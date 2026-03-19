歴史的！FCバイエルン・ミュンヘンの若き才能が新記録を樹立、チャンピオンズリーグの記録を塗り替える

また、16歳1ヶ月27日のセンターバックが72分にヨシップ・スタニシッチと交代で出場したことは、ミュンヘンの歴史に刻まれることとなった。 パヴィッチはバイエルンにおけるチャンピオンズリーグ最年少デビュー選手となり、2022年10月のヴィクトリア・プルゼニ戦で16歳9ヶ月19日の年齢で初出場を果たしたポール・ワナーの記録を更新した。 一方、4-1の勝利で1ゴール1アシストを記録し、再び得点能力の高さを証明したレナート・カールは、クラブ内の最年少選手ランキングで5位（17歳7ヶ月8日）にランクインしている。

2019年にSVヴァルトペルラッハからFCBのユースに移籍したパヴィッチは、今シーズンはこれまでU-17での出場のみだったが、12月にはUEFAユースリーグにも初出場を果たした。さらに、デニズ・オフリもプロデビューを果たし、56分にはアレクサンダル・パヴロヴィッチと交代してピッチに送り出された。 そのわずか数分後、彼は3-0とするゴールの起点となった。