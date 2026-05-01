ミュンヘンの地元紙『アベンドツァイトゥング』によると、アリジョン・イブラヒモビッチは2027年まで契約があるにもかかわらず、来夏にFCバイエルンを退団したいと考えている。20歳の攻撃的オールラウンダーは、ミュンヘンで出場機会が見込めないため、レンタル先の1.FCハイデンハイムに残るのではなく、他のクラブへの完全移籍を目指す。
Getty Images
翻訳者：
残留の可能性はなし？ FCバイエルンからのレンタル選手が完全移籍を目指している模様
ブンデスリーガとセリエAから具体的な関心が報じられている。 Transfermarktは先日、カリアリとフィオレンティーナを移籍先候補に挙げた。 さらにイブラヒモビッチは、ビジャレアルやブライトンとの噂もある。
イブラヒモビッチは昨年12月、アベンドツァイトゥング紙に「もうレンタル移籍はしたくない。ぜひとも所属先を確定させたい」と語った。
- Getty Images Sport
FCバイエルン：アリジョン・イブラヒモビッチは3度レンタル移籍した
イブラヒモビッチはFCバイエルンのユース出身だが、ミュンヘンではブレイクできず、直近3シーズンはレンタル移籍を繰り返した。フロジノーネでの1年はまずまずだったが、昨季のラツィオでは2試合のみの出場だった。
今季はハイデンハイムでレギュラーを確保し、3得点をマーク。土曜15時30分、古巣バイエルンのアリアンツ・アレーナに挑む。
下馬評は不利でも、勝利は必須だ。ハイデンハイムは現在最下位で、残り3節。降格プレーオフ圏のザンクトパウリとは4ポイント差がある。