「歩きながら周囲を見渡す」…シャビが明かす、メッシの試合を読む超人的な能力の秘密

バルセロナのレジェンド、シャビ・エルナンデスは、元チームメイトのリオネル・メッシを「サッカー界のマイケル・ジョーダン」と称賛。
英紙『ザ・アスレティック』への寄稿でチャビは、20年以上にわたり最高レベルで輝き続けるメッシの才能と並外れた競争心を「ほぼ人間離れしている」と絶賛した。
以下にチャビ・エルナンデスの寄稿文全文を掲載する。
バルセロナのレジェンド、シャビ・エルナンデスは、元チームメイトのリオネル・メッシを「サッカー界のマイケル・ジョーダン」と称賛。
英紙『ザ・アスレティック』への寄稿でチャビは、20年以上にわたり最高レベルで輝き続けるメッシの才能と並外れた競争心を「ほぼ人間離れしている」と絶賛した。
以下にチャビ・エルナンデスの寄稿文全文を掲載する。
私が初めてリオネル・メッシという名前を聞いたのは20歳のときだった。
バルセロナユースのコーチが、アルゼンチンから入団するこの少年について「こんな選手は見たことがない」と話した。多くの有望児がシステムを通り抜けるため、私は半信半疑だった。選手がトップに昇格するまで実力は判断できないと考えていた。
しかし指導者は「シャビ、この少年は違う」と言った。
その後、クラブチャンネルで彼のハイライトを見た。テクニックとゴールが印象的だった。 4、5人のディフェンダーをかわし、GKを抜き去るシーンが印象的だった。超人的に見えたが、若手は皆そう映る。チャンネルでは良い場面しか流さないからだ。
2004年、そのコーチからメッセージが届いた。「あのアルゼンチン人が明日君たちの練習に参加する」。私は思った。「ついに実力を確かめる時だ」。
その日の練習は今も鮮明だ。ボールコントロール、ドリブル、パス、連携……彼はすべてを完璧にこなした。まさに現象だった。
自分の目で見ていながら信じられなかった。カルレス・プジョル、ビクトル・バルデス、デコ、ロナウジーニョらベテランも同様だった。私たちは顔を見合わせ、「これは異常だ」と言わんばかりだった。16歳のレオは、その日からほぼ最高の選手になった。
彼は勤勉で、強い競争心を持つ少年だった。ピッチ内外で常にアグレッシブに動き、成功への渇望に満ちていた。前線へ切り込む際、派手なパフォーマンスや華麗な足さばきはない。ストレートに、ただ一つの目標に集中するメンタリティの持ち主だった。ああ、あの少年がゴールに向かって攻め込む様子は…… それは稀有な光景だった。バルセロナでさえ、あのような才能は見たことがなかった。
しかしサッカーから離れると内気で人見知りだった。彼がトップチームに昇格して間もなく、アジアツアーの宿で同室になった。彼はテレビをつけるだけでも私の許可を求めた。私は「落ち着け、大丈夫だ。俺の命令に従う必要はない」と言った。 彼にリラックスしてほしかった。
ピッチでは常に会話した。彼は「マキ、相手がマークに来るから背後のスペースを狙って」と言い、スピードで振り切っていた。ボールに触れないと不安になることもあった。 私は「後ろに戻れ」と声をかけ、彼やイニエスタ、ブスケツが待つスペースへ下がらせた。レオがボールに触れる回数が増えれば増えるほど、チームは得をした。彼に試合を楽しんでもらい、流れに溶け込ませたかったのだ。
彼とのプレーはシンプルだった。メッシと意思疎通できれば、サッカーは成り立つ。それだけだ。パスを出せば、彼は完璧なタイミングで、絶妙なタイミングで返してくれる。しかも必ず利き足に。 パス回しを好む私にとって、彼とのプレーは喜びだった。レオは私を成長させてくれたし、私も自分の役割を果たそうと努めた。
彼は素晴らしいチームメイトだった。当初は穏やかなキャプテンだったが、徐々に責任を担うようになった。私が2015年にバルセロナを去る頃には、彼は already 試合前にチームを鼓舞する名スピーカーに成長していた。 現在、アルゼンチン代表では言葉でも行動でも明確なキャプテンだ。内側から湧き出る勝利への渇望が原動力であり、準備不足の姿は決して見せない。彼のサッカーへの情熱は極めてアルゼンチン的で、競争心にあふれている。そこから逃れることはできない。
メッシのプレーで最も印象的なのは、2011年チャンピオンズリーグ準決勝レアル・マドリード戦だ。第1戦はベルナベウで行われ、モウリーニョ監督は芝を長く刈り、引き分けを狙っていた。
先制点を決めたレオは、マラドーナを思わせるドリブルでラサナ・ディアラ、シャビ・アロンソ、ラウル・アルビオル、セルヒオ・ラモスを連続でかわした。 その日、チームは機能していなかった。しかしメッシがすべてを変えた。彼一人で試合をものにしたのだ。
今も彼を見ると胸が熱くなる。私は39歳までプレーしたが、その頃にはカタールでプレーしており、スペイン代表は数年前に引退していた。レオは今その年齢だが、まったく変わっていない。 彼の足さばき、あの素早い小さな動きを見てほしい……。2022年のW杯優勝後なら誰だって引退するだろう。だが彼は並外れた競争心を持つ選手だ。もう一度優勝できると確信している。
アルゼンチンがベスト8に進むのは確実で、私たちはまた彼の最高のプレーを見られるだろう。多くの人が「コンディションが落ちた」「もう全盛期ではない」と言ったが、彼は精神的に準備を整え、ピッチでハットトリックを達成した。
アルジェリア戦の先制点はまさに「レオ」そのもの。ロドリゴ・デ・ポールが顔を上げた瞬間、レオは完璧な位置でボールを受け、後ろを3度振り返った。これが彼の秘密だ。常に周囲を観察し、頭の中で状況を把握する。 多くの場面ではただ歩いているように見えるが、その間に周囲を常に見渡している。味方がパスを出す瞬間、相手のボランチやセンターバックの動き、そしてフリースペースを瞬時に把握する。そのゲーム理解は最高レベルだ。
バルセロナでは、スペースやフリーの選手を探すメンタルトレーニングを多く行いました。その分野でメッシは師匠でした。イニエスタ、ブスケツ、プジョル、私のポジションでも彼はプレーできたのです。 どのポジションでもそのポジションの最高選手とまったく同じレベルでプレーできた。今も変わっていない。
アルジェリア戦後、私はレオにメッセージを送った。彼のプレーは信じられず、思わず笑ったと伝えた。まさに狂気だった。だがそれがレオだ。彼はいつも絶妙なタイミングで存在感を示す。私にとって彼に匹敵する選手はいない。比べ物にならない。彼は超人的だ。
私は彼を「サッカー界のマイケル・ジョーダン」と呼びたくなる。サッカー界で彼に匹敵する者はいない。20年間最高であり続け、今もなおピッチで実力を示す。
負けを絶対に許さないメンタリティ、理想的な体格、そしてサッカーに最適な気質。彼の体はまるでこのスポーツのために作られたようだ。 アルジェリア戦のゴールはさておき、総合力、フィジカル、ピッチに注ぐ純粋な情熱と野心を見ればわかる。彼には他にはないチャンピオンのメンタリティがある。
16歳の頃から彼の才能は明らかだったが、ここまで長く高いレベルを保っていることが素晴らしい。彼とプレーできたこと、歴史の中で出会えたことに感謝している。
彼のような選手は、もう現れないだろう。