正式就任にあたり、ポコニョリは代表チームの指揮を執ることへの大きな誇りを口にした。ポコニョリはまた、スコットランドのファン層の伝説的な熱狂ぶりが、自身の決断における大きな要因だったと強調した。

ポコニョリは次のように語った。「スコットランド代表のヘッドコーチ就任を打診されたことは光栄だ。最初に関心を知らされた時、この機会にすぐ胸が高鳴った。スコットランドのサポーターはその情熱で有名であり、直近ではアメリカでのワールドカップでもそれが示されていた。私自身も2013年にベルギー代表の選手として対戦した際、それを経験している。コーチングスタッフとともに、彼らが誇りに思えるチームをつくり、前任者がすでに築いた成功の上にさらに積み上げていけるよう、できる限りのことをするつもりだ」