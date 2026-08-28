ロナウドは現在、キャリア通算1000ゴール到達まであと22点に迫っている。FWは金曜日のアル・ターウーン戦で後半5分に決勝点を決め、アル・ナスルを2-1の勝利に導いた。これにより、自身のキャリア通算得点は978点となった。

この試合でロナウドは80分間プレーし、予想得点値（xG）は1.08、パス成功率は90％を記録した。この重要なゴールによって、サウジ・プロリーグ時代のアル・ナスル歴代最多得点者であることも確定。通算104ゴールに到達し、モハメド・アル・サフラウィの持っていた従来の記録103ゴールを上回った。

さらに、全公式戦での得点数もアル・サフラウィの131ゴールに並んだ。上回るのは、259ゴールを記録しているクラブ記録保持者マジェド・アブドゥラーのみとなっている。