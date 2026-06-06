「残念ながら、涙が出てしまった」：ユリアン・ナーゲルスマンがカールの負傷経緯を説明

ナゲルスマン監督は、カールが「4～6週間、あるいはそれ以上離脱する」と明かした。そのため、7月20日のバイエルン・ミュンヘン再始動にも間に合わない可能性がある。

さらに痛ましいのは、MFセルジュ・グナブリーも4月中旬、練習中のシュートで内転筋を断裂し、シーズン終盤とW杯出場を逃した点だ。

1対1ではなくシュートを蹴った際に負傷した。当時、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は「PK戦中の不運な事故で、皆が驚いた」と語った。