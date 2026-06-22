世界が彼に注目したのは1958年の夏。当時17歳だった彼は控えめな笑顔と、ブラジルで将来を期待される才能を持っていた。しかし、スウェーデンに上陸した時点では、のちに歴史に名を残す主役ではなかった。

大会前に膝を痛め、万全な状態ではなかった。フェオラ監督はまず「イタリアのマッツォーラ」と呼ばれるアルタフィーニを起用し、オーストリアとイングランド戦でペレはベンチに留まった。

慎重かつやむを得ない采配だった。だが、ペレの才能はベンチに留めておけるものではなかった。

しかしソ連戦を前にフェオラは攻勢を強めるため、アルタフィーニとガリンチャに代えてペレを起用。この采配は代表史に残る英断となった。

準々決勝ウェールズ戦で決勝点、準決勝フランス戦ではハットトリックを達成。

ストックホルムのその午後、彼は「期待の星」から「伝説」へと変わった。

3-1とリードした状況でペレはペナルティエリア内でボールをコントロールし、ディフェンダーの頭上を越えて浮かせ、地面に落ちる前にボレーを放った。そこには創造性、勇気、直感、自然さが凝縮されていた。試合終盤には逃げ場のない逆足ヘディングで5点目を奪った。

ブラジルは5-2で勝ち、初優勝を遂げた。試合終了のホイッスルが鳴ると、ペレはピッチに倒れ込み、涙を流した。チームメイトが喜びを爆発させる中、ブラジル中が世界一を確信した。

父ドンディニョとの約束は果たされた。こうして「王（オ・レイ）」が生まれた。

その後数年間、サントスは世界がペレを知る架け橋となった。現在ではどの試合もテレビで観戦できるが、1960年代はそうではなかった。そのスペクタクルを目にするには、スタジアムへ行くしかなかった。

サントスは世界ツアーへ出かけた。アフリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、南北アメリカを巡業。アンジェロ・モラッティ率いるインテルやウンベルト・アグネリ率いるユヴェントスが獲得を画策したが、サントスは移籍を拒んだ。 どこへ行ってもスタジアムは満員。人々はチームより彼を見たくてチケットを買った。背番号10は世界的な伝説となりつつあった。

だがサントスは単なる興行団ではなく、ほぼ完璧な組織でもあった。 ペレ擁するチームは26タイトルを獲得。州選手権10回、全国タイトル6回（タッサ・ブラジル5回、トーネオ・ロベルト・ゴメス・ペドロサ1回）、国内カップ5回、コパ・リベルタドーレス2連覇、インターコンチネンタルカップ2回、インターコンチネンタル・チャンピオンズ・スーパーカップ1回を制し、世界屈指のチームとしての地位を確立した。

1962年チリW杯ではブラジル代表として2度目の優勝を果たしたが、2戦目で負傷し残りを欠場した。 1966年大会では激しいファウルを受け、ブラジルはグループリーグ敗退。

サントスでは勝ち星と得点を重ね、国際親善試合にも数百試合出場。観客は“ペレショー”目当てにチケットを購入し、彼はドリブル、トンネル、ソンブレロ、ヘディング、華麗なゴールで期待に応えた。

この時代、彼を取り巻く伝説が生まれた。最も有名なのは、ナイジェリア内戦で彼の試合を観るため休戦が宣言されたという話だ。これほど有名な選手は、かつていなかった。

1969年11月19日、彼は通算1000ゴールという金字塔を達成した。

その瞬間を全国が数週間待ちわびた。試合はたびに国民的イベントとなった。マラカナンで訪れたPKの瞬間、時間が止まった。ペレは助走をつけ、ゴールを決めた。

スタジアムは歓声に包まれ、ピッチには写真家や記者、テレビカメラマン、サポーターが殺到した。そして、この夜を本当に特別にしたのは、本人によるメッセージだった。

「この感動の瞬間に、貧しい子どもたちや困っている人々、慈善活動を忘れないでほしい。弱い者を守り、助けよう。神の御名において、皆で支えよう」と語った。

彼は選手ではなく人間としての姿を示した。国民的アイドルは、その瞬間、国民的象徴へと変わった。



