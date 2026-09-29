敵地での圧巻のパフォーマンスにより、マンチーニはベルギーとの初戦黒星に続く形でアッズーリの指揮官に復帰して以来、初勝利を挙げた。前半にアレッサンドロ・バストーニ、ダビデ・フラッテージ、そしてデビュー戦のマイケル・カヨデがゴールを決め、アウェーチームが試合を完全に支配。後半にはピオがこぼれ球をヘディングで押し込み、追加点を奪った。

イタリアがアウェー戦で3点差以上の勝利を収めるのは、2019年11月15日のボスニア戦で3-0の勝利を挙げて以来だった。重要なのは、アッズーリがマンチーニ体制で再び勝利を取り戻したことだ。2023年6月18日にオランダを3-2で下して以来となり、1198日間の待機を終えた。



