ラポルタはまた、ネグレイラとの法廷闘争に関するフォントの姿勢を批判し、挑戦者が自分の立場を変えることを拒否しているのは頑固さの表れだと指摘した。フォントは、バルセロナに対する自分のビジョンは「何十年も続いてきたバルサとはまったく対照的だ」と述べた。不透明で透明性に欠けるバルサ、ネグレイラ、ネイマール事件、バルトゲートなどのバルサだ。

ラポルタは「撤回しないのは鈍感で頑固だ」と反論し、最後に「彼は無意味な主張を繰り返し、混乱を招くような風潮を作り出すことをやめるべきだ。もうこれ以上、私たちを破滅へと導く理論家を許すことはできない」と警告した。