歴史的な早い交代！トッテナムのキーパー、キンスキーが2つの大きなミスを犯し、わずか数分後にピッチを離れることとなった。

ロンドンチームは16分間に4点を失った。0対3となった時点で、これまで3試合すべてで敗戦したイゴール・トゥドール監督は、もう十分だと判断した。

47歳の監督は、ゴールキーパーのアントニン・キンスキーを交代させ、ググリエルモ・ヴィカリオを投入した。ヴィカリオは、もともとトッテナムでレギュラーのゴールキーパーだが、意外にもこの試合はベンチスタートだった。

この措置は、キンスキーの2つの重大なミスによって必要となった。22歳のキンスキーは、マルコス・ジョレンテの0対1のゴール（6分）でボールを持ったまま滑ってしまい、そのミスをホームチームが早い段階でリードに繋げた。