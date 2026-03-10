正気の人が、自国の代表チームをそんな場所に送るだろうか？」大統領がW杯ボイコットを示唆

「ワールドカップがこんな状況なら、正気の人が自国の代表チームをこんな場所に送り込むだろうか」と、メフディ・タジ氏はイラン国営テレビで語った。イランは予選リーグの試合を米国で戦う予定で、2試合はロサンゼルス、1試合はシアトルで行われる。
タジ氏は、オーストラリアで開催されたアジア選手権に出場した女子代表チームをめぐる事件に関連して、この発言を行った。オーストラリア政府によると、予選で敗退した後、少なくとも5人の選手が亡命を求めたという。その中には、キャプテンのザフラ・ガンバリ氏も含まれている。 一方、タジ氏は、選手たちは拉致され、「人質」として拘束されていると主張した。
タージ、トランプ氏を選手たちの拉致容疑で非難
一部の選手たちは、開幕戦で韓国に敗れた後、国歌斉唱を拒否したことを受け、イラン国営テレビから「戦時中の裏切り者」と非難されました。タジ氏によれば、その後の2試合では、チーム全員が国歌を斉唱し、敬礼を行ったとのことです。
タジ氏は、選手たちの拉致疑惑について、ドナルド・トランプ米大統領に責任があると指摘した。「彼はオーストラリアに『もし君たちが彼女たちに亡命許可を与えないなら、私が米国で亡命許可を与える』と脅した」と述べた。 最後の試合の後、オーストラリアの警察は「我々の情報によると、1人か2人の選手をホテルから連れ出した」とのことです。タジ氏は「アメリカで開催されるワールドカップを、どうして楽観的に見ることができようか」と付け加えました。
