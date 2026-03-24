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残留か移籍か？ ニコ・シュロッターベック、ボルシア・ドルトムントからの契約オファーに対し「決定的な」回答をまだ示さず。スターDFの去就を巡り、報道は食い違っている
シュロッターベックの将来は不透明だ
シュロッターベックはボルシア・ドルトムントの守備陣において最も頼りになる選手の一人としての地位を確立しているが、彼が今後数年にわたりBVBの守備の要であり続けるかどうかについては、現在激しい議論が交わされている。
『ビルト』紙が、選手とクラブ間の交渉で進展があったと報じたことを受け、憶測は最高潮に達している。
しかし、合意の可能性を巡る楽観的な見方がある一方で、その後の報道では、選手側からの「決定的な」回答が依然として保留中であると伝えられている。ドルトムントの首脳陣は、海外からの関心をかわすため、この26歳の選手の契約を確実にしたいと考えているが、最終的なゴーサインが出ていないため、ファンや関係者は事態の明確化を待ち望んでいる。
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契約状況に関する矛盾した報道
ドイツのメディアで相反する報道が相次いだことで、状況はさらに複雑化している。一部の報道では、シュロッターベックが再び活躍を見せたハンブルク戦での3-2の勝利を受けて、すでに完全合意に達したと報じられていた。こうした報道は、このディフェンダーが全盛期を「シュヴァルツゲルベン（ブラック・アンド・イエロー）」に捧げるにあたり、あとは公式発表を待つだけであることを示唆していた。
一方で、WAZ紙は、交渉は順調に進み契約の骨子はまとまっているものの、シュロッターベックはまだ契約書に署名しておらず、合意にも至っていないと報じている。ドルトムントがブンデスリーガのタイトルを常に争い、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでも戦える戦力を構築しようとしている中、このセンターバックは自身の選択肢を慎重に検討している。
ドルトムント・プロジェクトの礎
シグナル・イドゥナ・パークに加入して以来、シュロッターベックはBVBにとって不可欠な戦力であることを証明してきた。後方からのビルドアップ能力と、攻撃的な守備スタイルを兼ね備えているため、現在の移籍市場において彼に代わる選手を見つけるのは困難だ。ドルトムントの首脳陣は、彼のような実力ある選手を失うことが、巨額の再投資と、後継者探しに伴う潜在的なリスクを伴うことを十分に認識している。
クラブの戦略はドイツ代表選手を中核に据えてチームを構築することであり、シュロッターベックはそのグループのリーダーと見なされている。契約延長交渉に成功すれば、バイエルン・ミュンヘン、リヴァプール、レアル・マドリードからの関心が報じられる中、来夏あるいは2027年の夏に彼を無償で失う事態を防ぐことができるだろう。
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迫りくる移籍期間のプレッシャー
現時点では、決定権は選手側にある。ドルトムントの首脳陣は「決定的な」進展が間もなく訪れると期待を寄せているが、シュロッターベック側の沈黙が移籍説に拍車をかけている。正式な発表があるまで、彼が残留するか移籍するかという問題は、ルール地方における最大の話題の一つであり続けるだろう。