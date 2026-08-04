アーセナルU-18の元コーチであるウィルシャーは、ルイス＝スケリーに対し、北ロンドンに残ってトップチームでのポジション争いに挑むよう促した。

『Sky Sports』の取材に応じたウィルシャーは、この若手の成長を称賛した。「マイルズにとって昨季は見ていて興味深かった。おそらく彼はそれまで、ああした経験をしたことがなかったと思う。アカデミーを通してずっと、彼とイーサン・ヌワネリはおそらく常に同年代で最高の選手だった。アカデミーは適切なタイミングで適切な挑戦を与えるという点で本当にいい仕事をしてきたが、そこで突然、彼は少し逆境に直面した。マイルズがそれに対処したやり方を見て、本当にうれしく思った」

ウィルシャーはさらにこう続けた。「能力やそういったものは脇に置いておくとして、私がマイルズについて大好きなことが一つあるとすれば、それは彼のキャラクターと人間性であり、彼はそれを決して失わなかったことだ。私がテレビで見ていると、時にはベンチのマイルズが映ることがあったが、それでも彼は一つひとつの場面で声援を送っていた。彼は愛情を感じたいと思うタイプの人間であり、同時に多くの愛情も与える。

「彼はシーズン終盤、明らかに自分の道を見つけた。チャンピオンズリーグ決勝で、私の意見では、彼のベストポジションでプレーしていた。私は彼に残って、その座を争ってほしい。なぜなら、あのチームの中で自分の居場所を見つけるのに十分な実力があると信じているからだ。彼ならそれができると信じている」