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「殴り合い寸前」――レアル・マドリードで再び騒動、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが「激しい口論」に発展
バルデベバスでの練習場混乱
『マルカ』紙によると、レアル・マドリードのチーム内は危機的状況にある。バルベルデとチュアメニは口論の末、殴り合い寸前までいった。この出来事は、チームを蝕む内部崩壊を象徴している。発端はトレーニング中の軽い接触だったが、ファウルをきっかけに練習場ではかつてないほど激しい対立へと発展した。 互いに睨み合い、押し合いへし合いとなり、ロッカールームでも口論は続いた。この出来事はすぐにバルデベバスに広まり、スタッフやチームメイトは露呈した怒りに呆然とした。
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不満が募るチーム内で広がる亀裂
今回の衝突は、チーム内の亀裂が深まっていることを示す兆候だ。レアル・マドリードは34試合を終え勝ち点77でリーガ・エスパニョーラ2位。勝ち点88の首位バルセロナとは埋めがたい11ポイントの差がある。優勝争いから脱落したことで、長らく溜まっていた不満が爆発したようだ。 複数の主力が不仲で、口を利かない選手もいる。精神的疲労がチームに毒となり、ただの練習でも一触即発。コーチ陣は苦戦している。
アルベロアの孤立と最近のロッカールームでの不和
報道によると、チーム内の亀裂は選手だけでなく、アルバロ・アルベロアとの関係も悪化しているという。 現在、最大6人の選手が彼と口をきいていないという。さらに今週初め、アントニオ・ルディガーとアルバロ・カレラスを巡る対立も表面化した。スペイン人DFは公の場で「単発的で既に解決済み」と主張したが、扉の向こうでは状況が異なるようだ。こうした小競り合いが重なり、チームは崩壊寸前だ。
- AFP
シーズン佳境、クラシコが迫る
日曜のクラシコを控えるマドリードにとって、この不和は最悪のタイミングだ。負ければ最大の屈辱となる。バルセロナはあと1ポイント取れば優勝を決める。チームが一丸とならなければ、内部の亀裂が惨憺たるシーズンに残ったわずかな誇りも打ち砕く。