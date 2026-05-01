残留の可能性はなし？ FCバイエルンからのレンタル選手が完全移籍を目指している模様

イブラヒモビッチはFCバイエルンのユース出身だが、ミュンヘンではブレイクできず、直近3シーズンはレンタル移籍を繰り返した。フロジノーネでの1年はまずまずだったが、昨季のラツィオでは2試合のみの出場だった。

今季はハイデンハイムでレギュラーを確保し、3得点をマーク。土曜15時30分、古巣バイエルンのアリアンツ・アレーナに挑む。

下馬評は不利でも、勝利は必須だ。ハイデンハイムは現在最下位で、残り3節。降格プレーオフ圏のザンクトパウリとは4ポイント差がある。