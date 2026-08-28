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残り22ゴールのみ：クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナスルを首位に導き、歴史的な1000得点の大台が近づく
ロナウド、歴史的な節目に迫る
ロナウドは現在、キャリア通算1000ゴール到達まであと22点に迫っている。FWは金曜日のアル・ターウーン戦で後半5分に決勝点を決め、アル・ナスルを2-1の勝利に導いた。これにより、自身のキャリア通算得点は978点となった。
この試合でロナウドは80分間プレーし、予想得点値（xG）は1.08、パス成功率は90％を記録した。この重要なゴールによって、サウジ・プロリーグ時代のアル・ナスル歴代最多得点者であることも確定。通算104ゴールに到達し、モハメド・アル・サフラウィの持っていた従来の記録103ゴールを上回った。
さらに、全公式戦での得点数もアル・サフラウィの131ゴールに並んだ。上回るのは、259ゴールを記録しているクラブ記録保持者マジェド・アブドゥラーのみとなっている。
- Getty
アル・ナスル、驚異的な得点ラッシュが続く
バッサム・アル・フライジの前半11分の先制点後、サミュエル・コスタが前半アディショナルタイム5分（45+5分）に同点弾を決め、ロナウドの後半の決勝点への舞台を整えた。
この結果により、アル・ナスルは驚異的な連続得点記録を91試合に伸ばした。
クラブはサッカー史上2番目に長い連続得点記録を確保しており、サウジアラビアサッカーで現在最長の連続記録も保持している。世界記録を打ち立てるには、あと6試合が必要だ。ロナウドはこの大きなチームの成果の中心であり続けており、アル・ナスルでの150試合出場で155ゴールに関与している。
最高のスタートで首位を確保
アル・タアーウンとの激闘を制したことで、アル・ナスルは現在サウジ・プロフェッショナルリーグ首位に立っている。クラブは今季ここまで開幕4試合で12ポイントを積み上げ、完璧なスタートを切った。一方で敗れたアル・タアーウンは、ここまでわずか2ポイントで15位に低迷している。
この国内での支配的な戦いぶりは、第3節でのアル・イテファク戦における劇的な3-2の逆転勝利に続くものだ。この試合では、アル・ナスルが2-0でビハインドのままハーフタイムを迎え、アンジェ・ポステコグルー監督がロナウドを交代させると、ロナウドは目に見えていら立ちを示し、両腕を振り上げ、主将の腕章をピッチに落とした。この大胆な戦術的決断は最終的に奏功し、後半にサディオ・マネが2得点を挙げて、スリリングな逆転劇を演出した。早い時間帯での交代に対する主将の激しい反応を擁護し、ポステコグルー監督は、ロナウドは「サッカーに情熱を注ぎ、アル・ナスルにも情熱を注いでいる」と語り、それはチームの成功への強烈な意欲と一致していると述べた。
- AFP
最後の節目が近づく
今後、ロナウドはチームを首位にとどめながら、自身のキャリア通算1000ゴールという偉業の目標達成へ、残る22ゴール差を埋めることに集中する。アル・ナスルは今後も重要な試合を控えており、9月5日にはアル・イテハドとの対戦がある。チームがこの驚異的な攻撃面での安定感とリーグ戦での完璧な戦いぶりを維持できれば、世界の連続得点記録を近く更新する可能性が高い。
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