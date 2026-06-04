基本移籍金は4500万ユーロで、達成しやすいボーナス500万ユーロが付く予定だった。さらに、転売利益の15％を分配する条項も含まれていた。エル・マラスはブレントフォードと2030年までの契約を結び、年俸400万ユーロを得るはずだった。

両クラブが合意した期限は金曜日で、ブレントフォードはフランクフルトの肯定的な回答を待っていた。しかし選手側では状況が異なる。エル・マラの母親が交渉を担当し、プレミアリーグのクラブは両親に巨額の手数料を提示して誘っているという。 しかしスカイによると、家族は移籍を白紙にし、エル・マラ本人もより大きなクラブのオファーを待っているという。彼の将来は再び「完全に白紙」だ。

ケルンとブレントフォードにとって、エル・マラの移籍はクラブ史上最高額となるはずだった。ケルンではアンソニー・モデステ（2018年、TJクアンジアンへ2900万ユーロ）、ブレントフォードではダンゴ・ウアッタラ（AFCボーンマスから4280万ユーロ）の記録を更新する見込みだった。