正気の人が、自国の代表チームをそんな場所に送るだろうか？」大統領がW杯ボイコットを示唆

一部の選手たちは、開幕戦で韓国に敗れた後、国歌斉唱を拒否したことを受け、イラン国営テレビから「戦時中の裏切り者」と非難されました。タジ氏によれば、その後の2試合では、チーム全員が国歌を斉唱し、敬礼を行ったとのことです。

タジ氏は、選手たちの拉致疑惑について、ドナルド・トランプ米大統領に責任があると指摘した。「彼はオーストラリアに『もし君たちが彼女たちに亡命許可を与えないなら、私が米国で亡命許可を与える』と脅した」と述べた。 最後の試合の後、オーストラリアの警察は「我々の情報によると、1人か2人の選手をホテルから連れ出した」とのことです。タジ氏は「アメリカで開催されるワールドカップを、どうして楽観的に見ることができようか」と付け加えました。