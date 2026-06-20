「彼は内側側副靭帯に何らかの障害を抱えているようだ。詳細は不明だが、明日MRI検査を受ける。 残念ながら状態は良くない」と、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は2－1で勝利した試合後、ZDFのインタビューで語った。このドルトムント所属DFが米国、メキシコ、カナダで開催される大会に引き続き出場できるかは、診断結果次第だ。
翻訳者：
「残念ながら、状態は良くない」：ドイツ代表のスターは、ワールドカップの早期敗退危機に直面しているのか？
シュロッターベックは試合開始15分ほどで負傷し、一時交代が懸念された。
ハーフタイムまではプレーを続けたが、後半は出場せず、代わりにアントニオ・リュディガーが投入された。ナゲルスマン監督は「プレーを続けられるかは選手自身の判断だ。彼はハーフタイムまで良いプレーをしていた」と説明した。
何が起きたのか。シュロッターベックは突進するコートジボワールMFアマド・ディアロの直前でクリアを試みた際、接触はないものの左足がわずかに捻じれ、さらに右足で自身のアキレス腱を蹴ってしまった。
彼は足を引きずり、医療スタッフがすぐに対応。治療はピッチ外で行われ、テレビ映像では左足首に問題があるように見えたが、ZDFのハーフタイム報道では膝の痛みも伝えられた。
トロントのスタジアムでは、ドイツのファンが治療中のシュロッターベックに励ましのチャントを送っていた。
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ドイツ代表：ニコ・シュロッターベックはコートジボワール戦の前半のみ出場
FIFAの新規定により、シュロッターベックは治療後、1分間待ってピッチに戻った。戻った際、彼はまだ足を軽く引きずり、苦痛の表情を浮かべた。
代役候補のアントニオ・リュディガーとヴァルデマー・アントンは軽いウォーミングアップを開始した。それでもシュロッターベックは続投し、時間が経つにつれて走りが改善した。
後半開始時、シュロッターベックは結局ベンチへ。代わってリュディガーがターとセンターバックを組んだ。
ドイツは途中出場のデニズ・ウンダフの活躍で1点差を逆転し、勝ち点3を獲得。木曜のエクアドル戦を待たずにノックアウトステージ進出を決めた。
2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー
ポジション
選手
所属チーム
背番号
ゴール
オリバー・バウマン
TSGホッフェンハイム
12
ゴール
マヌエル・ノイアー
FCバイエルン・ミュンヘン
1
ゴール
アレクサンダー・ニュベル
VfBシュトゥットガルト
21
ディフェンシブ
ヴァルデマー・アントン
ボルシア・ドルトムント
3
ディフェンシブ
ナサニエル・ブラウン
アイントラハト・フランクフルト
18
ディフェンシブ
パスカル・グロス
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
13
ディフェンシブ
ヨシュア・キミッヒ
FCバイエルン・ミュンヘン
6
ディフェンシブ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
23
ディフェンシブ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
FCバイエルン・ミュンヘン
5
ディフェンシブ
デビッド・ラウム
RBライプツィヒ
22
ディフェンス
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリード
2
ディフェンダー
ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
15
ディフェンシブ
アンジェロ・スティラー
VfBシュトゥットガルト
16
ディフェンシブ
ジョナサン・ター
FCバイエルン・ミュンヘン
4
ディフェンシブ
マリック・ティアウ
ニューカッスル・ユナイテッド
24
攻撃
ナディエム・アミリ
マインツ05
20
攻撃
マクシミリアン・バイアー
ボルシア・ドルトムント
14
攻撃
レオン・ゴレツカ
FCバイエルン・ミュンヘン
8
攻撃
カイ・ハーヴェルツ
アーセナルFC
7
攻撃
アッサン・ウエドラオゴ
RBライプツィヒ
25
攻撃
ジェイミー・ルーウェリング
VfBシュトゥットガルト
9
攻撃
ジャマル・ムシアラ
FCバイエルン・ミュンヘン
10
攻撃
レロイ・サネ
ガラタサライ・イスタンブール
19
攻撃
デニズ・ウンダヴ
VfBシュトゥットガルト
26
攻撃
フロリアン・ヴィルツ
FCリヴァプール
17
攻撃
ニック・ウォルテメイド
ニューカッスル・ユナイテッド
11