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「歴史に引かれた」 ジェド・スペンス、トッテナムを離れてインテルへ移る決断を説明
タイトルの歴史がDFを引き寄せる
この多才なフルバックは土曜日、王者としてイタリアを制したチームの守備陣強化に向け、3500万ユーロ（3000万ポンド）での移籍を正式に完了した。ロンドン生まれのDFは、2023-24シーズン後半にジェノアで16試合に出場したローン期間から2年を経て、イタリアの地へ戻ることになった。2022年にミドルズブラから加入して以降、トッテナムの保有下で過ごした4年間の間には、レンヌやリーズ・ユナイテッドへのローン移籍も経験し、欧州と国内の両方で貴重な実戦経験を積んだ。
- Getty Images Sport
海外への期限付き移籍が成熟を促す
26歳の同選手は新天地のクラブ公式サイトで、プレミアリーグを離れる決断を下した最大の理由は、インテルが誇る勝者の伝統と輝かしいトロフィーの数々にあったと強調した。「間違いなく、その歴史に引かれた。後ろを見れば、あれだけのトロフィーが並んでいる。それだけで、このクラブがいかに大きいか分かる。僕と家族にとっても大きな一歩だ。ここに来ることができて本当にうれしいし、早く始めたいと思っている」
また、イングランド代表の同選手は、フランスとイタリアでの過去の期限付き移籍も自身の成長に大きく役立ったと感じている。「あの経験は自分を大きく形作ってくれた。海外でプレーすると多くを学べる。海外にいたことで自分は大人になれたと言えるし、その経験に感謝している」
見慣れた顔ぶれが新顔を歓迎
インテルの更衣室で、この新戦力はジョン・ストーンズと再会することになる。ストーンズは直近のワールドカップでともに戦ったイングランド代表のチームメートであり、控えGKのジョゼップ・マルティネスとも再び一緒になる。マルティネスとはジェノアへのレンタル移籍期間中に共闘していた。
スペンスは、ストーンズ、マヌエル・アカンジ、アレクサンダル・スタンコビッチ、イバン・プロベデルに続く、今夏の移籍市場におけるインテルの5人目の補強となった。新たなチームメートについて、本人は次のように語っている。「彼らの誰ともまだ話していないが、2年前にはマルティネスとジェノアで一緒だったし、ワールドカップではストーンズとも一緒だった。ここ数日で2人ともメッセージをくれた。会えるのが待ちきれないし、早くスタートしたい」
- Getty Images Sport
開幕戦が準備状況を試す
イングランドの銅メダル獲得に貢献し、自身も19回のタックルを記録した印象的なワールドカップでの戦いを経て、キヴの下でも素早い適応が期待される。最初の公式戦での試練は来週土曜日、モンツァとのセリエA開幕戦で訪れる。その存在は、クラブがスクデット防衛を目指す中、右サイドに即座の安定感をもたらすとみられている。
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