「正直、あいつをぶっ飛ばしてやっただろう！」アイントラハト・フランクフルトの元選手がボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督を強く批判した。

レガゼルはSGEでの公式戦11試合中6試合を、現BVB監督の下でプレーした。しかし2017年のドルトムントとのカップ決勝前に関係は変化。彼は『フランクフルター・ルントシャウ』紙のインタビューで、コヴァチ監督の下で出場時間が極端に少ないと批判した。

レガゼルによると、取材では「なぜコヴァチ監督の下でプレーしないのか」と問われ、「理解できない。自分はパフォーマンスを発揮しているし、出場したい」と答えたという。しかしフランクフルター・ルントシャウ紙は、その発言を正確に伝えなかったとしている。

「記事にする前に確認すべきなのに、彼らは何も聞かなかった」とレガゼル。結果、大きな見出しで『DFBポカール決勝を控えたレガゼル、コヴァチ監督を批判』と報じられ、彼は100件もの電話を受けたという。