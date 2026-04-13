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Adhe Makayasa

翻訳者：

「残り時間は多くない」――降格圏に近づくトッテナムで、ファン・デ・ヴェンがデ・ゼルビ監督への懸念を表明。

ミッキー・ファン・デ・フェン
ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム
サンダーランド 対 トッテナム
サンダーランド
プレミアリーグ

ミッキー・ファン・デ・ヴェンは、降格回避を急ぐトッテナムが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の複雑な戦術を習得する時間が足りないとの懸念を示した。副主将はサンダーランド戦の惨敗で残留ラインまで2ポイント差となったため、戦術の進化より当面の勝利を優先すべきだと主張した。

  • スタイルより実用性

    代表戦期間中に就任したデ・ゼルビ監督は、トッテナムに長期的なチームアイデンティティを植え付ける使命があった。しかし現在、彼はプレミアリーグ残留という緊急の課題に直面している。スタジアム・オブ・ライトでの1-0の敗戦により、スパーズは依然として降格圏に沈み、残る6試合でシーズンを挽回しなければならない。 この敗戦は、イゴール・トゥドル退任後に自信を失ったチームを引き継いだ元ブライトン監督の困難な状況を浮き彫りにした。

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    時間との戦い

    オランダ人DFは、新監督が後方からのポゼッションを志向しているが、現状ではミスの余裕がないと認めた。連敗の重圧がチームにのしかかり、早期に自信を取り戻す必要があると語った。

    デ・ゼルビ監督の要求について、彼はスカイ・スポーツにこう語った。「どの監督にも独自のサッカー観がある。ロベルトはバックラインからボールを繋ぎ、自信を持ってプレーすることを求めている。それを早く実現しなければならない。 他チームの状況は気にせず、自分たちの勝利だけに集中する。残り6試合でできる限り勝ち点を積み上げなければならない。降格圏内にある今は大きなプレッシャーがあるが、この状況から抜け出すしかない」

  • 悪循環から抜け出す

    デ・ゼルビ監督の攻撃的な姿勢が時折見えるものの、トッテナムは暦年に入って14試合未勝利と、クラブ史上最悪のスタートを切っている。 プレミアリーグ開幕からの無勝利がこれより長かったのは、2008年のダービー（18試合）、2003年のサンダーランド（17試合）、1993年のスウィンドン・タウン（15試合）のみで、3クラブともそのシーズンに降格した。

    チームの精神状態と結果が出ないことへの苛立ちについて、ファン・デ・ヴェンはこう語った。「今日は悪い内容ではなかった。チャンスは作ったし、相手に多くの機会も許さなかった。それでも勝てず、とてもつらい。 プレミアリーグで勝てず、苦しい状況が続いている。自信を取り戻さないと。厳しいけど、必ず取り戻すよ」

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    最後の決戦

    トッテナムは降格圏を逃れるため、残り2ポイント差を逆転する大詰めを迎えている。 4月にはブライトンとウルブズ、5月にはアストン・ヴィラ、リーズ、チェルシーと対戦し、最終節ではエバートンとの大一番が待っている。2026年に入ってから未勝利のスパーズは、デ・ゼルビ監督の戦術を早くチームに浸透させなければ、プレミアリーグ初のチャンピオンシップ（2部）降格という悲劇を迎えるだろう。

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