Gribaudi/ImagePhoto
翻訳者：
歴史を作った！エスポジト兄弟がトルコに快勝した一戦で、イタリア代表の111年ぶりの記録に並ぶ
攻撃の2人がイタリア代表の歴史を刻む
マンチーニ監督がピオとセバスティアーノをそろって先発起用した決断は、イタリアがネーションズリーグでトルコを4-1で一蹴する中で歴史的な節目をもたらした。イタリア代表の先発メンバーに兄弟2人が名を連ねたのは、1915年にアルド・チェベニーニとルイージ・チェベニーニがスイス戦に出場して以来初めてだった。1915年当時。またこの2人のコンビは、2000年11月にフィリッポ・インザーギとシモーネ・インザーギがイングランド戦で11分間同時にピッチに立って以来となる、24年ぶりの出来事でもあった。
- Gribaudi/ImagePhoto
家族の誇りがトップチームでのブレイクを後押しする
エスポジト家は、3兄弟全員がA代表でプレーした初の一家として、イタリア代表の歴史にその名を刻んだ。長兄サルヴァトーレは、2022年にマンチーニ監督の下でイングランド戦に出場し、A代表デビューを果たして先陣を切り、弟たちの基準を打ち立てた。その後を追う決意について語ったセバスティアーノは最近、次のように冗談交じりに話している。「サルヴァとピオの後で、もし自分が代表にたどり着けなかったら、自分を許せなかっただろうね」
マンチーニ、復帰後初勝利を主張
敵地での圧巻のパフォーマンスにより、マンチーニはベルギーとの初戦黒星に続く形でアッズーリの指揮官に復帰して以来、初勝利を挙げた。前半にアレッサンドロ・バストーニ、ダビデ・フラッテージ、そしてデビュー戦のマイケル・カヨデがゴールを決め、アウェーチームが試合を完全に支配。後半にはピオがこぼれ球をヘディングで押し込み、追加点を奪った。
イタリアがアウェー戦で3点差以上の勝利を収めるのは、2019年11月15日のボスニア戦で3-0の勝利を挙げて以来だった。重要なのは、アッズーリがマンチーニ体制で再び勝利を取り戻したことだ。2023年6月18日にオランダを3-2で下して以来となり、1198日間の待機を終えた。
- AFP
前向きな勢いが予選突破を逃した痛手を和らげる
この説得力あるパフォーマンスは、ワールドカップ予選敗退が2大会連続で続いた過去を振り払おうとするマンチーニ監督率いるチームにとって、まさに絶好の追い風となった。アウェーで重要な勝ち点3を手にしたことで勢いを取り戻し、気の緩みが許されない厳しいネーションズリーグに向けて弾みをつけた。一方のトルコは、ホームでの痛い敗戦にサポーターから大きなブーイングが浴びせられ、連敗を喫したことでヴィンチェンツォ・モンテッラ監督への圧力が一段と強まっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。