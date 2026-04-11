死の淵から蘇ったアーセナルが、シティにプレミアリーグ優勝を献上。

アーセナルは第32節ホームでボーンマスに1-2の予想外敗北を喫し、プレミアリーグ優勝争いが混沌とした。
アーセナルは勝ち点70で首位を維持したが、2位マンチェスター・シティとの差は9ポイントに縮まった。
シティは日曜にチェルシー戦を控え、さらにクリスタル・パレスとの延期試合もある。
マンチェスター・シティがチェルシーとクリスタル・パレスに勝利すれば、アーセナルとの差は3ポイントに縮まる。
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写真…取り消されたゴールにバルセロナが呆然
アーセナルは第32節ホームでボーンマスに1-2の予想外敗北を喫し、プレミアリーグ優勝争いが混沌とした。
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アーセナルは来週の日曜日、プレミアリーグ第33節でライバル・マンチェスター・シティの本拠地エティハド・スタジアムを訪れる。
両チームの優勝争いに大きな影響を与える一戦となる。
シティは3月のEFLカップ決勝でアーセナルを2-0で下しており、その勢いで臨む。
チェルシー戦に勝てば勝ち点64とし、1試合消化試合を残す。
この試合に勝てば勝ち点は67に伸び、延期されているクリスタル・パレス戦にも勝てばアーセナルと並ぶ。
逆にアーセナルが勝てば、アルテタ監督率いるチームが優勝に大きく前進する。
マンチェスター・シティ戦の後、ニューカッスル・ユナイテッドがアウェイでアーセナルと対戦する。ガナーズにとって厳しい試合となる。
その後ホームでフルハム、アウェイでウェストハムと対戦する。
その後ホームでバーンリーを迎え、最終節はクリスタル・パレスとの対戦だ。
一方のマンチェスター・シティはチェルシー、アーセナル戦の後、バーンリーとエバートンをアウェイで戦う。
シティはホームでブレントフォード、アウェイでボーンマスと対戦する。
最終節はホームでアストン・ヴィラを迎える。
マンチェスター・シティ対クリスタル・パレスの延期試合日程は未定。
マンチェスター・シティはプレミアリーグ序盤、2節と3節でトッテナムとブライトンに敗れた。しかしマンチェスター・ダービーを3-0で制し、軌道修正した。
第4節ではアーセナルと1-1で引き分けたが、その後バーンリー、ブレントフォード、エバートンに連勝し、アストン・ヴィラに敗れるまで好調を維持した。
ボーンマスとリヴァプールには勝ったが、ニューカッスルには敗れた。
2026年も4試合未勝利の苦しい船出となった。
サンダーランド、チェルシー、ブライトンと引き分け、マンチェスター・ユナイテッドには敗れたが、ウルヴァーハンプトンに2-0で勝ち、トッテナムとは2-2の引き分けで調子を戻した。
さらにノッティンガム・フォレスト、ウェストハムとの引き分けで4ポイントを落とす。
度重なる失速にもかかわらず、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは要所で巻き返し、優勝争いに残った。