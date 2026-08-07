2021年にライアン・レイノルズとロブ・マクがレースコース・グラウンドで見事な買収劇を完了させた後、その大きな野望を実現するためには目玉となる補強が必要だった。マリンはその初期の加入選手の一人だった。

彼はレクサムの選手として最初の2シーズンで実に79ゴールという驚異的な数字を記録し、2年目にはナショナルリーグ優勝を成し遂げた。リーグ2も難なく突破し、2024-25シーズンにはEFLで3季連続の昇格を果たして記録を書き換えた。

その時点でマリンはファンのお気に入りであり、カルトヒーローでもあったが、フィル・パーキンソンの下で序列を下げ始め、チャンピオンシップで自身の価値を証明する機会を与えられなかった。その後、ウィガンとブラッドフォードへのローン移籍を経験した。

31歳のFWは現在、4部のロザラムにフリーで加入しており、レクサムとの契約は打ち切られた。