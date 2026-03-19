フィリプ・パヴィッチは、ドイツの最多優勝クラブで新たな記録を打ち立てた。負傷者が相次ぐヴィンセント・コンパニー監督率いるチームに彼が招集されたことで、バイエルンのメンバーに2010年生まれの選手が名を連ねたのはこれが初めてのこととなった。
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歴史的！FCバイエルン・ミュンヘンの若き才能が新記録を樹立、チャンピオンズリーグの記録を塗り替える
また、16歳1ヶ月27日のセンターバックが72分にヨシップ・スタニシッチと交代で出場したことは、ミュンヘンの歴史に刻まれることとなった。 パヴィッチはバイエルンにおけるチャンピオンズリーグ最年少デビュー選手となり、2022年10月のヴィクトリア・プルゼニ戦で16歳9ヶ月19日の年齢で初出場を果たしたポール・ワナーの記録を更新した。 一方、4-1の勝利で1ゴール1アシストを記録し、再び得点能力の高さを証明したレナート・カールは、クラブ内の最年少選手ランキングで5位（17歳7ヶ月8日）にランクインしている。
2019年にSVヴァルトペルラッハからFCBのユースに移籍したパヴィッチは、今シーズンはこれまでU-17での出場のみだったが、12月にはUEFAユースリーグにも初出場を果たした。さらに、デニズ・オフリもプロデビューを果たし、56分にはアレクサンダル・パヴロヴィッチと交代してピッチに送り出された。 そのわずか数分後、彼は3-0とするゴールの起点となった。
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FCバイエルン：アタランタ・ベルガモ戦に若手選手2名を追加招集
サイドバックのヴィンセント・マヌバとゴールキーパーのレナード・プレスコットという、さらに2人の若手選手がメンバー入りした。後者はミュンヘンのゴール前が逼迫していたため、デビュー目前まで迫っていたが、第1戦（ベルガモ）で脳震盪を負ったゴールキーパーのヨナス・ウルビックが、幸いにも間に合うように回復した。
バイエルンは準々決勝で、マンチェスター・シティを圧倒的な強さで下したレアル・マドリードと対戦することになった。第1戦は4月7日にベルナベウで行われ、8日後にアリアンツ・アレーナで行われる第2戦で勝ち上がりが決まる。その頃には、選手層の状況も改善されているはずだ。特に、ジョシュア・キミッヒとミカエル・オリゼがイエローカードによる出場停止処分を終えてチームに復帰するからだ。
FCバイエルン・ミュンヘン：チャンピオンズリーグ最年少デビュー選手たち
順位 選手 年齢 1 フィリップ・パヴィッチ 16歳1ヶ月27日 2 ポール・ワナー 16歳9ヶ月19日 3 ウィズダム・マイク 17年28日 4 マティス・テル 17歳4ヶ月17日 5 レナート・カール 17歳7ヶ月8日