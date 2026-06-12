歴史に名を残したゴールキーパー…サウジアラビア対ウルグアイ戦の主審は誰か？

チームが好調なら勝利は約束されるが、時には審判の判定も鍵を握る。
来週火曜未明に開催される2026年W杯第1戦、ウルグアイ戦の主審がイタリアのマウリツィオ・マリアーニ氏に決定し、サウジアラビアのサポーターが期待を寄せている。
チームが好調なら勝利は約束されるが、時には審判の判定も鍵を握る。
来週火曜未明に開催される2026年W杯第1戦、ウルグアイ戦の主審がイタリアのマウリツィオ・マリアーニ氏に決定し、サウジアラビアのサポーターが期待を寄せている。
マウリツィオ・マリアーニは1982年2月25日、イタリア・ローマ生まれの44歳。
ヴェネツィアの軍事アカデミー在学中にゴールキーパーとしてサッカーを始めたが、18歳で審判に転向した。
18歳だった2000年、ユースカテゴリーの試合で審判デビュー。2007年にはセリエD（4部）で審判を務めた。
2009年にセリエC、2011年にセリエBへ昇格し、2013年には31歳でセリエAデビューを果たした。
2019年、マリアーニはFIFA国際審判員に認定された。
翌2020年には、ACミランとインテル・ミラノの「ミラノ・ダービー」を初裁定。その後もセリエAの激戦を多数担当した。
2024-2025シーズン終盤には、ポルトガル人監督セルジオ・コンシサオ率いるミランと優勝したボローニャによるコッパ・イタリア決勝も担当した。
2025年、UEFAはマリアーニを欧州最高位「エリート審判」に昇格させた。
昨季のUEFAチャンピオンズリーグでは、ラウンド16のレアル・マドリード対マンチェスター・シティ戦や準々決勝のパリ・サンジェルマン対リヴァプール戦など、重要な試合を担当した。
2025年のUEFAヨーロッパリーグ決勝で第4審判を務めた後、2026年のUEFAカンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレス対ラージョ・バジェカーノ戦では主審に選ばれた。
さらに彼は2026年ワールドカップの審判にも初めて選出され、長年のキャリアで最も嬉しい知らせとなった。
サウジアラビア代表の初戦を指揮する前、マリアーニはロシェン・リーグで試合を裁いたことがなかった。しかしハーミーン・アル＝ハリフ・カップでは2度審判を務めた。
1回目は2023-2024シーズンの準決勝で、アル・ナスルがアル・ハリジに3-1で勝利した試合だった。この試合ではアル・ナスリにPKを与え、サディオ・マネがこれを決めて2点目を挙げた。
最も重要なのは2024-2025シーズン決勝で、アル・イッティハドがアル・カディシアを3-1で破った一戦。この試合でアル・イッティハドの1点は、ガボンのピエール＝エメリク・オバメヤンがPKで決めた。
この試合で勝利したアル・イッティハドは、2008-2009シーズンにプロ化が始まって以来、リーグとカップの2冠を達成した初めてのチームとなった。