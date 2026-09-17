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歴史的なカラバオカップでの崩壊にもかかわらず、マイケル・キャリックはフラムとの重要な一戦を前にマンチェスター・ユナイテッド復活に自信を示す
オールド・トラフォードで歴史的失敗の一夜
電光石火の立ち上がりを見せ、10代のシェイ・レイシーがフルデビュー戦でゴールを決め、その後にメイソン・マウントも得点したにもかかわらず、ユナイテッドは2-0のリードを守れず、ブライトンに3-2で敗れた。オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドが2点差をひっくり返されて敗れるのは1976年以来初めてで、ファンはその感情をあらわにした。
目に見えてショックを受けていたキャリックは、試合後のメディア対応でパフォーマンス低下の理由をうまく説明できなかった。ユナイテッド指揮官は「試合の入り方は良かったし、20〜25分の時点では非常に良い状況にいて、内容も良くて、自分たちがやりたかったことをすべてできていた。それが今ではずいぶん前のことのように感じる。試合開始時の感覚と、試合終了時の感覚は、これ以上ないほどかけ離れていた」と認めた。
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高まるプレッシャーの中でも、キャリックは信念を貫く
有害な空気が漂い、さらに次にプレミアリーグで解任される監督の有力候補の一人としてブックメーカーに見なされているにもかかわらず、キャリックは状況を立て直せるという自身の信念を揺るがせていない。1月に不振のチームを引き継ぎ、前季は見事な3位フィニッシュへ導いたこともあり、彼はこのスカッドの中核的なクオリティーは依然として保たれていると考えている。
自身の立場の安定性を巡る厳しい視線について問われると、キャリックは短期間での立て直しが可能だと強気の姿勢を崩さなかった。「もちろん立て直せる」と、彼はきっぱりと語った。「本当にいい選手たちがいるし、ここ1週間、あるいは2、3週間は良くなかったから、今はつらく感じる。でも、だからといって次の試合にすぐ勝てないという意味ではない。そういう側面もある。つまり、選手たちは以前にも自分たちに何ができるかを示してきたし、グループとしての僕たちもそうだ」
クレイヴン・コテージに迫る試練
厳しい立場に置かれている指揮官に休息を与えるような日程ではなく、代表ウィーク前には極めて重要なフラム戦がクレイブン・コテージで控えている。現在リーグ18位のフラムを率いるのはアルバロ・アルベロアで、この夏の就任以降リーグ戦で白星を確保できておらず、同じく大きなプレッシャーにさらされている。この一戦は両監督にとって「勝利必須」の試合と位置づけられているが、クラブの格やブライトン戦敗戦の歴史的な重みを踏まえると、キャリックにかかる重圧はさらに大きいように感じられる。
「すべては次に何をするかにかかっている。そして、この瞬間にどう対処するか、浮き沈みにどう向き合うかだ。間違いなく、この瞬間にうまく対処しなければならない」と説明した。
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勝利の習慣を取り戻す
ユナイテッドにとって究極の目標は、イングランドと欧州のフットボール界におけるトップレベルへ返り咲くことにある。しかしキャリックは当面、結果を積み重ねるという基本に焦点を当てている。キャリックはチームに対し、アプローチをシンプルにし、昨季後半戦に順位を押し上げた原動力となった勝利の習慣を取り戻すよう求めた。今後進むべき道について、キャリックはファンと自身のチームに明確なメッセージを送っている。
「再びいい流れに戻さなければならない」と同氏は付け加えた。「本当にそれだけだ。試合に勝たなければならないし、私たちにはそれができる。そして、そうなると私は強く信じている。ただ、もちろんかなり早くそれを実現しなければならない。日曜日がその出発点だ」
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