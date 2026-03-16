AFP
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「残念だ！」――レアル・マドリードのスター、フェデリコ・バルベルデがマンチェスター・シティ戦でハットトリックを達成した直後、カルロ・アンチェロッティ監督が彼に送ったメッセージの内容を明かした
ベルナベウでのキャプテンの活躍
バルベルデは、キリアン・エムバペ不在によるマドリードの攻撃力への懸念を、マンチェスター・シティ戦で記録した歴史的な前半ハットトリックで一掃した。キャプテンマークを巻いた27歳のウルグアイ人選手は、わずか42分でキャリア初のハットトリックを達成し、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦でペップ・グアルディオラ率いるチームを呆然とさせた。 バルベルデは、怪我人の穴を埋めるために深い位置や右サイドバックでプレーすることが多かったにもかかわらず、この最大の舞台で決定力の高さを発揮した。この試合以前、このミッドフィルダーは欧州カップ戦26試合連続で無得点だったため、レアル・マドリードが3-0のリードを築いた中で見せた彼の決定的なパフォーマンスは、さらに印象的なものとなった。
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アンチェロッティによる「ブラジル人パスポート」という皮肉
試合後、元レアル・マドリード監督のアンチェロッティは、かつての教え子とのプライベートなやり取りを明かした。イタリア人監督は『マルカ』紙の取材に対し、次のように語った。 「フェデ・バルベルデにメッセージを送ったんだ……『君がブラジル国籍を持っていないのは残念だ！』と伝えたよ」このベテラン監督はかねてよりバルベルデの最大の支援者の一人であり、彼のパフォーマンスに関してハイリスクな課題を課すことで選手を奮起させてきたことで知られている。アルヴァロ・アルベロア監督の下での現在の戦術体制は、この基盤を引き続き活かしており、バルベルデは欧州大会においてクラブで最も安定した活躍を見せ続けている。
あの有名な得点予想の賭け
アンチェロッティ監督の最近の称賛は、彼がスペインの首都で指揮を執っていた当時、このウルグアイ人選手と交わした伝説的な賭けを思い起こさせる。「何年も前にフェデと賭けをしたんだ。彼が1シーズンで10ゴールを決められなければ、僕は監督免許を取り消すってね」とアンチェロッティ監督は振り返った。 その確信は正しかったことが証明された。バルベルデは、ただひたむきに働き続ける選手から、真の得点源へと成長したからだ。チームにおける彼の重要性は疑いようがない。今シーズンの欧州カップ戦のほぼ全試合に出場しており、欠場したのはカイラト・アルマトイ戦で勝利した一戦のみ。その試合ではベンチ入りしたものの、出場機会はなかった。
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マンチェスターでのホームゲームは明らかなアドバンテージとなる
マドリードは3点という大きなリードを背にエティハド・スタジアムへ向かうが、傷ついたマンチェスター・シティを抑え込むという任務は依然として困難を極める。シティが試合開始の笛が鳴るやいなや執拗な攻撃を仕掛けてくると予想される中、バルベルデ監督には、これまでのリーダーシップと守備の規律を再び発揮することが求められるだろう。
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