残留か移籍か？ ニコ・シュロッターベック、ボルシア・ドルトムントからの契約オファーに対し「決定的な」回答をまだ示さず。スターDFの去就を巡り、報道は食い違っている

シュロッターベックはボルシア・ドルトムントの守備陣において最も頼りになる選手の一人としての地位を確立しているが、彼が今後数年にわたりBVBの守備の要であり続けるかどうかについては、現在激しい議論が交わされている。

『ビルト』紙が、選手とクラブ間の交渉で進展があったと報じたことを受け、憶測は最高潮に達している。

しかし、合意の可能性を巡る楽観的な見方がある一方で、その後の報道では、選手側からの「決定的な」回答が依然として保留中であると伝えられている。ドルトムントの首脳陣は、海外からの関心をかわすため、この26歳の選手の契約を確実にしたいと考えているが、最終的なゴーサインが出ていないため、ファンや関係者は事態の明確化を待ち望んでいる。



