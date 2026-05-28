コパ・リベルタドーレスのプラテンセ戦で先発復帰したデパイは、サンパウロでの去就について高まる憶測に言及した。6月に契約が切れるオランダ代表は、サッカー部門ディレクターのマルセロ・パズ氏らと契約延長に向けた協議を続けている。

「すでに十分話したし行動も示した。誰もが私の想いを理解しているはずだ。クラブもファンも、私がコリンチャンスを愛していることを知っている。残留したいのは当然だが、そう簡単ではない。今は最善の交渉方法を探っている」とネオ・キミカ・アリーナのミックスゾーンで記者団に語った。