「歴史的な結果」――バルセロナ女子チームがレアル・マドリードを相手にアウェーで6-2という驚異的な勝利を収め、チャンピオンズリーグでリオネル・メッシとティエリ・アンリが成し遂げた名勝負を再現した

昨年の準優勝チームであるバルセロナは、最大のライバルの本拠地で、決定力に満ちた見事なサッカーを披露し、6-2という大差で勝利を収め、カタルーニャへ持ち帰った。 試合を通じてテンポを支配したMFギジャロは、チームがゲームプランを完璧に実行したことに称賛を送り、2009年にリオネル・メッシ、ティエリ・アンリ、シャビらがライバルを粉砕したサンティアゴ・ベルナベウでの男子チームの有名な勝利を彷彿とさせる結果を記録した。

試合終了後、TV3とUEFAの取材に応じたギジャロは、チーム一丸となったプレーに満足感を示した。「チャンピオンズリーグにふさわしい、非常に完成度の高い試合でした。1-2とリードされた後の3点目は大きな助けとなり、ハーフタイムを大幅なリードで迎えることができました」と彼女は語った。



