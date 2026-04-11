ルンメニゲは、チャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリード戦の第1戦を2－1で勝ったことで、バイエルンが第2戦を甘く見ないか懸念を表明した。
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「正直言って気に入らない」。カール＝ハインツ・ルンメニゲは、バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードのセカンドレグを前に意外な懸念を表明した。
ルンメニゲはDAZNのインタビューで、ベルナベウでの「最高のサッカー」を称賛しつつも、第2戦が残っているとして過度な高揚感を戒めた。
火曜日のマドリードでの試合では、ルイス・ディアスとハリー・ケインの得点でバイエルンが2－0とリード。終了15分前にキリアン・エムバペが1点を返したものの、レアルは追い付けなかった。ドイツ最多優勝クラブの監督会に名を連ねるルンメニゲは、準決勝進出を早合点するつもりはないと強調した。 「レアル・マドリードはミュンヘンでも何度も我々を苦しめてきた」と70歳のルンメニゲは語り、早すぎる喜びを戒めた。
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ルメニゲ、レアル・マドリード戦でのFCバイエルンの苦い敗退を振り返る
ルンメニゲは2014年のチャンピオンズリーグ準決勝を振り返った。マドリードでの第1戦を0-1で落とした後、第2戦には楽観的に臨んだ。「ところが、セルヒオ・ラモスに前半20分間でセットプレーから2ゴールを決められ、試合は決まってしまった」
前半終了前にはクリスティアーノ・ロナウドが3点目を決め、レアルは4-0でペップ率いるバイエルンを下した。ルンメニゲは「来週の水曜日、再び最高のパフォーマンスを発揮しなければならない」と警鐘を鳴らした。 集中して賢くプレーし、火曜日のようなパフォーマンスを再現しなければならない」と語った。
一方、レアルは金曜のラ・リーガホームでジローナと1－1の引き分け。終了間際にPKが認められず、アルベロア監督らが激怒した。
FCバイエルン・ミュンヘン：ルメニゲ、2020年を彷彿とさせる
バイエルンはレアル・マドリードとの2試合の合間に、土曜のブンデスリーガでFCザンクト・パウリと対戦する。準決勝に進めば、前年度王者のパリ・サンジェルマンと当たる可能性がある。パリは準々決勝第1戦でリヴァプールを2－0で下し、有利な立場にある。
一方、ルンメニゲは「今のクラブの雰囲気は2020年の三冠達成時を思い出す」と語った。 当時監督だったハンス・フリックは、今のヴィンセント・コンパニーと同様にチームを率いていたと語り、「当時もクラブ全体がタイトルを強く欲していた」と振り返った。その上で「レアルに勝っても、パリとの準決勝は簡単ではない」と警鐘を鳴らした。
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FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
時間
試合
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ vs. FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン vs VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
4月22日（水）
20:45
バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン（DFBポカール）