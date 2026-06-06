ナゲルスマン監督によると、負傷は『ビルト』紙が報じたように通常練習後の追加練習の最後のシュートではなく、「中盤のシュート練習中」に起きた。しかも「比較的単純なシュート」だった。 18歳の右ウイングは「すぐに事態が深刻だと気づき、少し平静を保っていたが、やがて涙がこぼれた」と語った。
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「残念ながら、涙が出てしまった」：ユリアン・ナーゲルスマンがカールの負傷経緯を説明
ナゲルスマン監督は、カールが「4～6週間、あるいはそれ以上離脱する」と明かした。そのため、7月20日のバイエルン・ミュンヘン再始動にも間に合わない可能性がある。
さらに痛ましいのは、MFセルジュ・グナブリーも4月中旬、練習中のシュートで内転筋を断裂し、シーズン終盤とW杯出場を逃した点だ。
1対1ではなくシュートを蹴った際に負傷した。当時、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は「PK戦中の不運な事故で、皆が驚いた」と語った。
2026年ワールドカップドイツ代表メンバー
ポジション 選手 所属 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンシブ アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナル 7 攻撃 アッサン・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11