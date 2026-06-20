シュロッターベックは試合開始15分ほどで負傷し、一時交代が懸念された。

ハーフタイムまではプレーを続けたが、後半は出場せず、代わりにアントニオ・リュディガーが投入された。ナゲルスマン監督は「プレーを続けられるかは選手自身の判断だ。彼はハーフタイムまで良いプレーをしていた」と説明した。

何が起きたのか。シュロッターベックは突進するコートジボワールMFアマド・ディアロの直前でクリアを試みた際、接触はないものの左足がわずかに捻じれ、さらに右足で自身のアキレス腱を蹴ってしまった。

彼は足を引きずり、医療スタッフがすぐに対応。治療はピッチ外で行われ、テレビ映像では左足首に問題があるように見えたが、ZDFのハーフタイム報道では膝の痛みも伝えられた。

トロントのスタジアムでは、ドイツのファンが治療中のシュロッターベックに励ましのチャントを送っていた。