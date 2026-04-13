デ・ゼルビ監督の攻撃的な姿勢が時折見えるものの、トッテナムは暦年に入って14試合未勝利と、クラブ史上最悪のスタートを切っている。 プレミアリーグ開幕からの無勝利がこれより長かったのは、2008年のダービー（18試合）、2003年のサンダーランド（17試合）、1993年のスウィンドン・タウン（15試合）のみで、3クラブともそのシーズンに降格した。

チームの精神状態と結果が出ないことへの苛立ちについて、ファン・デ・ヴェンはこう語った。「今日は悪い内容ではなかった。チャンスは作ったし、相手に多くの機会も許さなかった。それでも勝てず、とてもつらい。 プレミアリーグで勝てず、苦しい状況が続いている。自信を取り戻さないと。厳しいけど、必ず取り戻すよ」