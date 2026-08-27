ゴレツカは、最近欧州大会でこのクラブと対戦しており、ビラ・パークの独特な雰囲気はよく知っている。ホームの観客が生み出すエネルギーが、加入を決断する要因の一つになったことも認めた。「本当に特別な雰囲気で、スタジアムにはすさまじいエネルギーがあったのを覚えている。バイエルンの一員だった僕たちにとっては、決して最高の経験ではなかった。君たちにとっては、おそらく最高の一つだったはずだ。こういう夜をまた経験できることを本当に楽しみにしている」と振り返った。これは2024年10月、バイエルンがチャンピオンズリーグでビラに0-1で敗れた一戦を指している。

ドイツサッカーのトップレベルで約10年を過ごしてきたゴレツカは、イングランド1部への挑戦に向けても準備はできていると感じている。移籍を決断した主な理由として、リーグ全体の強度と質の高さを挙げた。「僕にとっては明らかに新しいリーグだ。数日おきにこうしたビッグゲームでプレーできることを本当に楽しみにしているし、これがブンデスリーガとのおそらく最大の違いだと思う。ブンデスリーガでは、ビッグクラブを相手にする素晴らしい試合は数試合しかないからね」