3位決定戦でイングランドに4－6で敗れたフランス。ムバッペは大会通算10ゴール、W杯通算22ゴールに達した。日曜にスペインと決勝を戦うメッシは今大会8ゴール、W杯通算21ゴールとしている。
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歴史に残るゴールがさらに！キリアン・ムバッペが2つのランキングでリオネル・メッシを追い抜く
試合直後のインタビューでムバッペは謙遜した。「レオは明日、必ず得点する」と27歳の彼は語った。フランスはイングランド戦で前半を0－4で折り返したが、ムバッペが反撃をリードした。
1－4と3－4は自身で決め、途中出場のブラッドリー・バルコラへのアシストで2－4も演出した。それでもイングランドは、ブカヨ・サカとジュード・ベリンガムの後半弾で辛勝した。
- Getty/GOAL
キリアン・ムバッペがゲルト・ミュラーの記録に並ぶ
ムバッペは大会通算10得点を挙げ、21世紀のワールドカップ最多得点者となった。1970年メキシコ大会では、ドイツのゲルト・ミュラーも10得点を記録している。
ただしミュラーは6試合、ムバッペは8試合を要した。
レアル・マドリードのFWムバッペは、バイエルン・ミュンヘンのオリゼとの連携で1966年以降のデータ集計開始以来、最多となる5アシストを記録した。
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