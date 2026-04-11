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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

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死の淵から蘇ったアーセナルが、シティにプレミアリーグ優勝を献上。

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アーセナルは第32節ホームでボーンマスに1-2の予想外敗北を喫し、プレミアリーグ優勝争いが混沌とした。

アーセナルは勝ち点70で首位を維持したが、2位マンチェスター・シティとの差は9ポイントに縮まった。

シティは日曜にチェルシー戦を控え、さらにクリスタル・パレスとの延期試合もある。

マンチェスター・シティがチェルシーとクリスタル・パレスに勝利すれば、アーセナルとの差は3ポイントに縮まる。

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    直接対決が優勝争いを決める

    アーセナルは来週の日曜日、プレミアリーグ第33節でライバル・マンチェスター・シティの本拠地エティハド・スタジアムを訪れる。

    両チームの優勝争いに大きな影響を与える一戦となる。

    シティは3月のEFLカップ決勝でアーセナルを2-0で下しており、その勢いで臨む。

    チェルシー戦に勝てば勝ち点64とし、1試合消化試合を残す。

    この試合に勝てば勝ち点は67に伸び、延期されているクリスタル・パレス戦にも勝てばアーセナルと並ぶ。

    逆にアーセナルが勝てば、アルテタ監督率いるチームが優勝に大きく前進する。

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    アーセナル対シティの危険な一戦

    マンチェスター・シティ戦の後、ニューカッスル・ユナイテッドがアウェイでアーセナルと対戦する。ガナーズにとって厳しい試合となる。

    その後ホームでフルハム、アウェイでウェストハムと対戦する。

    その後ホームでバーンリーを迎え、最終節はクリスタル・パレスとの対戦だ。

    一方のマンチェスター・シティはチェルシー、アーセナル戦の後、バーンリーとエバートンをアウェイで戦う。

    シティはホームでブレントフォード、アウェイでボーンマスと対戦する。

    最終節はホームでアストン・ヴィラを迎える。

    マンチェスター・シティ対クリスタル・パレスの延期試合日程は未定。 

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    マンチェスター・シティ、死の淵からの復活

    マンチェスター・シティはプレミアリーグ序盤、2節と3節でトッテナムとブライトンに敗れた。しかしマンチェスター・ダービーを3-0で制し、軌道修正した。

    第4節ではアーセナルと1-1で引き分けたが、その後バーンリー、ブレントフォード、エバートンに連勝し、アストン・ヴィラに敗れるまで好調を維持した。

    ボーンマスとリヴァプールには勝ったが、ニューカッスルには敗れた。

    2026年も4試合未勝利の苦しい船出となった。

    サンダーランド、チェルシー、ブライトンと引き分け、マンチェスター・ユナイテッドには敗れたが、ウルヴァーハンプトンに2-0で勝ち、トッテナムとは2-2の引き分けで調子を戻した。

    さらにノッティンガム・フォレスト、ウェストハムとの引き分けで4ポイントを落とす。

    度重なる失速にもかかわらず、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは要所で巻き返し、優勝争いに残った。

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