ルンメニゲは2014年のチャンピオンズリーグ準決勝を振り返った。マドリードでの第1戦を0-1で落とした後、第2戦には楽観的に臨んだ。「ところが、セルヒオ・ラモスに前半20分間でセットプレーから2ゴールを決められ、試合は決まってしまった」

前半終了前にはクリスティアーノ・ロナウドが3点目を決め、レアルは4-0でペップ率いるバイエルンを下した。ルンメニゲは「来週の水曜日、再び最高のパフォーマンスを発揮しなければならない」と警鐘を鳴らした。 集中して賢くプレーし、火曜日のようなパフォーマンスを再現しなければならない」と語った。

一方、レアルは金曜のラ・リーガホームでジローナと1－1の引き分け。終了間際にPKが認められず、アルベロア監督らが激怒した。