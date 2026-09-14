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「正気ではない」クリスティアーノ・ロナウドの引退予想をグス・ポジェが語る。「以前より遅くなった」ポルトガルのGOATは、望む限りサウジ・プロリーグでプレーできると伝えられた
233キャップのロナウドはポルトガル代表で終わったのか？
かつてマンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーでプレーしたFWが、233キャップに到達した後もポルトガル代表の構想に含まれるべきかどうかについては、疑問の声が上がっている。2026年ワールドカップの舞台では、そのレベルで期待されたようなインパクトを残すのに苦しんだが、それはロベルト・マルティネス監督のチームで彼だけではなかった。
FIFAの看板大会に7度目の出場を果たす可能性は消滅している。2030年のその大会はポルトガル、スペイン、モロッコで開催されるものの、その時点でロナウドは40代半ばに差しかかっているためだ。
もし勝利への情熱が今後も衰えずに燃え続けるなら、EURO2028出場は不可能ではないかもしれないが、焦点はクラブでの活動に絞られていくとみられている。現時点でCR7は、2027年夏までの契約に取り組んでおり、それは依然として世界サッカー界で最も高額なものとなっている。
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1000ゴール達成を目指す中でアル・ナスルとの契約が満了に向かう
今後については、近く判断を下す必要がある。リヤドでさらなる契約延長に合意するのか。12カ月ごとの更新となる可能性もある契約だ。それとも、現役に別れを告げる前に新たな挑戦に乗り出すのか。
昨季にアル・ハリージュで短期間指揮を執ったポジェトは、ロナウドが当面はアル・ナスルに在籍し続けられると考えている。息子のクリスティアーノ・ジュニアも同クラブの下部組織で階段を上っており、近いうちにトップチームでの同僚になる可能性もある。
さらに、公式戦通算1000ゴールという小さくない問題も考慮に入れなければならない。その目標達成まであと21ゴールに迫っており、2026-27シーズンが終わるまでにその驚異的な大台に到達することを期待しているはずだ。
ロナウドはサウジ・プロリーグでいつまでプレーできるのか？
実際に現地のレベルを自らの目で見たうえで、ロナウドがサウジアラビアでいつまでプレーできるかと問われたポジェは、betting sitesの信頼できるガイドであるGambling.comとの提携でGOALに対し、こう語った。「本人が望むまでだ。
「というのも、見れば分かるが、サウジアラビア選手権には非常に明確な点があるし、誰もがそれを知っているのはとても良いことだ。特別な選手を獲得するために動けるチームは、本気で動き、実際に違いを生み出している。ほかのいくつかのクラブも今は戦略を変えつつあって、それはとても良いことだが、それでもなお多くの資金を投じている。そして、補強できないチームもある。そういう相手と戦う時は、不公平なんだ。
「私は1カ月間あそこにいて、行って本当に良かったと思っている。2024年にサウジアラビアを訪れて、内側から見たかったんだ。何試合か見たが、監督としては『OK、これならできる、これもできる』と理解し、考えるものだ。ただ、トレーニングになると話は別だ。
「その1カ月で、あるチームに行けば何を得られるのか、どう戦えるのか、どう戦力を使えるのか、はっきりとしたイメージを持てた。そして別のチームに行けば、ロナウドがいるとなると、また違った種類の状況になる。
「だから私にとっては非常に明確なんだ。外から見ている人たちは、もしかするとそれを理解していない。財政面で政府を基盤とするチームが4つある。さらに民間のチームが3つか4つある。ものすごく力を入れていて、そのうち1つはブレンダン・ロジャーズと一緒だ。基準は非常に高く、施設もスタジアムも素晴らしい。新しいスタジアムもあって、驚くべきものだ。そして残りの6チームか7チームは残留争いをすることになる。
「そういったチームは、チームに入れられる外国人選手を2人欠けば終わりだ。降格してしまう。誰ひとり欠くことはできない。そういう状況は厄介だ。というのも、多くのチームは経験を求めるが、経験があるということはある程度の年齢を意味する。そして暑すぎるし、走らなければならない。それが試合なんだ。
「だから難しい問題だよ。ただ、ロナウドについて言えば、彼を見ていると、身体面で彼のような選手はそう多くない。もちろん、彼は遅くなっている。それは本人も分かっている。もちろん、敏捷性も少しずつ失われていく。それも本人は分かっている。だからこそ、おそらく彼はそこでプレーしているんだ。
「いいかい、[リオネル]・メッシの話をあまり持ち出すな。メッシはMLSでプレーしている。あれは世界のトップリーグに入れられる。だからリーグにはそれぞれの時期というものがあって、ロナウドはまだプレーできる。
「彼は残ると思う。1000ゴールの前に引退の時が来るとは思わない。そんなことは絶対にない。そんなのは正気じゃないよ。」
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ハリウッド俳優に？ ロナウドが将来について思案か
ロナウドは、引退がいまや自身の考えの一部になっていることを、これまでに何度かほのめかしてきた。いかにも超人的な存在に見えるとはいえ、永遠にプレーし続けることはできないという受け止めがある。
数々の記録を打ち破ってきた現役キャリアに幕を下ろした後、彼には探るべき魅力的な道が数多くある。その中で、多くの人々はハリウッドに進出し、大作映画業界で運試しをすることを勧めている。その日が来る前にも、なお達成すべき目標はある。アル・ナスルとサウジ・プロリーグは、それぞれのプロジェクトの一員として、可能な限り長く彼に残ってほしいと望んでいる。
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