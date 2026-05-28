「残留して本当に良かった」――ライオネスのスター、ローレン・ヘンプがバルセロナのオファーを断った理由、マンチェスター・シティのWSL優勝待望の終結、そしてFAカップ制覇の可能性について語る

ヘンプは2018年からシティに在籍し、FAカップやリーグカップで優勝した輝かしい瞬間を経験した。しかしWSLでは優勝争いであと一歩及ばず、チャンピオンズリーグでも早期敗退を経験した。

「最初に契約延長を打診されたとき、私はこのクラブで勝ちたいと確信した。でも最近タイトルを取れていなかったので、『今こそ勝ちたい、タイトルを獲らなきゃ』という思いが常にあった」と振り返る。

それでもヘンプはクラブを信じ、残留を決意。「近い将来、必ず力を取り戻し、トロフィーを勝ち取れると思っていました」

今月初め、その瞬間が訪れた。シティは2016年以来となるWSL制覇を達成した。「自分の決断を誇りに思う」と彼女は語る。「残留し、皆と一緒に全力で努力して本当に良かった」

25歳の彼女は、これが単なる「始まり」だと強調する。日曜、チームはブライトンを破り、6年ぶりのFAカップ制覇を狙う。

ウェンブリーでは過去4試合中3試合で勝利しており、その記録をさらに伸ばすつもりだ。チームにタイトルをもたらすことができれば、大きな意味を持つ。ここ数年は思うようにトロフィーを手にできなかったが、今こそ状況を変える瞬間だと彼女は信じている。