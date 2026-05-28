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「残留したい」と元マンチェスター・ユナイテッドのFWメンフィス・デパイ。コリンチャンスとの新契約を待ちながら、残留の意思を明確にした。
ブラジルに残りたいという願い
コパ・リベルタドーレスのプラテンセ戦で先発復帰したデパイは、サンパウロでの去就について高まる憶測に言及した。6月に契約が切れるオランダ代表は、サッカー部門ディレクターのマルセロ・パズ氏らと契約延長に向けた協議を続けている。
「すでに十分話したし行動も示した。誰もが私の想いを理解しているはずだ。クラブもファンも、私がコリンチャンスを愛していることを知っている。残留したいのは当然だが、そう簡単ではない。今は最善の交渉方法を探っている」とネオ・キミカ・アリーナのミックスゾーンで記者団に語った。
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このクラブでの2年間を振り返って
ブラジルに移籍して以来、メンフィスはコリンチアンズの攻撃の要となり、ファンにも愛される存在になった。彼はこれまでの歩みを振り返り、「まだ達成すべきことがある」と語りつつ、デビュー以来のクラブの進化を強調した。チームの状況は大幅に改善されたが、タイトル獲得やさらなる成長への道は半ばだと述べた。
「ここには自分の居場所があると感じています。この2年間はあっという間でした。初めて皆さんに会った日と、当時のチームの状況は覚えています。2年たった今、状況は大きく変わりましたが、まだ成し遂げたいこと、クラブが求めるレベルには程遠いです。戦いは続いています」と元リヨンのスターは語った。
コリンチャンスに高い目標を課す
交渉が続く中、デパイはクラブに自分と同じレベルの野心を見せるよう要求している。オランダ代表歴代最多得点記録保持者は、金銭以上のものを求め、タイトル獲得への組織的決意を示してほしいと考えている。
「入団会見で目的を持って来たと言ったが、2年で状況も変わり、私の目的も変わった」とデパイ。「それでもコリンチャンスへの思いは変わらない。様子を見よう。 「私はワールドカップに出場する。結局のところ、これは私とクラブの相乗効果だ。クラブもまた、その野心を示すべきだ。私たちにとって、クラブにとって、そしてファンにとっての野心とは何なのか？ コリンチャンスは巨大なクラブだ。繰り返しになるが、もっと多くのタイトルに値する。もっと組織的な体制に値する。多くの素晴らしいものに値する。そして、ファンこそが、それを最も享受するに値する人々の一人だ。」
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ワールドカップの任務が待ち受けている
デパイは、ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表の2026年ワールドカップメンバーに選出され、代表戦に集中する。これによりグレミオ戦などコリンチャンスの試合を欠場し、代表期間中にクラブの去就が決まりそうだ。
今季は負傷で2か月離脱し、ティマオ（コリンチャンス）では14試合に出場したのみ。そのままW杯に臨む。