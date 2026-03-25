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「歴史的な結果」――バルセロナ女子チームがレアル・マドリードを相手にアウェーで6-2という驚異的な勝利を収め、チャンピオンズリーグでリオネル・メッシとティエリ・アンリが成し遂げた名勝負を再現した
チャンピオンズリーグにふさわしい完璧なパフォーマンス
昨年の準優勝チームであるバルセロナは、最大のライバルの本拠地で、決定力に満ちた見事なサッカーを披露し、6-2という大差で勝利を収め、カタルーニャへ持ち帰った。 試合を通じてテンポを支配したMFギジャロは、チームがゲームプランを完璧に実行したことに称賛を送り、2009年にリオネル・メッシ、ティエリ・アンリ、シャビらがライバルを粉砕したサンティアゴ・ベルナベウでの男子チームの有名な勝利を彷彿とさせる結果を記録した。
試合終了後、TV3とUEFAの取材に応じたギジャロは、チーム一丸となったプレーに満足感を示した。「チャンピオンズリーグにふさわしい、非常に完成度の高い試合でした。1-2とリードされた後の3点目は大きな助けとなり、ハーフタイムを大幅なリードで迎えることができました」と彼女は語った。
- AFP
歴史との類似点を指摘する
6対2というスコアは、2009年の伝説的な男子クラシコ――ペップ・グアルディオラ率いるチームがサンティアゴ・ベルナベウで同じ点差で勝利を収めた一戦――との比較を必然的に招いた。ギジャロはこの結果の重要性を即座に認めつつも、チームにとって最も重要な要素は依然としてチームのアイデンティティであると述べた。
この象徴的なスコアについて問われると、バレアレス諸島出身のMFは謙虚な姿勢を崩さなかったが、現在のチームが成し遂げた偉業を誇りに思っていた。「歴史的な結果ではありましたが、私たちは自分たちのプレーを貫きます」と彼女は語り、プレースタイルこそが現在のバルセロナ時代の象徴であることを強調した。
戦術的優位性と意思決定
ゴール以上に、ギジャロ監督はピッチ上で選手たちが示した知性を高く評価した。クラブ史上すでに3度の優勝を誇るバルセロナは、レアル・マドリードの守備陣形を巧みに操る能力を通じて、トップクラスの経験の深さを示した。これにより、数多くのチャンスを作り出すと同時に、90分間を通じてホームチームがピッチの上方で仕掛けてきたハイプレスを効果的に封じ込めた。
ギジャロは勝利につながった戦術的な細部について次のように説明した。「我々はパス選びを的確に行いました。いつサイドに展開するか、いつプレーを加速させるか……。ボールを持った時の感覚は良く、相手のプレッシャーをかわしてチャンスを作る方法を知っていました。2失点は防げたかもしれないが、この試合での我々のパフォーマンスには満足し、誇りに思い、喜びを感じなければならない。」
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Spotify Camp Nouへの展望
4点差というリードがあるにもかかわらず、バルセロナの選手たちは決して油断していない。4月2日の第2戦では、ホームのサポーターの前で華々しく決着をつけたいという強い意欲がチーム内にあり、この試合がスペインの女子サッカーにとって新たな歴史的な瞬間となることを願っている。
ギジャロ監督はすでに第2戦の雰囲気を楽しみにしており、ファンに大勢でスタジアムに足を運ぶよう呼びかけている。彼女は次のように締めくくった。「第2戦でも同じ結果を出せるか、そしてそれを目撃するためにカンプ・ノウが満員になるか、見てみましょう」。シリーズは圧倒的に有利な状況にあり、バルサは準決勝進出が確実視されており、欧州制覇への道を歩み続けている。