「正直、大したことはなかった」。移籍を検討しているBVBのスター選手が衝撃発言。

ギニア人選手は「ドルトムントでプレーするからにはタイトルが欲しい。2位では満足できない。ブンデスリーガは厳しいし、DFBポカールでも敗退した。今シーズンは良い瞬間がなかった」と語った。

ギラッシーは古くから夏の移籍が噂され、フェネルバフチェとの交渉は最近大きく前進したとされる。クラブ会長サデッティン・サランとBVBのストライカーは個人面談を行い、報道ではすでに「基本合意」との言葉も出ている。