モハメド・サラーらがPK戦を制し、エジプトがW杯初勝利でベスト16進出。 ホッサム・ハッサン監督率いるアフリカ7度王者エジプトは、金曜の16強決定戦でオーストラリアをPK戦4-2（1-1、1-1）で破り、ベスト16進出を決めた。次戦は火曜日、アトランタでリオネル・メッシ率いる世界王者アルゼンチンと対戦する。
翻訳者：
歴史的失態も影響なし！エジプトのスター、モハメド・サラーは苦い歴史を刻んだが、チームはベスト16に進出した。
エジプトの右サイドバック、モハメド・ハニーは55分にオウンゴール。オーストラリアに1－1の同点をもたらし、試合は延長へ。 ハニーにとっては今大会2つ目のオウンゴール。グループリーグ初戦のベルギー戦（1－1）でも自陣ゴールを決めていた。
データ会社オプタによると、ハニーはW杯で2つのオウンゴールを記録した史上2人目の選手となった。1966年大会のイヴァン・ヴツォフ以来のことだ。ヴツォフはポルトガル戦（0-3）とハンガリー戦（1-3）でそれぞれオウンゴールを決めている。
また、このオウンゴールは2026年大会通算13個目となり、大会最多記録を更新した。従来の最多は2018年大会の12個だった。
- AFP
モハメド・ハニーは、オウンゴールを決める数分前、一瞬意識が朦朧としていた
オウンゴールを決める直前、ハニーは自陣5メートルエリアでオーストラリアのコナー・メトカーフと衝突し、意識が遠のいてピッチに倒れた。短い治療の後、彼は立ち上がり、試合に戻った。
2026年W杯ノックアウトステージ1回戦のオーストラリア戦は、ハニーにとって46試合目の代表戦。W杯では不動のレギュラーで、グループリーグ第2戦のニュージーランド戦（3-1）ではアシストを記録している。
13分にはエマム・アシュールが先制。ハニーのオウンゴールで延長含め1－1となり、PK戦へ。PK戦ではサラーがパネンカで決め、大興奮。「歴史的瞬間だ」と語った。
- Getty Images Sport
エジプトとサラー、激戦の末にオーストラリアを下す
グループステージ突破で母国を熱狂させたサッカーーズだったが、ノックアウトステージ初勝利はならなかった。
エジプトは試合前から朗報があった。イラン戦（1-1）で太ももを痛めた主将サラーが回復し、先発した。 しかし、代表監督ハッサン（69ゴール）の記録に並ぶ追加点は奪えなかった。元ブンデスリーガのオマル・マルムシュがトップで先発。オーストラリアはザンクト・パウリのジャクソン・アーバインとコナー・メトカーフを起用した。
オーストラリアは序盤、自陣に引いて守ったが、ボールを奪うと素早く攻めに転じた。クリスティアン・ヴォルパトは開始早々、約25メートルのシュートをクロスバーに当て、先制のチャンスを逃した（5分）。 直後、衝撃が走る。カリム・ハフェズのCKをアシュールがヘディングで叩き込み、オーストラリアの体格優位はポジショニングの甘さですぐに消えた。
エジプトはその後も試合を支配し、オーストラリアのカウンターは威力を欠いた。ベヒッチのシュート（35分）はGKショベイルが難なくキャッチ。ヴォルパト（45分+1）のシュートもファーポストをかすめて外れた。
後半開始直後、マルムーシュはフリーで10mの位置からシュートしたが枠を外した。その直後、ハニーがフリーキックをオウンゴールしてしまった。
その後は膠着状態が続いた。試合は徐々に盛り上がりを見失い、荒っぽい展開も散見された。終盤になってようやく再び見どころが増えた。ロスタイムにはラミー・ラビアがエジプトの勝利を決めるヘディングを放ったが、オーストラリアGKパトリック・ビーチに阻まれた。 延長は終盤まで決定機がなく、両チームともリスクを避けた。
2026年ワールドカップでのオウンゴールは現在13個
オウンゴールを決めた選手
試合
結果
ダミアン・ボバディージャ
アメリカ対パラグアイ
4–1
ミロ・ムハイム
スイス 対 カタール
1-1
モハメド・ハニー
エジプト対ベルギー
1-1
アイマン・フセイン
ノルウェー 対 イラク
4-1
ヤザン・アル＝アラブ
オーストリア 対 ヨルダン
3-1
モハメド・アル・マンナイ
カナダ対カタール
6–0
キャメロン・バージェス
アメリカ対オーストラリア
2-0
ハッサン・アル・タンバクティ
スペイン対サウジアラビア
4-0
アブドゥヴォヒド・ネマトフ
ポルトガル対ウズベキスタン
5-0
スルタン・アル・ブレイク
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
3-1
ボノ
モロッコ 対 ハイチ
4–2
エリエス・スキリ
チュニジア対オランダ
1-3
モハメド・ハニー
エジプト 対 オーストラリア
5:3（PK戦）
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