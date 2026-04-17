「正直、驚きはない！」FCバイエルンは大型移籍を成立させるのか？

彼女は「とても楽しかった」と語る。二重の負担でも「人を助けるのが大好き」だったからだ。 それでもフル代表に選ばれたのは26歳になった2023年末。これまでに33試合に出場し、ショエケ・ヌースケンとのコンビで高い評価を得ている。契約満了まであと1年となり、今夏6桁前半の移籍金でフランクフルトを去る可能性が報じられている。

攻撃的なプレースタイルから、イングランドも移籍先として浮上している。彼女は「サッカー界では状況がすぐに変わる」と語る。それでも現在は、チャンピオンズリーグ出場権を争うフランクフルトと代表でのシーズン終盤に集中すると強調した。

勝ち点9、得失点差14対1でグループ首位を走るドイツは、2027年ブラジルW杯への直接出場権獲得へ順調だ。それでもヴュック監督やゼンスは攻撃面で更なる改善が必要だと語る。 「パスの質」と「スペースへの攻め」を何よりも向上させたいとオルデンブルク出身の彼女は語る。

後半のパフォーマンス向上で前半戦は圧倒したが、ゼンツはインクライスでの隣国戦を楽観視しない。「オーストリアは守備的にくるだろう。DFの前に2台のバスを停めるつもりだろう」と警戒する。