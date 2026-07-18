歴史に残るゴールがさらに！キリアン・ムバッペが2つのランキングでリオネル・メッシを追い抜く

試合直後のインタビューでムバッペは謙遜した。「レオは明日、必ず得点する」と27歳の彼は語った。フランスはイングランド戦で前半を0－4で折り返したが、ムバッペが反撃をリードした。

1－4と3－4は自身で決め、途中出場のブラッドリー・バルコラへのアシストで2－4も演出した。それでもイングランドは、ブカヨ・サカとジュード・ベリンガムの後半弾で辛勝した。