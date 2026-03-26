正式発表：バイエルン・ミュンヘンが2選手の契約を延長、強いメッセージを発信

クラブは、重傷を負ったこの2選手に対し、膝の怪我から完全に回復するまでの時間を確保することを意図している。

つい先日、ミッドフィールダーのデビッド・サントス・ダイバーという若手有望株と長期契約を結んだばかりだが、今度はアイタマーとリヒターの2選手がそれに続く形となった。

特にアイタマーのケースを見ると、クラブがなぜこの方針をとっているのかがわかる。この攻撃的選手は2024年3月、アウクスブルクIIとの試合で前十字靭帯断裂を負い、その影響は当初想定されていたよりも深刻だった。 手術と長期のリハビリを経て、22歳の彼の復帰が目前に迫っていたかに見えたが、2025年初頭に再び重傷を負い、復帰の道は遠のいてしまった。それ以来、長年FCBのユースアカデミーで育成されてきたミュンヘン出身の彼は、復帰を待ち続けている。