FCバイエルン・ミュンヘンは選手編成の計画をさらに進めており、ユース部門においても重要な一歩を踏み出した。アマチュアチームのメンバーであるユネス・アイタメルとルイス・リヒターが、2027年までの新契約に署名した。
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正式発表：バイエルン・ミュンヘンが2選手の契約を延長、強いメッセージを発信
クラブは、重傷を負ったこの2選手に対し、膝の怪我から完全に回復するまでの時間を確保することを意図している。
つい先日、ミッドフィールダーのデビッド・サントス・ダイバーという若手有望株と長期契約を結んだばかりだが、今度はアイタマーとリヒターの2選手がそれに続く形となった。
特にアイタマーのケースを見ると、クラブがなぜこの方針をとっているのかがわかる。この攻撃的選手は2024年3月、アウクスブルクIIとの試合で前十字靭帯断裂を負い、その影響は当初想定されていたよりも深刻だった。 手術と長期のリハビリを経て、22歳の彼の復帰が目前に迫っていたかに見えたが、2025年初頭に再び重傷を負い、復帰の道は遠のいてしまった。それ以来、長年FCBのユースアカデミーで育成されてきたミュンヘン出身の彼は、復帰を待ち続けている。
FCバイエルン、アイタマーとリヒターを全面的に支持
20歳のリヒターも長期離脱を余儀なくされている。2014年からバイエルン・アカデミーに所属するこのディフェンダーも、数週間前に膝を負傷し、現在はリハビリの初期段階にある。
こうした不運にもかかわらず、クラブは両選手を力強く後押ししている。ユースディレクターのヨッヘン・ザウアーは次のように述べた。「ユネスとルイスは長年にわたりFCバイエルンに在籍しているが、残念ながら最近、二人とも度重なる怪我に見舞われてしまった」 同時に、彼は新契約の意図を次のように明らかにした。「今回の契約延長により、彼らに重度の膝の怪我から完全に回復し、その後、我々のチームで試合復帰を目指す機会を与えたいと考えています。」
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付
時間
試合
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）