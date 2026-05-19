むしろこのフォワードは、今シーズンを厳しく総括した。最も印象的な瞬間を聞かれ、彼は「正直、何も勝ち取れなかったのであまりないです。カップ戦もチャンピオンズリーグも敗退し、素晴らしい瞬間はほとんどありませんでした」と語った。
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「正直、大したことはなかった」。移籍を検討しているBVBのスター選手が衝撃発言。
ギニア人選手は「ドルトムントでプレーするからにはタイトルが欲しい。2位では満足できない。ブンデスリーガは厳しいし、DFBポカールでも敗退した。今シーズンは良い瞬間がなかった」と語った。
ギラッシーは古くから夏の移籍が噂され、フェネルバフチェとの交渉は最近大きく前進したとされる。クラブ会長サデッティン・サランとBVBのストライカーは個人面談を行い、報道ではすでに「基本合意」との言葉も出ている。
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ギラッシーはBVBを退団するようだ
ギラッシーはドルトムントと2028年まで契約しているが、Sky Sportによると今夏移籍を決断した。レアル・マドリードやマンチェスター・シティは4000万ユーロで獲得できる条項があるものの、現時点で接触していない。 それでもフェネルバフチェ、トッテナム、ACミランなどが関心を示している。
BVBでのギラッシ：96試合、60ゴール
代表戦26試合に出場した同選手は、2024年に移籍金1800万ユーロでシュトゥットガルトからドルトムントへ移籍。加入1年目で結果を残した。
クラブワールドカップを含む38得点9アシストをマーク。今季はスランプを乗り越え、公式戦46試合で22得点6アシストを記録した。