昨季ブンデスリーガで注目された19歳ドイツ人FWの移籍交渉が木曜日に決着へ。1.FCケルンは、FCブレントフォードから提示された総額5000万ユーロのオファーを受け入れることを決めたと『ビルト』が報じた。
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歴史的な大型移籍が破談に！サイード・エル・マラが1.FCケルンの計画を台無しにしたようだ
基本移籍金は4500万ユーロで、達成しやすいボーナス500万ユーロが付く予定だった。さらに、転売利益の15％を分配する条項も含まれていた。エル・マラスはブレントフォードと2030年までの契約を結び、年俸400万ユーロを得るはずだった。
両クラブが合意した期限は金曜日で、ブレントフォードはフランクフルトの肯定的な回答を待っていた。しかし選手側では状況が異なる。エル・マラの母親が交渉を担当し、プレミアリーグのクラブは両親に巨額の手数料を提示して誘っているという。 しかしスカイによると、家族は移籍を白紙にし、エル・マラ本人もより大きなクラブのオファーを待っているという。彼の将来は再び「完全に白紙」だ。
ケルンとブレントフォードにとって、エル・マラの移籍はクラブ史上最高額となるはずだった。ケルンではアンソニー・モデステ（2018年、TJクアンジアンへ2900万ユーロ）、ブレントフォードではダンゴ・ウアッタラ（AFCボーンマスから4280万ユーロ）の記録を更新する見込みだった。
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サイード・エル・マラは、弟マレクの事情を理由にBVBへの移籍を辞退した。
交渉決裂の背景に、サイードの兄マレク・エル・マラの将来が影響したかは不明だ。2人は仲良くシェアハウスで同居し、ヴィクトリア・ケルンから「エフツェー」への移籍も一緒だった。しかし現在は、マレクがケルンの地域リーグ・ウェストのセカンドチームでプレーしている。 昨季は13試合5得点ながら、筋肉断裂で半年離脱した。
この兄弟同時移籍の条件は、2024年にボルシア・ドルトムントのオファーを断る一因となった。 「それで僕にとっては話にならなかった」と『11Freunde』のインタビューで語った。2歳年上の兄もプロで成功すると確信している。「マレクも同じ道を歩むと100％確信しているよ」
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サイード・エル・マラ：クワスニオクをめぐる論争とW杯代表落選
エル・マラはブンデスリーガデビューシーズンの活躍でハノーファー96など多くのクラブから注目されていた。FCバイエルンもその一人だった。 しかし、ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトン＆ホーヴ・アルビオンが本命とされた。ただ、ブライトンはケルンが要求した5000万ユーロを払えず、提示額は3500万ユーロにとどまった。
エル・マラは加入1年目で全34試合に出場し、13得点5アシストをマーク。残留争いの立役者となった。 しかしシーズン後半、ルカス・クヴァスニオク監督はエル・マラを「切り札」と位置づけ、多くの試合で途中投入した。この起用法は物議を醸した。3月、クヴァスニオクがケルンを去ると、エル・マラは攻撃パートナーのラグナル・アシェと祝賀動画を投稿した。
後任のレネ・ヴァグナー監督の下では全試合先発し3得点を挙げたが、ワールドカップ代表には選ばれなかった。
5月末、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は「彼は後半戦素晴らしいプレーを見せ、得点も重ねた」と評価しながらも、選外とした理由を率直に説明した。 「もちろん、彼はケルンの戦術に非常に合っている。だが、別の攻撃位置で我々の戦術に対応できる準備が整っているかが問題だ。ケルンのヒートマップを見れば、攻撃の中心は自陣ゴール近くにある」と説明した。