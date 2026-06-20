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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「残念ながら、状態は良くない」：ドイツ代表のスターは、ワールドカップの早期敗退危機に直面しているのか？

ワールドカップ
ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
コートジボワール
ニコ・シュロッターベック

ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックは、グループリーグ第2戦のコートジボワール戦で負傷交代し、W杯離脱の危機に瀕している。

「彼は内側側副靭帯に何らかの障害を抱えているようだ。詳細は不明だが、明日MRI検査を受ける。 残念ながら状態は良くない」と、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は2－1で勝利した試合後、ZDFのインタビューで語った。このドルトムント所属DFが米国、メキシコ、カナダで開催される大会に引き続き出場できるかは、診断結果次第だ。


  • シュロッターベックは試合開始15分ほどで負傷し、一時交代が懸念された。

    ハーフタイムまではプレーを続けたが、後半は出場せず、代わりにアントニオ・リュディガーが投入された。ナゲルスマン監督は「プレーを続けられるかは選手自身の判断だ。彼はハーフタイムまで良いプレーをしていた」と説明した。

    何が起きたのか。シュロッターベックは突進するコートジボワールMFアマド・ディアロの直前でクリアを試みた際、接触はないものの左足がわずかに捻じれ、さらに右足で自身のアキレス腱を蹴ってしまった。

    彼は足を引きずり、医療スタッフがすぐに対応。治療はピッチ外で行われ、テレビ映像では左足首に問題があるように見えたが、ZDFのハーフタイム報道では膝の痛みも伝えられた。

    トロントのスタジアムでは、ドイツのファンが治療中のシュロッターベックに励ましのチャントを送っていた。

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ドイツ代表：ニコ・シュロッターベックはコートジボワール戦の前半のみ出場

    FIFAの新規定により、シュロッターベックは治療後、1分間待ってピッチに戻った。戻った際、彼はまだ足を軽く引きずり、苦痛の表情を浮かべた。

    代役候補のアントニオ・リュディガーとヴァルデマー・アントンは軽いウォーミングアップを開始した。それでもシュロッターベックは続投し、時間が経つにつれて走りが改善した。

    後半開始時、シュロッターベックは結局ベンチへ。代わってリュディガーがターとセンターバックを組んだ。

    ドイツは途中出場のデニズ・ウンダフの活躍で1点差を逆転し、勝ち点3を獲得。木曜のエクアドル戦を待たずにノックアウトステージ進出を決めた。

  • 2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー

    ポジション

    選手

    所属チーム

    背番号

    ゴール

    オリバー・バウマン

    TSGホッフェンハイム

    12

    ゴール

    マヌエル・ノイアー

    FCバイエルン・ミュンヘン

    1

    ゴール

    アレクサンダー・ニュベル

    VfBシュトゥットガルト

    21

    ディフェンシブ

    ヴァルデマー・アントン

    ボルシア・ドルトムント

    3

    ディフェンシブ

    ナサニエル・ブラウン

    アイントラハト・フランクフルト

    18

    ディフェンシブ

    パスカル・グロス

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    13

    ディフェンシブ

    ヨシュア・キミッヒ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    6

    ディフェンシブ

    フェリックス・ンメチャ

    ボルシア・ドルトムント

    23

    ディフェンシブ

    アレクサンダル・パブロヴィッチ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    5

    ディフェンシブ

    デビッド・ラウム

    RBライプツィヒ

    22

    ディフェンス

    アントニオ・リュディガー

    レアル・マドリード

    2

    ディフェンダー

    ニコ・シュロッターベック

    ボルシア・ドルトムント

    15

    ディフェンシブ

    アンジェロ・スティラー

    VfBシュトゥットガルト

    16

    ディフェンシブ

    ジョナサン・ター

    FCバイエルン・ミュンヘン

    4

    ディフェンシブ

    マリック・ティアウ

    ニューカッスル・ユナイテッド

    24

    攻撃

    ナディエム・アミリ

    マインツ05

    20

    攻撃

    マクシミリアン・バイアー

    ボルシア・ドルトムント

    14

    攻撃

    レオン・ゴレツカ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    8

    攻撃

    カイ・ハーヴェルツ

    アーセナルFC

    7

    攻撃

    アッサン・ウエドラオゴ

    RBライプツィヒ

    25

    攻撃

    ジェイミー・ルーウェリング

    VfBシュトゥットガルト

    9

    攻撃

    ジャマル・ムシアラ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    10

    攻撃

    レロイ・サネ

    ガラタサライ・イスタンブール

    19

    攻撃

    デニズ・ウンダヴ

    VfBシュトゥットガルト

    26

    攻撃

    フロリアン・ヴィルツ

    FCリヴァプール

    17

    攻撃

    ニック・ウォルテメイド

    ニューカッスル・ユナイテッド

    11

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