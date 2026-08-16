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正式発表：スコットランド代表、セバスティアン・ポコニョリのヘッドコーチ就任を2年契約で発表
スコットランドに新時代が始まる
『Sky Sports』によると、スコットランド代表は日曜日、ポコニョリを新たなヘッドコーチに迎える2年契約をまとめた。ポコニョリはスティーブ・クラークの後任となる。クラークは、スコットランドがワールドカップで3試合1勝にとどまり早期敗退を喫した後に、その職を離れていた。
スコットランドサッカー協会は、チーム再活性化の最優先候補としてポコニョリを特定していた。ポコニョリは6月にモナコを離れて以降、フリーの立場となっていた。フランスでの指揮以前には、ユニオン・サン＝ジロワーズを90年ぶりのベルギーリーグ優勝に導いたことで広く知られる。ベルギー人指揮官はさらに、現役時代にウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとブライトンでプレーしており、イギリスのフットボールにも精通している。
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情熱的なファンベースを受け入れる
正式就任にあたり、ポコニョリは代表チームの指揮を執ることへの大きな誇りを口にした。ポコニョリはまた、スコットランドのファン層の伝説的な熱狂ぶりが、自身の決断における大きな要因だったと強調した。
ポコニョリは次のように語った。「スコットランド代表のヘッドコーチ就任を打診されたことは光栄だ。最初に関心を知らされた時、この機会にすぐ胸が高鳴った。スコットランドのサポーターはその情熱で有名であり、直近ではアメリカでのワールドカップでもそれが示されていた。私自身も2013年にベルギー代表の選手として対戦した際、それを経験している。コーチングスタッフとともに、彼らが誇りに思えるチームをつくり、前任者がすでに築いた成功の上にさらに積み上げていけるよう、できる限りのことをするつもりだ」
即時の戦術的準備
ポコニョーリは、クラークが残した土台をさらに発展させ、自身の現代的な戦術アプローチを導入することを目指している。ポコニョーリは、タッチラインに立つ最初の試合まで残された時間が限られていることも認めている。
ポコニョーリはさらに、次のように語った。「交渉が始まって以来、私は多くの調査を行い、たくさんの質問をし、さらに伸ばしていける部分を見てきた。この機会に非常に興奮しており、選手たちとともにさらに大きな成功を収めるために取り組めることを楽しみにしている。最初のキャンプまではあまり時間がないので、今後数週間はUEFAネーションズリーグに向けた準備に充て、来月に再び集まった際には、そのプランをトレーニングピッチで実行に移していく」
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代表チームの次戦は？
今後を見据えると、ポコニョーリは来月に控えるUEFAネーションズリーグでの初陣に直ちに集中しなければならない。スコットランドはポコニョーリの下で、速やかに公式戦での勢いを取り戻すことを目指す。
ポコニョーリにとって長期的な究極の目標は、2028年欧州選手権と2030年ワールドカップの出場権獲得に向けて予選を勝ち抜くことであり、主要な国際大会で継続的な存在感を確立することを望んでいる。
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