「最初はすべて順調だった」と、現在30歳でニーダーザクセン州オーバーリーガ5部のSVヴィルヘルムスハーフェンでプレーするレガゼルは、元チームメイトのビラル・カマリエが制作したYouTube動画で振り返った。しかしコヴァチ監督の下では「突然、チームでの役割を失った」という。
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「正直、あいつをぶっ飛ばしてやっただろう！」アイントラハト・フランクフルトの元選手がボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督を強く批判した。
レガゼルはSGEでの公式戦11試合中6試合を、現BVB監督の下でプレーした。しかし2017年のドルトムントとのカップ決勝前に関係は変化。彼は『フランクフルター・ルントシャウ』紙のインタビューで、コヴァチ監督の下で出場時間が極端に少ないと批判した。
レガゼルによると、取材では「なぜコヴァチ監督の下でプレーしないのか」と問われ、「理解できない。自分はパフォーマンスを発揮しているし、出場したい」と答えたという。しかしフランクフルター・ルントシャウ紙は、その発言を正確に伝えなかったとしている。
「記事にする前に確認すべきなのに、彼らは何も聞かなかった」とレガゼル。結果、大きな見出しで『DFBポカール決勝を控えたレガゼル、コヴァチ監督を批判』と報じられ、彼は100件もの電話を受けたという。
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ヤニ・レガゼルはニコ・コヴァチを厳しく批判した
衝撃的事実：現在も閲覧できる『FR』紙の記事によると、当時21歳だったレガゼルは、フランクフルトの広報から「一部の発言は非公開だ」と明言するよう指示されていた。「問題ない。僕の言葉は全部書いていい。僕は正直者だから」とレガゼルは語った。
その後、マネージャーF・ボビッチと会長P・フィッシャーが練習場に現れ、レガゼルに厳重注意し、コヴァチへの謝罪を要求した。レガゼルは「ごめん。記事のようなことは言っていない」と説明した。
これに対しコヴァチ監督は「君はベルリンっ子だから口が悪いのは知っている。大丈夫だ」と述べ、気にしていない様子だった。しかしカップ戦の決勝ではレガゼルを除外。フランクフルトは1－2で敗れた。
「私生活では、彼を知っている人たちがいました」
レガゼルによると、そのシーズン彼はチーム練習に参加できなくなった。「家にいていいぞ、グラウンドには来るなと言われた」と明かした。「理由が分からなかった。何も悪いことはしていないのに」
レガゼルはコヴァチの控え室に詰め寄り、「君は一番優秀だが、俺は君が嫌いだ。チームに役割はない」と言われたと明かした。カマリエが「本当にそんなことを？」と確認すると、レガゼルは「誓って言う。一生忘れない」と語った。
レガゼルは、戦力外通告の背景についてこう推測する。「私生活でコヴァチを知っている人が周りにいて、私が彼らと仲良くしていたことを、彼は快く思っていなかったのではないか」
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コヴァチについて： 「彼ならボコボコにしていただろう」
レゲーゼル「フランクフルトには優秀で頼れる仲間がいた。彼らとは馬が合い、どんな問題も話せば解決した。」
禁止されても一人で練習場へ行った。レガゼルは当時をこう振り返る。「爆発しそうだった。その前に彼をボコボコにしてたかもしれない」。
レガゼルは54歳のクロアチア人監督に厳しい評価を下した。「彼は僕だけじゃない。時がたつにつれ、サッカー界の神と呼ばれるアレックス・マイヤーも追い出した。自分が一番過激だと見せたいからだ。常に注目されたいんだ。 マックス・クルーゼも後に彼に嫌がらせを受けてチームを去った。彼は常に、チーム内で発言力のある選手を探していた。自分が主導権を握るために、そうした選手を排除したかったのだ。彼はそういう人間なんだ。」