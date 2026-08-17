26歳の同選手は新天地のクラブ公式サイトで、プレミアリーグを離れる決断を下した最大の理由は、インテルが誇る勝者の伝統と輝かしいトロフィーの数々にあったと強調した。「間違いなく、その歴史に引かれた。後ろを見れば、あれだけのトロフィーが並んでいる。それだけで、このクラブがいかに大きいか分かる。僕と家族にとっても大きな一歩だ。ここに来ることができて本当にうれしいし、早く始めたいと思っている」

また、イングランド代表の同選手は、フランスとイタリアでの過去の期限付き移籍も自身の成長に大きく役立ったと感じている。「あの経験は自分を大きく形作ってくれた。海外でプレーすると多くを学べる。海外にいたことで自分は大人になれたと言えるし、その経験に感謝している」