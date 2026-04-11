死の淵から蘇ったアーセナルが、シティにプレミアリーグ優勝を献上。

アーセナルは第32節ホームでボーンマスに1-2の予想外敗北を喫し、プレミアリーグ優勝争いが混沌とした。

アーセナルは勝ち点70で首位を維持したが、2位マンチェスター・シティとの差は9ポイントに縮まった。

シティは日曜にチェルシー戦を控え、さらにクリスタル・パレスとの延期試合もある。

マンチェスター・シティがチェルシーとクリスタル・パレスに勝利すれば、アーセナルとの差は3ポイントに縮まる。

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