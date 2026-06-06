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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

翻訳者：

「残念ながら、涙が出てしまった」：ユリアン・ナーゲルスマンがカールの負傷経緯を説明

ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 ドイツ
ドイツ
親善試合
レナート・カール

ドイツ代表のレナート・カール（18）は、シュートを放った際に筋肉を重度に損傷し、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップ出場を断念した。

ナゲルスマン監督によると、負傷は『ビルト』紙が報じたように通常練習後の追加練習の最後のシュートではなく、「中盤のシュート練習中」に起きた。しかも「比較的単純なシュート」だった。 18歳の右ウイングは「すぐに事態が深刻だと気づき、少し平静を保っていたが、やがて涙がこぼれた」と語った。

  • ナゲルスマン監督は、カールが「4～6週間、あるいはそれ以上離脱する」と明かした。そのため、7月20日のバイエルン・ミュンヘン再始動にも間に合わない可能性がある。

    さらに痛ましいのは、MFセルジュ・グナブリーも4月中旬、練習中のシュートで内転筋を断裂し、シーズン終盤とW杯出場を逃した点だ。

    1対1ではなくシュートを蹴った際に負傷した。当時、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は「PK戦中の不運な事故で、皆が驚いた」と語った。

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  • 2026年ワールドカップドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンシブアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナル7
    攻撃アッサン・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
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