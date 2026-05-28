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Lauren Hemp Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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「残留して本当に良かった」――ライオネスのスター、ローレン・ヘンプがバルセロナのオファーを断った理由、マンチェスター・シティのWSL優勝待望の終結、そしてFAカップ制覇の可能性について語る

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ローレン・ヘンプ
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ブライトンウィメン 対 マンチェスターシティWFC
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2年前、契約満了が迫ったローレン・ヘンプはマンチェスター・シティを去る寸前だった。 バルセロナへの移籍が噂され、17歳で加入して欧州屈指のウインガーに成長した彼女をシティが引き留める時間は残り少なかった。しかし結局、ヘンプは残留を選択。初の女子スーパーリーグ優勝を果たした今、GOALのインタビューに応じた彼女は、その決断に心から満足している。

ヘンプは2018年からシティに在籍し、FAカップやリーグカップで優勝した輝かしい瞬間を経験した。しかしWSLでは優勝争いであと一歩及ばず、チャンピオンズリーグでも早期敗退を経験した。

「最初に契約延長を打診されたとき、私はこのクラブで勝ちたいと確信した。でも最近タイトルを取れていなかったので、『今こそ勝ちたい、タイトルを獲らなきゃ』という思いが常にあった」と振り返る。

それでもヘンプはクラブを信じ、残留を決意。「近い将来、必ず力を取り戻し、トロフィーを勝ち取れると思っていました」

今月初め、その瞬間が訪れた。シティは2016年以来となるWSL制覇を達成した。「自分の決断を誇りに思う」と彼女は語る。「残留し、皆と一緒に全力で努力して本当に良かった」

25歳の彼女は、これが単なる「始まり」だと強調する。日曜、チームはブライトンを破り、6年ぶりのFAカップ制覇を狙う。

ウェンブリーでは過去4試合中3試合で勝利しており、その記録をさらに伸ばすつもりだ。チームにタイトルをもたらすことができれば、大きな意味を持つ。ここ数年は思うようにトロフィーを手にできなかったが、今こそ状況を変える瞬間だと彼女は信じている。

  • Man City Women 2025-26Getty Images

    驚異的なカムバック

    シティはWSLを楽々と制した。2月上旬に11ポイント差をつけ、途中つまずきながらも最終節を残して優勝を決めた。しかしFAカップ決勝への道は違っていた。

    最初の3試合は楽勝で、ボーンマス、シェフィールド・ユナイテッド、バーミンガム・シティを下位チームを合計11-0で退けた。しかし準決勝では85分時点で王者チェルシーに0-2とリードを許し、敗退の危機に立たされた。

    しかしメアリー・ファウラーの鮮やかなシュートで1点を返し、カディジャ・ショーがロスタイムに同点弾。さらに延長でショーが勝ち越し、3－2の逆転劇で決勝進出を決めた。

    「影響力のある交代選手たちが次々と入り、みんな異なるポジションでプレーした。まるで狂ったような試合だった。ある瞬間、鼻を折ったかと思ったほど！ 本当に狂気じみていた」とヘンプは振り返る。「でも、これは私たちがどんな状況からでも、時間がどれだけ残っていても逆転できることを証明している。

    「チームは決して諦めない。2-0のときもみんなの顔は落ち込んでいなかった。やるべきことをやろうという空気だった。1点を取ってチームの自信がぐんと上がった」

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  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    目の上のたんこぶ

    準決勝2試合目は、波乱が続いた日の2試合目だった。直前の試合ではブライトンが0－2からリヴァプールを逆転し、FAカップ初決勝進出を決めた。 シーガルズは直近4試合でアーセナルと1-1、マンチェスター・ユナイテッドと1-1の引き分け、マンチェスター・シティに3-2、FAカップ準々決勝でアーセナルに2-0と勝利し、好調を維持している。先月サウス・コーストで敗れたヘンプとシティはその強さを痛感している。

    イングランド代表のスターは「彼らは非常に打ち破りにくい」と語る。「素晴らしいサッカーをするだけでなく、強いメンタリティを持つ。1対1では突破が難しく、フィジカルも高い。フラン・カービーのような個性も光る。私は代表で何度も彼女とプレーしたが、チームにとって不可欠だ」

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    姿勢と心構え

    ブライトンの実力を認めつつも、日曜のウェンブリー遠征を前にヘンプは「自分たちにもチャンスがある」と強調する。

    「相手は手強いですが、あの試合では私たちもベストを尽くせなかった」と彼女は語る。これは、最近のシーガルズ（ブライトン）戦での敗戦だけでなく、ダリオ・ヴィドシッチ監督就任後の昨シーズンに記録した3度の1点差勝利にも言及している。

    「私たちがベストな状態なら誰にも負けない。その姿勢とメンタリティをピッチに持ち込むことが大切だ」

  • Lauren Hemp Man City Women WSL trophy 2025-26Getty Images

    もっと知りたい

    その自信の根底には、WSL制覇で目覚めた飽くなき渇望がある。トロフィーを掲げた瞬間は格別の喜びだった。2024年は得失点差、2021年は2ポイント差で優勝を逃し、2020年はパンデミックによるシーズン中断で首位ながら勝点比率変更によりタイトルを逃した。 4年間タイトルから遠ざかっていただけに、選手たちはこの喜びを再び味わいたいと強く思っている。まずは日曜日の決勝だ。

    「この優勝をきっかけに、来年もタイトルを守りたくなった。チームメイトも同じ気持ちだと思う。多くの選手が長くチームに在籍しているからね」とヘンプは語る。「素晴らしいシーズンだったから、最高の形で締めくくりたい。

    「決勝に進めたことは大きな成果だ。チェルシー戦は苦しかったが、逆転できたのはチームの精神力を示した。私たちは諦めない。その姿勢が今シーズンの初タイトルにつながった。この経験が次の目標にも活きるはずだ。」

  • 次のトロフィー

    WSLに続きFAカップも制すれば、大きな成果となる。 チェルシーは6年間のリーグ支配中、この偉業を4度達成。2019～2025年の国内タイトル18のうち13を獲得し、3度決勝に進出した。シティがWSL優勝をきっかけに長期成功を目指すなら、日曜の試合での勝利は理想的な第一歩だ。

    ヘンプは、シティがその勢いを維持し、再び勝利を習慣にできると信じている。 彼女はイングランド代表でも同じ経験をしている。2022年欧州選手権制覇で「ライオネッス」のガラスの天井を破り、2023年女子W杯決勝進出と昨夏の欧州選手権連覇で頂点を維持した。これがシティにとっての天井突破だとすれば、なぜ彼女は地位を維持できると考えるのか？


    「勝つと、誰もがその感覚をもう一度味わいたくなる。ここ数週間の瞬間は、きっと誰もが人生で最高の時だったはず。その感覚を再び味わいたいという思いが、来シーズンへの原動力になる」とヘンプは語る。

    「リーグ優勝の経験は各選手の武器となり、来季も支えてくれる。代表でも初ユーロ制覇後に標的となったが、その圧を燃料にさらに高みを目指した。

    高みに達したら『どうすればさらに上へ』と考える。それが来季の目標だ。リーグ制覇は私たちの基準。次はチャンピオンズリーグへどう前進するかだ。これは終わりではなく、より大きな始まりだと感じている」

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    特別な日

    とはいえ、来シーズンへの注目が高まる前にまだ1試合残っている。シティを待ち受けるのはウェンブリーだ。ヘンプはこの会場を熟知している。彼女は2018年のFAカップ決勝で得点を挙げ、シティがウェストハムを3-0で下したほか、その1年後のエバートン戦での勝利にも貢献している。

    4年前この大会でチェルシーに延長で敗れたが、同じ舞台でのユーロ2022決勝勝利で良い思い出が上回る。

    「ウェンブリーに行くのが大好きです」とヘンプは笑った。「素晴らしい舞台で、いい思い出もたくさんあります。また新しい記憶を作れたら嬉しいです」

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