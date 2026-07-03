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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

歴史的失態も影響なし！エジプトのスター、モハメド・サラーは苦い歴史を刻んだが、チームはベスト16に進出した。

ワールドカップ
オーストラリア 対 エジプト
オーストラリア
エジプト
モハメド・ハニー

ダラスでのPK戦の末、モハメド・サラー率いるエジプトがオーストラリアを破りベスト16進出。エジプトDFモハメド・ハニーは、2つの意味で歴史的なオウンゴールを犯した。

モハメド・サラーらがPK戦を制し、エジプトがW杯初勝利でベスト16進出。 ホッサム・ハッサン監督率いるアフリカ7度王者エジプトは、金曜の16強決定戦でオーストラリアをPK戦4-2（1-1、1-1）で破り、ベスト16進出を決めた。次戦は火曜日、アトランタでリオネル・メッシ率いる世界王者アルゼンチンと対戦する。

  • エジプトの右サイドバック、モハメド・ハニーは55分にオウンゴール。オーストラリアに1－1の同点をもたらし、試合は延長へ。 ハニーにとっては今大会2つ目のオウンゴール。グループリーグ初戦のベルギー戦（1－1）でも自陣ゴールを決めていた。

    データ会社オプタによると、ハニーはW杯で2つのオウンゴールを記録した史上2人目の選手となった。1966年大会のイヴァン・ヴツォフ以来のことだ。ヴツォフはポルトガル戦（0-3）とハンガリー戦（1-3）でそれぞれオウンゴールを決めている。

    また、このオウンゴールは2026年大会通算13個目となり、大会最多記録を更新した。従来の最多は2018年大会の12個だった。

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    モハメド・ハニーは、オウンゴールを決める数分前、一瞬意識が朦朧としていた

    オウンゴールを決める直前、ハニーは自陣5メートルエリアでオーストラリアのコナー・メトカーフと衝突し、意識が遠のいてピッチに倒れた。短い治療の後、彼は立ち上がり、試合に戻った。

    2026年W杯ノックアウトステージ1回戦のオーストラリア戦は、ハニーにとって46試合目の代表戦。W杯では不動のレギュラーで、グループリーグ第2戦のニュージーランド戦（3-1）ではアシストを記録している。

    13分にはエマム・アシュールが先制。ハニーのオウンゴールで延長含め1－1となり、PK戦へ。PK戦ではサラーがパネンカで決め、大興奮。「歴史的瞬間だ」と語った。


  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    エジプトとサラー、激戦の末にオーストラリアを下す

    グループステージ突破で母国を熱狂させたサッカーーズだったが、ノックアウトステージ初勝利はならなかった。

    エジプトは試合前から朗報があった。イラン戦（1-1）で太ももを痛めた主将サラーが回復し、先発した。 しかし、代表監督ハッサン（69ゴール）の記録に並ぶ追加点は奪えなかった。元ブンデスリーガのオマル・マルムシュがトップで先発。オーストラリアはザンクト・パウリのジャクソン・アーバインとコナー・メトカーフを起用した。

    オーストラリアは序盤、自陣に引いて守ったが、ボールを奪うと素早く攻めに転じた。クリスティアン・ヴォルパトは開始早々、約25メートルのシュートをクロスバーに当て、先制のチャンスを逃した（5分）。 直後、衝撃が走る。カリム・ハフェズのCKをアシュールがヘディングで叩き込み、オーストラリアの体格優位はポジショニングの甘さですぐに消えた。

    エジプトはその後も試合を支配し、オーストラリアのカウンターは威力を欠いた。ベヒッチのシュート（35分）はGKショベイルが難なくキャッチ。ヴォルパト（45分+1）のシュートもファーポストをかすめて外れた。

    後半開始直後、マルムーシュはフリーで10mの位置からシュートしたが枠を外した。その直後、ハニーがフリーキックをオウンゴールしてしまった。

    その後は膠着状態が続いた。試合は徐々に盛り上がりを見失い、荒っぽい展開も散見された。終盤になってようやく再び見どころが増えた。ロスタイムにはラミー・ラビアがエジプトの勝利を決めるヘディングを放ったが、オーストラリアGKパトリック・ビーチに阻まれた。 延長は終盤まで決定機がなく、両チームともリスクを避けた。

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  • 2026年ワールドカップでのオウンゴールは現在13個


    オウンゴールを決めた選手

    試合

    結果

    ダミアン・ボバディージャ

    アメリカ対パラグアイ

    4–1

    ミロ・ムハイム

    スイス 対 カタール

    1-1

    モハメド・ハニー

    エジプト対ベルギー

    1-1

    アイマン・フセイン

    ノルウェー 対 イラク

    4-1

    ヤザン・アル＝アラブ

    オーストリア 対 ヨルダン

    3-1

    モハメド・アル・マンナイ

    カナダ対カタール

    6–0

    キャメロン・バージェス

    アメリカ対オーストラリア

    2-0

    ハッサン・アル・タンバクティ

    スペイン対サウジアラビア

    4-0

    アブドゥヴォヒド・ネマトフ

    ポルトガル対ウズベキスタン

    5-0

    スルタン・アル・ブレイク

    ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール

    3-1

    ボノ

    モロッコ 対 ハイチ

    4–2

    エリエス・スキリ

    チュニジア対オランダ

    1-3

    モハメド・ハニー

    エジプト 対 オーストラリア

    5:3（PK戦）