデマル・デ・ブリトだった。彼はペレの並外れた可能性を最初に察知し、成長を導いた。

    その活躍はすぐに主要クラブの注目を集めた。サントスもそのひとつだった。母ドナ・セレステは当初少し躊躇したが、ヴァルデマル・デ・ブリトは家族を説得し、少年をトライアウトに連れて行った。ペレは見事に合格した。

    ヴィラ・ベルミロの選手寮に移ったペレは飛躍的に成長した。 1956年9月7日、親善試合コリンチャンス・デ・サント・アンドレ戦でトップデビューし、通算1281ゴールの第1号を記録。翌年にはレギュラーに定着し、1957年7月7日ブラジル代表デビュー。アルゼンチン戦（1-2敗北）でも得点を挙げた。

    まだ17歳だった。バウル出身の少年の伝説は、ここから始まった。


  • ペレの足元にある世界

    世界が彼に注目したのは1958年の夏。当時17歳だった彼は控えめな笑顔と、ブラジルで将来を期待される才能を持っていた。しかし、スウェーデンに上陸した時点では、のちに歴史に名を残す主役ではなかった。

    大会前に膝を痛め、万全な状態ではなかった。フェオラ監督はまず「イタリアのマッツォーラと呼ばれるアルタフィーニを起用し、オーストリアとイングランド戦でペレはベンチに留まった。

    慎重かつやむを得ない采配だった。だが、ペレの才能はベンチに留めておけるものではなかった。

    しかしソ連戦を前にフェオラは攻勢を強めるため、アルタフィーニとガリンチャに代えてペレを起用この采配は代表史に残る英断となった。

    準々決勝ウェールズ戦で決勝点、準決勝フランス戦ではハットトリックを達成。

    ストックホルムのその午後、彼は「期待の星」から「伝説」へと変わった。

    3-1とリードした状況でペレはペナルティエリア内でボールをコントロールし、ディフェンダーの頭上を越えて浮かせ、地面に落ちる前にボレーを放った。そこには創造性、勇気、直感、自然さが凝縮されていた。試合終盤には逃げ場のない逆足ヘディングで5点目を奪った。

    ブラジルは5-2で勝ち、初優勝を遂げた。試合終了のホイッスルが鳴るとペレはピッチに倒れ込み、涙を流した。チームメイトが喜びを爆発させる中、ブラジル中が世界一を確信した。

    父ドンディニョとの約束は果たされた。こうして「王（オ・レイ）」が生まれた。 

    その後数年間、サントスは世界がペレを知る架け橋となった。現在ではどの試合もテレビで観戦できるが、1960年代はそうではなかった。そのスペクタクルを目にするには、スタジアムへ行くしかなかった。

    サントスは世界ツアーへ出かけた。アフリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、南北アメリカを巡業。アンジェロ・モラッティ率いるインテルやウンベルト・アグネリ率いるユヴェントスが獲得を画策したが、サントスは移籍を拒んだ。 どこへ行ってもスタジアムは満員。人々はチームより彼を見たくてチケットを買った。背番号10は世界的な伝説となりつつあった。

    だがサントスは単なる興行団ではなく、ほぼ完璧な組織でもあった。 ペレ擁するチームは26タイトルを獲得。州選手権10回、全国タイトル6回（タッサ・ブラジル5回、トーネオ・ロベルト・ゴメス・ペドロサ1回）、国内カップ5回、コパ・リベルタドーレス2連覇、インターコンチネンタルカップ2回、インターコンチネンタル・チャンピオンズ・スーパーカップ1回を制し、世界屈指のチームとしての地位を確立した。

    1962年チリW杯ではブラジル代表として2度目の優勝を果たしたが、2戦目で負傷し残りを欠場した。 1966年大会では激しいファウルを受け、ブラジルはグループリーグ敗退。 

    サントスでは勝ち星と得点を重ね、国際親善試合にも数百試合出場。観客は“ペレショー”目当てにチケットを購入し、彼はドリブル、トンネル、ソンブレロ、ヘディング、華麗なゴールで期待に応えた。

    この時代、彼を取り巻く伝説が生まれた。最も有名なのは、ナイジェリア内戦で彼の試合を観るため休戦が宣言されたという話だ。これほど有名な選手は、かつていなかった。

    1969年11月19日、彼は通算1000ゴールという金字塔を達成した。

    その瞬間を全国が数週間待ちわびた。試合はたびに国民的イベントとなった。マラカナンで訪れたPKの瞬間、時間が止まった。ペレは助走をつけ、ゴールを決めた。

    スタジアムは歓声に包まれ、ピッチには写真家や記者、テレビカメラマン、サポーターが殺到した。そして、この夜を本当に特別にしたのは、本人によるメッセージだった。

    この感動の瞬間に、貧しい子どもたちや困っている人々、慈善活動を忘れないでほしい。弱い者を守り、助けよう。神の御名において、皆で支えようと語った。 

    彼は選手ではなく人間としての姿を示した。国民的アイドルは、その瞬間、国民的象徴へと変わった。


  • 最後の傑作：1970年のワールドカップ

    ペレのサッカーにおける最後の大傑作は、その翌年に訪れた。1970年メキシコ大会。ジャイールジーニョ、ジェルソン、トスタオ、リヴェリーノ、そしてペレ。多くの人々にとって史上最強のブラジル代表と称された。

    決勝のイタリア戦ではスポーツ史に残る象徴的な場面が生まれた。18分、リヴェリーノの左クロスをペレが跳ねるようにヘディング。GKアルベルトージも届かなかった。

    当時屈指の守護神ブルグニッチも為す術がなかった。「試合前、私は『彼も肉と骨だ』と自分に言い聞かせた。だが、そうではなかった

    ヴァルダーノの言葉通り、あのヘディングは地上から跳んだのか、空から降ったのか分からないほどだった。

    ボニセンナが同点としたものの、ブラジルは勢いを増し4-1で勝利。ペレはカルロス・アルベルトの4点目でもアシストし、そのゴールはW杯史上最高と称される。試合終了時、彼は3度目のW杯制覇を達成。これは今も破られていない記録だ。

    この瞬間、彼は世界的な伝説として確固たる地位を確立した。ブラジルの10番は、誰もが認める「王」となった。

    その1年余り後の1971年7月18日、マラカナンに集まった10万人以上の観客の前で、彼はセレサオのユニフォームを最後に身にまといました。すでにすべてを勝ち取っていた彼に、誰も別れを告げる準備ができていなかったのです。

    30歳だった彼は92試合で77得点を挙げ長らく代表最多得点記録保持者であった。この記録は2023年9月、ネイマールによって更新された。


  • サッカーを超えて

    1977年、ウォーホルがニューヨークで彼の肖像画を描いた頃、彼はすでに「チャンピオン」から「アイコン」へと変貌を遂げていた。 70年代初頭、連日の遠征と世界中の期待に疲れ、1974年にサントスでの現役引退を発表した。

    しかし1年後、北米NASLのニューヨーク・コスモスからオファーを受け、サッカーをアメリカに広めることを使命に再出発した。

    1977年、ニューヨーク・コスモスで64試合37得点を挙げ、アメリカでのサッカー普及に貢献したペレは現役生活に区切りをつけることを決めた。

    10月1日、ジャイアンツ・スタジアムに7万5千人の観衆が集まった。親善試合というより祝典だった。 ピッチにはコスモスとサントスが立った。 

    彼はコスモスとサントスのユニフォームをそれぞれ着て、前半と後半をプレー。ピッチを去る瞬間、サッカー界は史上最高の選手の一人に別れを告げた。

    36歳だった彼は通算1281ゴール、公式戦816試合で757ゴール、1試合平均0.93ゴールを記録。数字では測れない偉大な遺産を残した。

    彼は国際的な有名人となり、ブラジルの象徴、そして世界的なブランドとなった。国家元首や芸術家、映画スターとも親交を深めた。異なる世界をこれほど自然に往来したアスリートは、他にはいない。

    数年後、彼はこう語った。「ペレは不滅だ。ペレはアイドルだ。世界中の人にペレを知っているかと聞けば、誰も『いいえ』と答えない」。

    ハリウッドも彼に注目した。1981年、映画『勝利への逃走』でシルベスター・スタローン、マイケル・ケイン、ボビー・ムーと共演し、スポーツ映画史に残るシーンを贈った。

    ルイス・フェルナンデス伍長役として4-4の同点弾をオーバーヘッドで決め、時代を超えた名シーンが生まれた。撮影前、ジョン・ヒューストン監督は「何キロでもフィルムがある。何度でも挑戦していい」と言った。彼は「2メートルもあれば十分だ」と返し、見事に一発で成功させた。

    この一撃はサントスやブラジル代表の試合を見たことがない人の心にも響き、彼の伝説をさらに強めた。ペレはまたしてもサッカーの枠を超えていた。

    政治の分野でもスポーツ大臣として汚職と闘い、再生の象徴となった。サッカー界の大使であり、世界的にはグローバルセレブの先駆けでもあった。

    20世紀末にはFIFAやIOC、IFFHSが「世紀のサッカー選手」に選出したが、世界はそれ以前から彼の価値を知っていた。

    2022年12月29日、闘病の末に亡くなったが、伝説は終わらない。ブラジルでは3日間の国葬が執り行われ、世界中が哀悼の意を表した。

    「ディコ」と呼ばれた少年はこの世を去ったが、ペレは今も生き続けている。

    結局、ホルヘ・バルダーノの言葉通りだった。「オ・レイ」がプレーする時、彼が地上から舞い上がったのか、天から降りてきたのか、誰にも分からなかった。


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