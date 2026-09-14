実際に現地のレベルを自らの目で見たうえで、ロナウドがサウジアラビアでいつまでプレーできるかと問われたポジェは、betting sitesの信頼できるガイドであるGambling.comとの提携でGOALに対し、こう語った。「本人が望むまでだ。

「というのも、見れば分かるが、サウジアラビア選手権には非常に明確な点があるし、誰もがそれを知っているのはとても良いことだ。特別な選手を獲得するために動けるチームは、本気で動き、実際に違いを生み出している。ほかのいくつかのクラブも今は戦略を変えつつあって、それはとても良いことだが、それでもなお多くの資金を投じている。そして、補強できないチームもある。そういう相手と戦う時は、不公平なんだ。

「私は1カ月間あそこにいて、行って本当に良かったと思っている。2024年にサウジアラビアを訪れて、内側から見たかったんだ。何試合か見たが、監督としては『OK、これならできる、これもできる』と理解し、考えるものだ。ただ、トレーニングになると話は別だ。

「その1カ月で、あるチームに行けば何を得られるのか、どう戦えるのか、どう戦力を使えるのか、はっきりとしたイメージを持てた。そして別のチームに行けば、ロナウドがいるとなると、また違った種類の状況になる。

「だから私にとっては非常に明確なんだ。外から見ている人たちは、もしかするとそれを理解していない。財政面で政府を基盤とするチームが4つある。さらに民間のチームが3つか4つある。ものすごく力を入れていて、そのうち1つはブレンダン・ロジャーズと一緒だ。基準は非常に高く、施設もスタジアムも素晴らしい。新しいスタジアムもあって、驚くべきものだ。そして残りの6チームか7チームは残留争いをすることになる。

「そういったチームは、チームに入れられる外国人選手を2人欠けば終わりだ。降格してしまう。誰ひとり欠くことはできない。そういう状況は厄介だ。というのも、多くのチームは経験を求めるが、経験があるということはある程度の年齢を意味する。そして暑すぎるし、走らなければならない。それが試合なんだ。

「だから難しい問題だよ。ただ、ロナウドについて言えば、彼を見ていると、身体面で彼のような選手はそう多くない。もちろん、彼は遅くなっている。それは本人も分かっている。もちろん、敏捷性も少しずつ失われていく。それも本人は分かっている。だからこそ、おそらく彼はそこでプレーしているんだ。

「いいかい、[リオネル]・メッシの話をあまり持ち出すな。メッシはMLSでプレーしている。あれは世界のトップリーグに入れられる。だからリーグにはそれぞれの時期というものがあって、ロナウドはまだプレーできる。

「彼は残ると思う。1000ゴールの前に引退の時が来るとは思わない。そんなことは絶対にない。そんなのは正気じゃないよ。」