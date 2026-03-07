Getty Images Sport
翻訳者：
「歴史的な幸運だ！」―ジョアン・ラポルタ会長、レアル・マドリードのセルタ戦ロスタイム決勝弾を痛烈批判「バルサならゴールは取り消されていた」と主張
ラポルタ、セルタ戦でのマドリードの勝利に異議を唱える
この論争は、金曜日のセルタ・ビーゴ戦でレアル・マドリードが2-1の勝利を収めたフェデリコ・バルベルデの後半終了間際のゴールに端を発している。ラポルタ会長は、そのゴールは攻撃の過程でファウルがあったため取り消されるべきだったと主張し、レアル・マドリードが審判から歴史的に受けてきた優遇措置の一例だと指摘した。
- AFP
ラポルタ、マドリードの「幸運」を非難
ラポルタはマドリードの最近の試合のクライマックスについて議論する際、遠慮なく発言し、バルセロナが同様のゴールを決めていたら取り消されていたと主張した。彼は次のように述べた。「彼らは歴史的な幸運に恵まれたが、そのゴールは前のファウルで取り消されるべきだった。ファウルは我々に対して笛が吹かれていただろう。アノエタでは既に我々に起きたことだ」これは昨年1月のレアル・ソシエダ戦でのバルセロナの2-1敗北を指していた。
システム的な優位性を示唆し、彼は続けた。「レアル・マドリードではいつも同じだ。窮地に陥ると、審判の助けを得るか、何かが起こる…彼らは少しの幸運を与えられる」
選挙のライバルへの激しい言葉
ラポルタは来週行われるバルセロナ会長選挙を前に選挙運動を展開中だ。主要対立候補であるビクトル・フォントを標的に、ラポルタは今回の選挙を「真のリーダーシップ」と「データ主導の非人間的な手法」の選択だと位置付けた。フォントの手法に対し会員に警告を発し、こう主張した。「バルサのスポーツプロジェクトが抱える唯一のリスクはビクトル・フォントだ。彼はバルサをコンピューター上で管理している。我々はバルサを彼の手に委ねるわけにはいかない」
- AFP
ネグレイラ事件への対応
ラポルタはまた、ネグレイラとの法廷闘争に関するフォントの姿勢を批判し、挑戦者が自分の立場を変えることを拒否しているのは頑固さの表れだと指摘した。フォントは、バルセロナに対する自分のビジョンは「何十年も続いてきたバルサとはまったく対照的だ」と述べた。不透明で透明性に欠けるバルサ、ネグレイラ、ネイマール事件、バルトゲートなどのバルサだ。
ラポルタは「撤回しないのは鈍感で頑固だ」と反論し、最後に「彼は無意味な主張を繰り返し、混乱を招くような風潮を作り出すことをやめるべきだ。もうこれ以上、私たちを破滅へと導く理論家を許すことはできない」と警告した。
広告