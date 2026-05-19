残留か退団か。退団説が浮上する中、ペップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・シティでの将来について明言を避けている。しかしプレミアリーグ優勝を逃し、「決断」が必要だと認めた。

タイトルを逃したが、カタルーニャ出身の監督はミケル・アルテタ率いるアーセナルを品位を持って祝福し、所属クラブへの愛情を語った。「マンチェスター・シティと私のチームを代表し、アーセナル、ミケル、スタッフ、裏方、選手、ファンに心からお祝い申し上げます。彼らは優勝にふさわしい」と述べた。 マンチェスターのクラブとの絆を振り返り、彼はこう宣言した。「このクラブに所属していることは、私にとってこの世で最も幸せなことだ！このクラブはまさに並外れている！もちろん、我々にとってシーズンは終わった。ファンと共に（優勝争いを）繰り広げる形で最終戦を迎えたかったが、ファンはきっと来てくれるだろう。なぜなら、過去10シーズン、数え切れないほどの素晴らしい瞬間を彼らと共に過ごしてきたからだ。」