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残留か退団か。退団説が浮上する中、ペップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・シティでの将来について明言を避けている。しかしプレミアリーグ優勝を逃し、「決断」が必要だと認めた。
グアルディオラ監督、退任説について言及
マンチェスター・シティがボーンマスと1-1で引き分け、優勝の可能性が正式に消えた。グアルディオラ監督はスカイ・スポーツの取材に、10年にわたる在任期間をめぐる憶測について語った。 この結果、シティの勝ち点は78で止まり、最終節を残して82ポイントのアーセナルに4ポイント差をつけられ優勝が消えた。リーグ6度制した55歳の監督は契約についてこう語った。 「契約はあと1年ある。今は話さない。会長や選手、スタッフと話し合う必要がある。FAカップやCL出場権、プレミアリーグの戦いに集中し、チームを最高の位置に導くことだけ考えている。そして、我々はそれを実行してきた」と説明した。
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会長との予定されている会談
グアルディオラ監督は、シーズン真っ只中に自身の将来を議論することはチームに悪影響だと強調し、シーズン終了後に正式に話し合うと述べた。「契約はあと1年あると言えるが、経験上、シーズン中に発表すれば何をしても最悪の結果を招く」と語った。さらに彼は続けた。 「まず会長（ハルドゥーン・アル・ムバラク氏）と話し合う必要がある。シーズン後に二人で話し合うとすでに約束しているからだ。それだけの話で、その後判断を下す」
シティでの幸福とアーセナルからの称賛
タイトルを逃したが、カタルーニャ出身の監督はミケル・アルテタ率いるアーセナルを品位を持って祝福し、所属クラブへの愛情を語った。「マンチェスター・シティと私のチームを代表し、アーセナル、ミケル、スタッフ、裏方、選手、ファンに心からお祝い申し上げます。彼らは優勝にふさわしい」と述べた。 マンチェスターのクラブとの絆を振り返り、彼はこう宣言した。「このクラブに所属していることは、私にとってこの世で最も幸せなことだ！このクラブはまさに並外れている！もちろん、我々にとってシーズンは終わった。ファンと共に（優勝争いを）繰り広げる形で最終戦を迎えたかったが、ファンはきっと来てくれるだろう。なぜなら、過去10シーズン、数え切れないほどの素晴らしい瞬間を彼らと共に過ごしてきたからだ。」
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アストン・ヴィラ戦が最後の別れとなるのか？
マンチェスター・シティは日曜、ホームでアストン・ヴィラを迎える。この試合はグアルディオラ監督の感慨深い別れの場になると見込まれている。後任にエンツォ・マレスカ監督が就任すると噂される中、シティは激動の夏を前にホーム最終戦でチームをまとめ上げる必要がある。