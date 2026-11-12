元イングランド代表FWのベントは、代表でプレーする難しさをよく知る人物だ。MrQ Online Casinoとの提携で行われた取材で、代表通算100ゴールがどれほど特別な偉業になるかを問われ、GOALにこう語った。「信じられないような偉業になる。彼は代表キャップ数、出場数の歴代最多記録もまもなく手にする。すでにイングランド代表の歴代最多得点者だが、100ゴールにはいずれ到達すると思っていた」

「イングランド代表に入ってから彼が成し遂げてきたことは驚異的だ。数字も、キャップ数も、ただただ圧倒される。常にプレーできる状態にあり、いつもピッチに立っている。そしてゴールを決める。彼はいつだってイングランド代表の中心選手だ」

「どんな形であれ、100ゴールを決めるのは特別なことだ。それを自国の代表で成し遂げるのだから、何という偉業だろう。彼は努力を重ねてきたのだから、それにふさわしい。ハリー・ケインの歩みを振り返ると、レイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ、レスターでの経験がある。おそらく彼は、自分が代表選手になれるとさえ思ったことはなかっただろう。まして100ゴールに到達するなど、考えもしなかったはずだ。それだけ彼が献身と努力を積み重ねてきたということだ。彼には、訪れるすべての瞬間を味わう資格がある」