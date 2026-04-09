「残念だ」。チャンピオンズリーグでPSGがリヴァプールを圧倒しても、ルイス・エンリケ監督は不満を露わにし、アルネ・スロット監督の采配に「驚き」を隠せなかった。

PSGの指揮官は、スロット監督がいつもの戦術を捨て、守備的な5バックを採用したことに驚くと認めた。オランダ人監督は、この布陣がPSGの速いサイドバックに対応するためだと説明した。ルイス・エンリケ監督は、相手がフランス王者に合わせて戦術を変えることはあるが、今回の変更は予想外だと語った。

「驚きだ。彼らが今年、5バックでプレーしたのは初めてだ」と彼は語った。「相手はいくつかの点を変更してくるが、それは普通のことだ。相手は我々に対応してくる。我々はそれに慣れているし、問題はない。試合やスタジアムがどこであれ、PSGはいつものように勝利を目指す。アンフィールドでの試合は難しいだろうことは分かっているが、そこは特別な場所だ」