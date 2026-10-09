エステヴァンの現在と将来について問われた元チェルシーFWのコールは、LiveScore Betとの協賛で行われた取材で、GOALにこう語った。「現時点では、彼に合う形ではない。アロンソが右サイドに求めているのは、より守備的な意識を持つ選手だと思う。ただ、そう言うことはあっても、実際に試してみなければ分からない。そして、彼はまだ試されていない。

「今季ここまで、エステヴァンが試合で先発する兆候は見えていない。おそらく、チームで先発するに値すると判断されるほど、まだ練習で十分なものを示せていないのだろう。彼は若い選手だ。その部分のプレーは身につけなければならない。いずれ他のどのチームに行くにしても、守備の仕方と、そこにしっかり取り組むことを理解する必要がある。

「足元の技術や前への推進力がどれほど優れているかは、誰もが分かっている。ただ、ゲームの別の側面は伸ばしていかなければならない。だからこそ彼はまだ若い選手であり、現時点ではまだその域に達していない。

「そしておそらく、水面下では彼をより高いレベルに引き上げようと取り組んでいるはずだ。なぜなら、彼は間違いなく『ボールを持っていない時のプレーを一定の基準まで引き上げることができれば、とんでもない選手になる』と思わせるタイプの選手だからだ。アロンソもそれは分かっていると思う。

「この少年の才能は否定できない。だから、何らかの形で彼を起用しようとするはずだ。次のレベルに進むには、スカッドの層が必要になる。今チェルシーが取り組んでいるのは、まさにそこだと思う。エステヴァンがチームにいて、水面下で経験を積みながら学んでいくのは悪いことではない。大事なのは、彼を満足させておくことだ」