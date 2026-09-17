電光石火の立ち上がりを見せ、10代のシェイ・レイシーがフルデビュー戦でゴールを決め、その後にメイソン・マウントも得点したにもかかわらず、ユナイテッドは2-0のリードを守れず、ブライトンに3-2で敗れた。オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドが2点差をひっくり返されて敗れるのは1976年以来初めてで、ファンはその感情をあらわにした。

目に見えてショックを受けていたキャリックは、試合後のメディア対応でパフォーマンス低下の理由をうまく説明できなかった。ユナイテッド指揮官は「試合の入り方は良かったし、20〜25分の時点では非常に良い状況にいて、内容も良くて、自分たちがやりたかったことをすべてできていた。それが今ではずいぶん前のことのように感じる。試合開始時の感覚と、試合終了時の感覚は、これ以上ないほどかけ離れていた」と認めた。