歴史を塗り替えたハリー・ケイン、イングランド代表の最多得点・最多出場記録は「破られる」と告げられるも、代表通算100得点達成は「驚異的」な偉業に
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記録を塗り替えたケイン、今やバロンドール受賞者に
バロンドール受賞者のケインは、最近、世界最高の選手に選ばれた。A代表デビューは2015年。当時、この先の約10年間に何が待ち受けているかを予想できた人はほとんどいなかっただろう。
2018年に正式にキャプテンマークを引き継ぎ、その後、ワールドカップ準決勝に2度、欧州選手権決勝に2度出場した。イングランド代表での主要タイトルには惜しくも届き続けていないが、それはケインの努力やチームへの貢献が足りなかったからではない。
バイエルン・ミュンヘンの中心選手であるケインは、ウェイン・ルーニーが持っていた従来の最多得点記録53を大きく上回り、通算100得点まであと9点に迫っている。木曜日のUEFAネーションズリーグ、クロアチア戦では代表通算126試合目の出場を果たし、出場数でピーター・シルトンを上回ることになる。
代表戦での100ゴールはどれほどすごいのか？
元イングランド代表FWのベントは、代表でプレーする難しさをよく知る人物だ。MrQ Online Casinoとの提携で行われた取材で、代表通算100ゴールがどれほど特別な偉業になるかを問われ、GOALにこう語った。「信じられないような偉業になる。彼は代表キャップ数、出場数の歴代最多記録もまもなく手にする。すでにイングランド代表の歴代最多得点者だが、100ゴールにはいずれ到達すると思っていた」
「イングランド代表に入ってから彼が成し遂げてきたことは驚異的だ。数字も、キャップ数も、ただただ圧倒される。常にプレーできる状態にあり、いつもピッチに立っている。そしてゴールを決める。彼はいつだってイングランド代表の中心選手だ」
「どんな形であれ、100ゴールを決めるのは特別なことだ。それを自国の代表で成し遂げるのだから、何という偉業だろう。彼は努力を重ねてきたのだから、それにふさわしい。ハリー・ケインの歩みを振り返ると、レイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ、レスターでの経験がある。おそらく彼は、自分が代表選手になれるとさえ思ったことはなかっただろう。まして100ゴールに到達するなど、考えもしなかったはずだ。それだけ彼が献身と努力を積み重ねてきたということだ。彼には、訪れるすべての瞬間を味わう資格がある」
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ケインの記録がいずれ破られる理由
33歳のケインにはまだ十分な時間があり、イングランド代表の得点記録をどこまで伸ばすかは未知数だ。勢いが衰える兆しはない。2025-26シーズンにはクラブと代表で計73ゴールを挙げ、バロンドールでも評価を受けた。
ケインが驚異的な数字を残し続ける中、ベントは、ケインの活躍、特に得点面での活躍が今後再現されるかと問われ、こう答えた。「記録は破られると思う。今は代表戦の数がとても多いからだ。昔と比べて、はるかに多くの代表戦を戦っている。私がプレーしていた頃でさえ、今より代表戦は少なかった。いつも代表ウィークがあるように感じるよ」
「試合数が増え、ワールドカップの大会規模も拡大している。EUROもおそらく規模が拡大するだろう。今はネーションズリーグもある。代表戦は増える一方だ」
「出場数や得点数の記録を破るには、もちろん特別なことが必要だ。それでも、今はこれだけ多くの代表戦を戦っている。いつか誰かが得点記録と出場記録を破ると、私は本当に信じているよ」
ケインの後を継ぐイングランドの次の9番は誰だ？
現在、ケインのイングランド代表での中心的な役割を脅かす選手はほとんどいない。リーズのスター選手ドミニク・カルバート＝ルーウィンが現在は控えを務めているが、将来的にイングランド代表の背番号9を託す候補として、誰を考えるべきだろうか。
ノッティンガム・フォレストのリアム・デラップとアストン・ヴィラのブライアン・マジョがそれぞれ将来のスター候補として挙げられる中、この質問を受けた元イングランド代表FWのベントは語った。代表で10試合に出場し、4ゴールを記録したベントは「難しいですね。彼らは誰も、自分の力を示すための十分な時間を与えられていませんから」と話した。
「ストライカーの一世代を丸ごと見られずに終わったような気さえします。特に代表では、ケインがあまりにも長い間素晴らしい活躍を続けていますから。ジェイミー・ヴァーディの真価を、私たちは見ることがなかったと思います。オリー・ワトキンス、アイヴァン・トニー、ドミニク・ソランケについても、本当の実力を見ることはできませんでした。本当に多くのストライカーがいます。さらにその少し前には、スタリッジは少し年上だったとは思いますが、ケインが彼らを寄せ付けずにきたために、本格的なストライカーたちの真価を見られなかったように感じます。それはケインを称えるべきことです」
「ですから、次に誰が出てくるのかは興味深いですね。ヴィラのマジョは好きです。いい選手です。デラップが週末の試合［マンチェスター・シティ戦］で決めた2ゴールも良かった。実力があることを示しています。ただ、ハリー・ケインはあと4、5年続けるかもしれません。だから次が誰かはまだ分かりませんが、誰が入ってきてその役割を果たせるのか、楽しみです」
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ケイン、メッシやロナウドのように長く現役を続けることを望む
それはイングランド代表とトーマス・トゥヘル監督にとって、差し迫った懸念ではない。ケインはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドといった史上最高の選手たちに倣い、40歳の誕生日が近づくまでプレーを続ける構えだ。
いつかは最後にスパイクを脱ぎ、輝かしい記録を歴史に刻む日が来るだろう。しかし、それはまだ先の話だ。今の世代だけでなく、どの世代を見渡しても屈指のゴールゲッターであるケインがプレーする意思を持ち続ける限り、その存在を大切にし、称賛すべきだ。
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