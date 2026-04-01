「殺さなければならないなら、そうする」：レアル・マドリードのスター選手が、チャンピオンズリーグでのFCバイエルン所属マイケル・オリゼとの友情を一時的に棚上げ

もしこの23歳の選手がミュンヘン戦で出場することになれば、バイエルンの右ウイングであるオリゼと対戦することになるだろう。彼はレアル・マドリードで中盤のセンターか左サイドバックをこなしており、その場合、大きな試練が待ち受けていることになる。というのも、オリゼは絶好調だからだ。今シーズンの公式戦39試合で16ゴール、27アシストを記録している。

元レアル・マドリードのサミー・ケディラも、その活躍に深く感銘を受けている。「バイエルンには、おそらく現在世界最高のウイングであるマイケル・オリゼがいる」と、2014年のワールドカップ優勝者は『Sport Bild』誌で絶賛した。

レアルが24歳の彼に注目しているという憶測について、彼は納得している。「レアルがオリゼを真剣に検討していないとしたら、それは非常に驚きだ。オリゼはクラブの哲学に合致している。レアルは完成されたベテラン選手に多額のお金を費やすのではなく、まだ成長の余地があり、少なくともあと6年から8年は活躍できる選手に投資したいと考えている。

だからこそ、クリスタル・パレス出身のこの選手の総合的な評価は「最高」なのだ。

オリセのベルナベウでの待望のデビュー戦は、火曜日の夜に行われるチャンピオンズリーグの1回戦となる。その8日後、アリアンツ・アレーナで、この2つの優勝候補のうちどちらがベスト4への切符を手に取るかが決まる。そこで待ち受けているのは、昨年の優勝チームであるPSGとリヴァプールFCの対戦の勝者だ。