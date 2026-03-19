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Tim Ursinus

翻訳者：

歴史的！FCバイエルン・ミュンヘンの若き才能が新記録を樹立、チャンピオンズリーグの記録を塗り替える

チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ・ベルガモ戦において、FCバイエルン・ミュンヘンで歴史的なデビューを果たした。

フィリプ・パヴィッチは、ドイツの最多優勝クラブで新たな記録を打ち立てた。負傷者が相次ぐヴィンセント・コンパニー監督率いるチームに彼が招集されたことで、バイエルンのメンバーに2010年生まれの選手が名を連ねたのはこれが初めてのこととなった。 

  • また、16歳1ヶ月27日のセンターバックが72分にヨシップ・スタニシッチと交代で出場したことは、ミュンヘンの歴史に刻まれることとなった。 パヴィッチはバイエルンにおけるチャンピオンズリーグ最年少デビュー選手となり、2022年10月のヴィクトリア・プルゼニ戦で16歳9ヶ月19日の年齢で初出場を果たしたポール・ワナーの記録を更新した。 一方、4-1の勝利で1ゴール1アシストを記録し、再び得点能力の高さを証明したレナート・カールは、クラブ内の最年少選手ランキングで5位（17歳7ヶ月8日）にランクインしている。

    2019年にSVヴァルトペルラッハからFCBのユースに移籍したパヴィッチは、今シーズンはこれまでU-17での出場のみだったが、12月にはUEFAユースリーグにも初出場を果たした。さらに、デニズ・オフリもプロデビューを果たし、56分にはアレクサンダル・パヴロヴィッチと交代してピッチに送り出された。 そのわずか数分後、彼は3-0とするゴールの起点となった。

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FCバイエルン：アタランタ・ベルガモ戦に若手選手2名を追加招集

    サイドバックのヴィンセント・マヌバとゴールキーパーのレナード・プレスコットという、さらに2人の若手選手がメンバー入りした。後者はミュンヘンのゴール前が逼迫していたため、デビュー目前まで迫っていたが、第1戦（ベルガモ）で脳震盪を負ったゴールキーパーのヨナス・ウルビックが、幸いにも間に合うように回復した。 

    バイエルンは準々決勝で、マンチェスター・シティを圧倒的な強さで下したレアル・マドリードと対戦することになった。第1戦は4月7日にベルナベウで行われ、8日後にアリアンツ・アレーナで行われる第2戦で勝ち上がりが決まる。その頃には、選手層の状況も改善されているはずだ。特に、ジョシュア・キミッヒとミカエル・オリゼがイエローカードによる出場停止処分を終えてチームに復帰するからだ。 

  • FCバイエルン・ミュンヘン：チャンピオンズリーグ最年少デビュー選手たち

    順位選手年齢
    1フィリップ・パヴィッチ16歳1ヶ月27日
    2ポール・ワナー16歳9ヶ月19日
    3ウィズダム・マイク17年28日
    4マティス・テル17歳4ヶ月17日
    5レナート・カール17歳7ヶ月8日
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