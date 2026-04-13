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「残り時間は多くない」――降格圏に近づくトッテナムで、ファン・デ・ヴェンがデ・ゼルビ監督への懸念を表明。
スタイルより実用性
代表戦期間中に就任したデ・ゼルビ監督は、トッテナムに長期的なチームアイデンティティを植え付ける使命があった。しかし現在、彼はプレミアリーグ残留という緊急の課題に直面している。スタジアム・オブ・ライトでの1-0の敗戦により、スパーズは依然として降格圏に沈み、残る6試合でシーズンを挽回しなければならない。 この敗戦は、イゴール・トゥドル退任後に自信を失ったチームを引き継いだ元ブライトン監督の困難な状況を浮き彫りにした。
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時間との戦い
オランダ人DFは、新監督が後方からのポゼッションを志向しているが、現状ではミスの余裕がないと認めた。連敗の重圧がチームにのしかかり、早期に自信を取り戻す必要があると語った。
デ・ゼルビ監督の要求について、彼はスカイ・スポーツにこう語った。「どの監督にも独自のサッカー観がある。ロベルトはバックラインからボールを繋ぎ、自信を持ってプレーすることを求めている。それを早く実現しなければならない。 他チームの状況は気にせず、自分たちの勝利だけに集中する。残り6試合でできる限り勝ち点を積み上げなければならない。降格圏内にある今は大きなプレッシャーがあるが、この状況から抜け出すしかない」
悪循環から抜け出す
デ・ゼルビ監督の攻撃的な姿勢が時折見えるものの、トッテナムは暦年に入って14試合未勝利と、クラブ史上最悪のスタートを切っている。 プレミアリーグ開幕からの無勝利がこれより長かったのは、2008年のダービー（18試合）、2003年のサンダーランド（17試合）、1993年のスウィンドン・タウン（15試合）のみで、3クラブともそのシーズンに降格した。
チームの精神状態と結果が出ないことへの苛立ちについて、ファン・デ・ヴェンはこう語った。「今日は悪い内容ではなかった。チャンスは作ったし、相手に多くの機会も許さなかった。それでも勝てず、とてもつらい。 プレミアリーグで勝てず、苦しい状況が続いている。自信を取り戻さないと。厳しいけど、必ず取り戻すよ」
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最後の決戦
トッテナムは降格圏を逃れるため、残り2ポイント差を逆転する大詰めを迎えている。 4月にはブライトンとウルブズ、5月にはアストン・ヴィラ、リーズ、チェルシーと対戦し、最終節ではエバートンとの大一番が待っている。2026年に入ってから未勝利のスパーズは、デ・ゼルビ監督の戦術を早くチームに浸透させなければ、プレミアリーグ初のチャンピオンシップ（2部）降格という悲劇を迎えるだろう。