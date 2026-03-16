「残念だ！」――レアル・マドリードのスター、フェデリコ・バルベルデがマンチェスター・シティ戦でハットトリックを達成した直後、カルロ・アンチェロッティ監督が彼に送ったメッセージの内容を明かした

アンチェロッティ監督の最近の称賛は、彼がスペインの首都で指揮を執っていた当時、このウルグアイ人選手と交わした伝説的な賭けを思い起こさせる。「何年も前にフェデと賭けをしたんだ。彼が1シーズンで10ゴールを決められなければ、僕は監督免許を取り消すってね」とアンチェロッティ監督は振り返った。 その確信は正しかったことが証明された。バルベルデは、ただひたむきに働き続ける選手から、真の得点源へと成長したからだ。チームにおける彼の重要性は疑いようがない。今シーズンの欧州カップ戦のほぼ全試合に出場しており、欠場したのはカイラト・アルマトイ戦で勝利した一戦のみ。その試合ではベンチ入りしたものの、出場機会はなかった。