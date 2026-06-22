「歩きながら周囲を見渡す」…シャビが明かす、メッシの試合を読む超人的な能力の秘密

彼は勤勉で、強い競争心を持つ少年だった。ピッチ内外で常にアグレッシブに動き、成功への渇望に満ちていた。前線へ切り込む際、派手なパフォーマンスや華麗な足さばきはない。ストレートに、ただ一つの目標に集中するメンタリティの持ち主だった。ああ、あの少年がゴールに向かって攻め込む様子は…… それは稀有な光景だった。バルセロナでさえ、あのような才能は見たことがなかった。

しかしサッカーから離れると内気で人見知りだった。彼がトップチームに昇格して間もなく、アジアツアーの宿で同室になった。彼はテレビをつけるだけでも私の許可を求めた。私は「落ち着け、大丈夫だ。俺の命令に従う必要はない」と言った。 彼にリラックスしてほしかった。

ピッチでは常に会話した。彼は「マキ、相手がマークに来るから背後のスペースを狙って」と言い、スピードで振り切っていた。ボールに触れないと不安になることもあった。 私は「後ろに戻れ」と声をかけ、彼やイニエスタ、ブスケツが待つスペースへ下がらせた。レオがボールに触れる回数が増えれば増えるほど、チームは得をした。彼に試合を楽しんでもらい、流れに溶け込ませたかったのだ。

彼とのプレーはシンプルだった。メッシと意思疎通できれば、サッカーは成り立つ。それだけだ。パスを出せば、彼は完璧なタイミングで、絶妙なタイミングで返してくれる。しかも必ず利き足に。 パス回しを好む私にとって、彼とのプレーは喜びだった。レオは私を成長させてくれたし、私も自分の役割を果たそうと努めた。

彼は素晴らしいチームメイトだった。当初は穏やかなキャプテンだったが、徐々に責任を担うようになった。私が2015年にバルセロナを去る頃には、彼は already 試合前にチームを鼓舞する名スピーカーに成長していた。 現在、アルゼンチン代表では言葉でも行動でも明確なキャプテンだ。内側から湧き出る勝利への渇望が原動力であり、準備不足の姿は決して見せない。彼のサッカーへの情熱は極めてアルゼンチン的で、競争心にあふれている。そこから逃れることはできない。