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残留ではなく成長を！ プレミアリーグでわずか23分の出場にとどまり、移籍話も浮上する中、エステヴァオにチェルシーでの将来に関する助言
メッシーニョ、負傷で2026年ワールドカップ出場の夢に暗雲
母国ブラジルのパルメイラスで鮮烈な台頭を遂げたエステヴァンは、18歳の誕生日を迎えた後にイングランド移籍を果たした。かねて「メッシーニョ（小さなメッシ）」と呼ばれ、ブラジルサッカーの次なる大きな希望と目されていた。
無尽蔵のエネルギーと素早い足さばき、そして常に笑顔でプレーする姿は、西ロンドンの新たなファン層にこの若手を瞬く間に愛される存在にした。8ゴールを記録したが、ハムストリングの負傷によってデビューシーズンは短縮され、2026年ワールドカップ出場の夢も絶たれた。
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エステバオはアロンソのシステムで脇役にとどまっている
再び万全の状態に戻ったエステヴァオは、プレミアリーグで戦う2年目のシーズンに大きな飛躍が期待されていた。だが、チェルシーで再び起きたベンチの変化が、彼にとって逆風となっている。シャビ・アロンソは、純粋なウイングを置かない3バックのシステムを重用している。
その結果、トップリーグでの出場時間はわずか23分にとどまっており、コール・パーマーとモーガン・ロジャーズがチャンスメーク役の10番ポジションに入っている。そのため、エステヴァオの目を引く成長が最終的に鈍化してしまうのではないか、との見方も早くから広がっている。
すでに、出場機会を求めるこの超有望株にプレータイムを提示する用意のある他クラブからの関心が報じられており、2027年には何が待っているのだろうか。
残留か退団か？ エステバオが直面する大きな疑問
エステヴァンの現在と将来について問われた元チェルシーFWのコールは、LiveScore Betとの協賛で行われた取材で、GOALにこう語った。「現時点では、彼に合う形ではない。アロンソが右サイドに求めているのは、より守備的な意識を持つ選手だと思う。ただ、そう言うことはあっても、実際に試してみなければ分からない。そして、彼はまだ試されていない。
「今季ここまで、エステヴァンが試合で先発する兆候は見えていない。おそらく、チームで先発するに値すると判断されるほど、まだ練習で十分なものを示せていないのだろう。彼は若い選手だ。その部分のプレーは身につけなければならない。いずれ他のどのチームに行くにしても、守備の仕方と、そこにしっかり取り組むことを理解する必要がある。
「足元の技術や前への推進力がどれほど優れているかは、誰もが分かっている。ただ、ゲームの別の側面は伸ばしていかなければならない。だからこそ彼はまだ若い選手であり、現時点ではまだその域に達していない。
「そしておそらく、水面下では彼をより高いレベルに引き上げようと取り組んでいるはずだ。なぜなら、彼は間違いなく『ボールを持っていない時のプレーを一定の基準まで引き上げることができれば、とんでもない選手になる』と思わせるタイプの選手だからだ。アロンソもそれは分かっていると思う。
「この少年の才能は否定できない。だから、何らかの形で彼を起用しようとするはずだ。次のレベルに進むには、スカッドの層が必要になる。今チェルシーが取り組んでいるのは、まさにそこだと思う。エステヴァンがチームにいて、水面下で経験を積みながら学んでいくのは悪いことではない。大事なのは、彼を満足させておくことだ」
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チェルシー、10代選手と長期契約を締結へ
エステヴァオはチェルシーと2033年夏までの長期契約を結んでいる。チェルシーがこれほどの将来性を持つ選手を手放すことには消極的である一方、アロンソの構想で脇役に甘んじる状況では本人が満足しないことも理解している。
選手とクラブの双方が大きな決断を下す必要がある。手綱を解かれる時を待ちわびる10代の選手が、定期的な出場機会を求めていつまでも待てるわけではなく、そうなれば代替の移籍先候補に心を揺さぶられるのは避けられない。
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