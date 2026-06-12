歴史に名を残したゴールキーパー…サウジアラビア対ウルグアイ戦の主審は誰か？

チームが好調なら勝利は約束されるが、時には審判の判定も鍵を握る。

来週火曜未明に開催される2026年W杯第1戦、ウルグアイ戦の主審がイタリアのマウリツィオ・マリアーニ氏に決定し、サウジアラビアのサポーターが期待を寄せている。