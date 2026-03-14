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「正気の沙汰じゃない！」――激怒するヴィンセント・コンパニ、ルイス・ディアスの退場処分に説明を求める。9人となったバイエルン・ミュンヘンがバイエル・レバークーゼンと引き分ける
バイアレーナでの大混乱
69分にベンチから出場し、レバークーゼンのリードを帳消しにしたディアスにとって、この午後はまさにジェットコースターのような展開だった。彼のゴールにより、前半にジャクソンが明らかなレッドカードを受けて以来苦戦していたバイエルンは、辛うじて勝ち点1を確保することができた。 しかし、試合は84分に審判がポケットに手を入れたことで暗転した。ウィングのディアスがGKをかわそうとした際に、GKの足にわずかに接触しただけにもかかわらず、審判は彼にシミュレーションの反則を宣告したのだ。
この引き分けにより、バイエルンは首位争いの圏内に留まったが、審判の判定を巡る波紋は今後も続くだろう。ジャクソンとディアスの両選手が出場停止処分を受ける見通しとなったため、コンパニー監督は今後の試合に向けてメンバーを再編成せざるを得ない。一方、クラブはノルトライン＝ヴェストファーレン州で起きた物議を醸す一日の出来事を、まだ消化しきれていない状況だ。
- AFP
コンパニーが「非常識な」決定を痛烈に批判
「最悪なのはルチョ・ディアスだ！なぜ彼がイエローカードとレッドカードを同時に提示されたのか、今日のスタジアムにいた誰も理解できない。正気の沙汰じゃない」と、コンパニーは試合終了のホイッスル後にDAZNに語った。このベルギー人指揮官は、特に接触があった後、ディアスがPKを求めている様子が見られなかったことを踏まえると、審判の判定に困惑していた。このウインガーは、74分にハイキックの反則でイエローカードを受けていた。
コンパニーは、この2枚目の警告の根拠について説明を求め続けた。これにより、コロンビア人選手は次節の出場停止処分を受けることになる。「もちろん、痛手だ。彼は次節出場停止になる。なぜこの局面でイエローカードになるのか、誰かが説明してくれなければならない」と彼は付け加えた。監督の不審感は選手たちにも共有されており、彼らは試合の緊迫した局面で、主審が攻撃選手の意図を誤って判断したと感じていた。
エベルが明かす、審判の試合後の告白
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルは試合後、衝撃的な最新情報を明かし、主審のクリスティアン・ディンガートが映像を確認した後、自身の誤りを認めたと述べた。「ちょうどディンガート氏と話したばかりだ。何の問題もなく、良い対話だった。彼もまた、あれはイエローカードやレッドカードに値するプレーではなかったと言っていた」とエベルは明かした。しかし、その判定が試合の結末に与えた影響を考えると、この認否はバイエルンの首脳陣にとってほとんど慰めにはならなかった。
エベルは審判の誠実さを認めつつも、事後の訂正には意味がないと強調した。 「彼にとっては試合中は明らかなシミュレーションだったのだが、映像を確認した今、イエローカード2枚による退場処分ではなかったと言っている。非常に誠実な態度だが、我々にとっては何の助けにもならなかった」とエベルル氏は説明した。このプレーは一発退場ではなくイエローカード2枚によるものだったため、現行のプロトコルではVARが介入してピッチ上の判定を覆すことはできなかった。
- Getty Images Sport
ダイブに対する選手たちの見解
バイエルンのロッカールームはディアスを擁護する声で一致しており、多くの選手が、彼が倒れずに立ち続けようとしたことを指摘した。ヨナタン・ターは、チームメイトに「大げさな演技」がなかったことに触れ、次のように語った。「彼はすぐに立ち上がるんだ。 確かに彼は倒れた。少しは接触もあった。だが、すぐに立ち上がったんだ。大げさに騒いだり、演技をしたりはしていない。だからこそ、なぜあそこでダイブ（シミュレーション）の判定が出たのか、まるで彼がわざと演技をしたかのように反応したのか、不思議に思うよ。」
同じくディフェンダーのヨシップ・スタニシッチも、ブラスウィッチによる接触が明らかだったことを踏まえ、この処分は過度に厳しいと感じていた。「彼はすでにイエローカードをもらっていることを知っていたはずだ。それなのに即座にイエローカードを出し、イエローカード2枚で退場させるのは厳しすぎると思う。特に、彼が相手にぶつかったのだから。もし完全に明らかなダイブだったなら、私も『絶対にそんなことはしてはいけない』と言うだろうが、彼は相手にぶつかっていて、それは誰の目にも明らかだ」と彼はコメントした。 中盤の要であるヨシュア・キミッヒはさらに率直に、このプレーは「絶対に」ダイブではないと断言した。
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