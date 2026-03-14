「正気の沙汰じゃない！」――激怒するヴィンセント・コンパニ、ルイス・ディアスの退場処分に説明を求める。9人となったバイエルン・ミュンヘンがバイエル・レバークーゼンと引き分ける

バイエルンのロッカールームはディアスを擁護する声で一致しており、多くの選手が、彼が倒れずに立ち続けようとしたことを指摘した。ヨナタン・ターは、チームメイトに「大げさな演技」がなかったことに触れ、次のように語った。「彼はすぐに立ち上がるんだ。 確かに彼は倒れた。少しは接触もあった。だが、すぐに立ち上がったんだ。大げさに騒いだり、演技をしたりはしていない。だからこそ、なぜあそこでダイブ（シミュレーション）の判定が出たのか、まるで彼がわざと演技をしたかのように反応したのか、不思議に思うよ。」

同じくディフェンダーのヨシップ・スタニシッチも、ブラスウィッチによる接触が明らかだったことを踏まえ、この処分は過度に厳しいと感じていた。「彼はすでにイエローカードをもらっていることを知っていたはずだ。それなのに即座にイエローカードを出し、イエローカード2枚で退場させるのは厳しすぎると思う。特に、彼が相手にぶつかったのだから。もし完全に明らかなダイブだったなら、私も『絶対にそんなことはしてはいけない』と言うだろうが、彼は相手にぶつかっていて、それは誰の目にも明らかだ」と彼はコメントした。 中盤の要であるヨシュア・キミッヒはさらに率直に、このプレーは「絶対に」ダイブではないと断言した。