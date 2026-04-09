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「残念だ」。チャンピオンズリーグでPSGがリヴァプールを圧倒しても、ルイス・エンリケ監督は不満を露わにし、アルネ・スロット監督の采配に「驚き」を隠せなかった。
勝利しても浪費がPSGの足かせに
デシレ・ドゥエとクヴィチャ・クヴァラツヘリアのゴールでホームチームがリードした。しかしこのスコアは、リヴァプールが枠内シュート0本という内容の試合を隠していた。ルイス・エンリケ監督はパリで決着をつけられなかった失望を率直に語り、選手たちがプレミアリーグの相手を逃がしたと示唆した。
「明らかに残念だ。我々は良いプレーをし、もっと得点を挙げるべきだった。後半には明確なチャンスがあっただけに残念だ。 しかしこれはチャンピオンズリーグだ。第2戦が残っているが、我々は満足している」と語った。エースのクヴァラツヘリアも「もっと得点すべきだった」と話し、アンフィールドの「信じられないほどの雰囲気」へ向かうと述べた。
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ルイス・エンリケ、スロットの戦術に驚き
PSGの指揮官は、スロット監督がいつもの戦術を捨て、守備的な5バックを採用したことに驚くと認めた。オランダ人監督は、この布陣がPSGの速いサイドバックに対応するためだと説明した。ルイス・エンリケ監督は、相手がフランス王者に合わせて戦術を変えることはあるが、今回の変更は予想外だと語った。
「驚きだ。彼らが今年、5バックでプレーしたのは初めてだ」と彼は語った。「相手はいくつかの点を変更してくるが、それは普通のことだ。相手は我々に対応してくる。我々はそれに慣れているし、問題はない。試合やスタジアムがどこであれ、PSGはいつものように勝利を目指す。アンフィールドでの試合は難しいだろうことは分かっているが、そこは特別な場所だ」
リバプールは、まだ勝ち残っているのは「幸運」だ
パリ・サンジェルマンは3点目、4点目を奪えなかったことに悔しさを募らせていたが、リヴァプールの陣営には辛うじて凌いだ安堵感が漂っていた。リヴァプールは試合を通じて劣勢に立ち、リーグ・アンの王者によるハイプレスを突破するのに苦戦した。 スロット監督は試合後、「2失点で済んだのは幸運だった。最初の失点は痛かったが、まだ勝ち残れている。アンフィールドで逆転できると信じている」と語った。
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PSGのスター選手たちが慢心を戒める
PSGの選手たちは、リヴァプールがホームで逆転してきた実績を知っている。アシュラフ・ハキミは「後半にチャンスがあったが決めきれず、まだ終わっていない」と警戒した。 第2戦への希望を与えてしまったが、パフォーマンスには満足している。この調子で臨まなければならない」とハキミは語った。得点を挙げたクヴァラツヘリアも「もっと得点すべきだった。良い試合ができたと思う。次はアンフィールドの特別な雰囲気の中で戦う。 準備はできている。今日から第2戦の準備に入る」