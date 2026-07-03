歴史的失態も影響なし！エジプトのスター、モハメド・サラーは苦い歴史を刻んだが、チームはベスト16に進出した。

グループステージ突破で母国を熱狂させたサッカーーズだったが、ノックアウトステージ初勝利はならなかった。

エジプトは試合前から朗報があった。イラン戦（1-1）で太ももを痛めた主将サラーが回復し、先発した。 しかし、代表監督ハッサン（69ゴール）の記録に並ぶ追加点は奪えなかった。元ブンデスリーガのオマル・マルムシュがトップで先発。オーストラリアはザンクト・パウリのジャクソン・アーバインとコナー・メトカーフを起用した。

オーストラリアは序盤、自陣に引いて守ったが、ボールを奪うと素早く攻めに転じた。クリスティアン・ヴォルパトは開始早々、約25メートルのシュートをクロスバーに当て、先制のチャンスを逃した（5分）。 直後、衝撃が走る。カリム・ハフェズのCKをアシュールがヘディングで叩き込み、オーストラリアの体格優位はポジショニングの甘さですぐに消えた。

エジプトはその後も試合を支配し、オーストラリアのカウンターは威力を欠いた。ベヒッチのシュート（35分）はGKショベイルが難なくキャッチ。ヴォルパト（45分+1）のシュートもファーポストをかすめて外れた。

後半開始直後、マルムーシュはフリーで10mの位置からシュートしたが枠を外した。その直後、ハニーがフリーキックをオウンゴールしてしまった。

その後は膠着状態が続いた。試合は徐々に盛り上がりを見失い、荒っぽい展開も散見された。終盤になってようやく再び見どころが増えた。ロスタイムにはラミー・ラビアがエジプトの勝利を決めるヘディングを放ったが、オーストラリアGKパトリック・ビーチに阻まれた。 延長は終盤まで決定機がなく、両チームともリスクを避けた。