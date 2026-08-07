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翻訳者：
「残酷なフットボール」がレクサムのレジェンド、ポール・マリンに立ちはだかるも、元レッド・ドラゴンズのスターはキーファー・ムーアがプレミアリーグ昇格争いをけん引すると支持
マリンはレクサムで110ゴールを記録し、3度の昇格を勝ち取った。
2021年にライアン・レイノルズとロブ・マクがレースコース・グラウンドで見事な買収劇を完了させた後、その大きな野望を実現するためには目玉となる補強が必要だった。マリンはその初期の加入選手の一人だった。
彼はレクサムの選手として最初の2シーズンで実に79ゴールという驚異的な数字を記録し、2年目にはナショナルリーグ優勝を成し遂げた。リーグ2も難なく突破し、2024-25シーズンにはEFLで3季連続の昇格を果たして記録を書き換えた。
その時点でマリンはファンのお気に入りであり、カルトヒーローでもあったが、フィル・パーキンソンの下で序列を下げ始め、チャンピオンシップで自身の価値を証明する機会を与えられなかった。その後、ウィガンとブラッドフォードへのローン移籍を経験した。
31歳のFWは現在、4部のロザラムにフリーで加入しており、レクサムとの契約は打ち切られた。
- Getty
マリンはレクサムから放出された後、ロザラムに加入した。
トランドルはレッド・ドラゴンズのサポーターの心に永遠に特別な場所を占める存在であり、Stakeとの提携のもとでGOALに対し、レクサムが現代の偉大な選手の一人と決別する決断についてこう語った。「残酷な世界だよね、フットボールは。マルズがやってきたことを見れば、彼なしに今のレクサムはなかったと僕は思う。それがフットボールの仕組みなんだ。マルズは去ることになったが、チャンピオンシップで本当の意味でチャンスを得られなかった。
「あそこにはいろんなタイプの選手がいて、それぞれ違う形で点を取れる。どの角度からでも攻撃の脅威を生み出せるんだ」
マリンはレクサムに感情のこもった別れを告げるにあたり、SNSにこう投稿した。「心の底から、近くからも遠くからも応援してくれたすべてのファンに本当にありがとう。僕たちが一緒に作り上げたものは、これからもずっと誇りに思うものだ。
「このクラブは特別だし、最初から僕と家族にとってそうだった。クラブが生き残るために力を合わせたすべての人たちのために、そして特別な二人であるライアン・レイノルズとロブ・マックのために、このクラブがこれからも前進し続けることを何より願っている。選手としての僕にとってはこれが終わりかもしれない。でも、このクラブへの愛情と思いが終わることは決してない」
プレミアリーグ昇格挑戦でキーマンに挙げられた面々
レイノルズとマックは複数の移籍市場を通じて引き続き資金を投じており、それによって前線には継続的に補強が行われてきた。それらの補強がすべて成功したわけではないが、レクサムはFW陣の層が厚い。
2026-27シーズンに向けた彼らの選択肢を評価する中で、2001年から2003年までレースコース・グラウンドで2年間プレーしたトランドルは、次のように付け加えた。「キーファー・ムーアは常にゴールをもたらしてくれる。そしてパーキーの戦い方もあって、少しよりダイレクトな形になるだろう。個人的にはそれを楽しめる時もある。というのも、少し細かくつなぎすぎることがあると思うからだ。
「キーファー・ムーアのような選手がいて、とりわけ空中戦での脅威があるなら、ボールを入れた時に相手へ多くの問題を引き起こすし、ゴールも取ってくれる。重要なのは彼を健康な状態で維持することだと思う。もしそれができれば、昇格をもたらしてくれる存在になれる選手だ」
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レクサムの2026-27シーズン日程：カラバオカップとチャンピオンシップの開幕戦
昨季のレッド・ドラゴンズではムーアが13得点を記録し、ジョシュ・ウィンダスも全コンペティションで17ゴールを挙げた。ベイリー・カダマルテリもプレシーズンでネットを揺らした一人であり、サム・スミスとデイビス・ケイラー＝ダンも、長期政権を築くパーキンソン監督にとって検討可能な別の選択肢となっている。
レクサムは金曜日、カラバオカップ1回戦でミドルズブラと対戦して公式戦に復帰する。その後、貴重なチャンピオンシップの勝ち点獲得、そしてプレミアリーグ昇格に向けた再挑戦が、8月17日にカーディフとのダービーで幕を開ける。
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