「殴り合い寸前」――レアル・マドリードで再び騒動、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが「激しい口論」に発展

報道によると、チーム内の亀裂は選手だけでなく、アルバロ・アルベロアとの関係も悪化しているという。 現在、最大6人の選手が彼と口をきいていないという。さらに今週初め、アントニオ・ルディガーとアルバロ・カレラスを巡る対立も表面化した。スペイン人DFは公の場で「単発的で既に解決済み」と主張したが、扉の向こうでは状況が異なるようだ。こうした小競り合いが重なり、チームは崩壊寸前だ。