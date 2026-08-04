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「残って戦え！」。ジャック・ウィルシャーが、マンチェスター・ユナイテッドの関心を拒むようアーセナルの新鋭マイルズ・ルイス＝スケリーに呼びかけ
マンチェスター・ユナイテッド、ヘイル・エンドの若手有望株を獲得候補に
『The Independent』によると、ユナイテッドは左SBのルーク・ショーに競争相手を加えるため、19歳の多才なDFルイス＝スケリーを注視している。プレミアリーグ優勝を果たし、昨季のチャンピオンズリーグ決勝でも先発出場したこの若手の明るい将来性は、アーセナルの国内ライバルの関心を引いている。リッカルド・カラフィオーリが依然としてアルテタの第一候補である一方、ルイス＝スケリーの実力と非常に大きなポテンシャルによって、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣は今夏の移籍に動く可能性を検討している。
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ウィルシャー、気迫と粘り強さを称賛
アーセナルU-18の元コーチであるウィルシャーは、ルイス＝スケリーに対し、北ロンドンに残ってトップチームでのポジション争いに挑むよう促した。
『Sky Sports』の取材に応じたウィルシャーは、この若手の成長を称賛した。「マイルズにとって昨季は見ていて興味深かった。おそらく彼はそれまで、ああした経験をしたことがなかったと思う。アカデミーを通してずっと、彼とイーサン・ヌワネリはおそらく常に同年代で最高の選手だった。アカデミーは適切なタイミングで適切な挑戦を与えるという点で本当にいい仕事をしてきたが、そこで突然、彼は少し逆境に直面した。マイルズがそれに対処したやり方を見て、本当にうれしく思った」
ウィルシャーはさらにこう続けた。「能力やそういったものは脇に置いておくとして、私がマイルズについて大好きなことが一つあるとすれば、それは彼のキャラクターと人間性であり、彼はそれを決して失わなかったことだ。私がテレビで見ていると、時にはベンチのマイルズが映ることがあったが、それでも彼は一つひとつの場面で声援を送っていた。彼は愛情を感じたいと思うタイプの人間であり、同時に多くの愛情も与える。
「彼はシーズン終盤、明らかに自分の道を見つけた。チャンピオンズリーグ決勝で、私の意見では、彼のベストポジションでプレーしていた。私は彼に残って、その座を争ってほしい。なぜなら、あのチームの中で自分の居場所を見つけるのに十分な実力があると信じているからだ。彼ならそれができると信じている」
アーセナルに将来的な成功の期待
ウィルシャーはまた、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れた後も、アルテタ監督のチームは今後も成長を続けていくとの自信を示した。
クラブの野心について語ったウィルシャーは、こう断言した。「その点に疑いはまったくなかった。自分が知っているミケルの人となりを踏まえればね。実際、U-18にいた時にそこで時間を過ごす機会に恵まれたし、その少し前にもトレーニングで関わっていた。彼がどれほど高い要求を課しているのか、そしてクラブを向上させ、彼が本来あるべきだと感じる場所にクラブを戻そうとどれだけハングリーなのかを見れば、彼はそれをやってのけた。
「彼はプレミアリーグを制したし、私は少しも疑っていなかった。チャンピオンズリーグ決勝の間、ミケルの目を見ていたが、あれが彼を本当に傷つけていたのが分かった。だから、彼がもう一度改善し、再び挑もうとするはずだと分かっていた。アーセナルには、おそらくそれをやって来季リーグ優勝を果たすチャンスがある。そこを土台に積み上げていき、その先にチャンピオンズリーグもあるかもしれない」
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プレシーズン日程とタイトル防衛
アーセナルは、レアル・ベティス、ボルシア・ドルトムント、コモとの親善試合を通じて、プレシーズンの準備を引き続き本格化させている。現プレミアリーグ王者は8月16日、マンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドで最初の本格的な試練を迎える。その5日後に昇格組のコヴェントリー・シティとのプレミアリーグ開幕戦に臨む前に、ルイス＝スケリーの将来を整理することは、アーセナルにとって引き続き重要な優先事項となっている。
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