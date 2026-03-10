プレミアリーグで16位、降格圏からわずか1ポイント差、6試合連続未勝利のスパーズは、開始22分で0対4とリードされました。 これは、チャンピオンズリーグの試合で2番目に早い4点リードでした。それより早いのは、2011年11月22日のレアル・マドリード対ディナモ・ザグレブ戦（20分）のみです。
歴史的な早い交代！トッテナムのキーパー、キンスキーが2つの大きなミスを犯し、わずか数分後にピッチを離れることとなった。
ロンドンチームは16分間に4点を失った。0対3となった時点で、これまで3試合すべてで敗戦したイゴール・トゥドール監督は、もう十分だと判断した。
47歳の監督は、ゴールキーパーのアントニン・キンスキーを交代させ、ググリエルモ・ヴィカリオを投入した。ヴィカリオは、もともとトッテナムでレギュラーのゴールキーパーだが、意外にもこの試合はベンチスタートだった。
この措置は、キンスキーの2つの重大なミスによって必要となった。22歳のキンスキーは、マルコス・ジョレンテの0対1のゴール（6分）でボールを持ったまま滑ってしまい、そのミスをホームチームが早い段階でリードに繋げた。
トッテナム、わずか17分でゴールキーパーを交代
しかし、チャンピオンズリーグのノックアウトステージに初めて出場した22歳の選手にとって、事態はさらに厳しいものとなった。キンスキーは、無害なバックパスをミスし、そのミスをジュリアン・アルバレスが感謝して受け止め、3点目となるゴールを決めた（15分）。次の中断後、トゥドールはゴールキーパーを交代させた。
キンスキーは、CLの歴史上、負傷していないにもかかわらず、最初の20分以内に交代した最初のゴールキーパーとなった。彼は落胆した様子でピッチを去り、目に涙を浮かべていた。 ロッカールームに向かう途中、2人のコーチがチェコ人選手を助け、慰めた。彼は2025年1月にスラヴィア・プラハから1650万ユーロの移籍金で加入していた。
それ以来、キンスキーはスパーズで12試合に出場し、19失点を記録した。今シーズンは、カップ戦に2試合出場しただけだった。彼はプラハで、グループステージ予選の4試合に出場し、初めてチャンピオンズリーグの舞台を踏んだ。
