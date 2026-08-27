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正式発表：アストン・ビラ、元バイエルンのスター、ゴレツカをフリー移籍で獲得
チャンピオンズリーグ優勝者がビラ・パークに到着
アストン・ヴィラは、元バイエルン・ミュンヘンMFレオン・ゴレツカをフリー移籍で獲得し、大きな補強を実現した。31歳のドイツ代表は、この夏にバイエルンとの長年の関係が終わったことで、フリーエージェントとして獲得可能になっていた。
ゴレツカの獲得タイトルは実に豪華で、ブンデスリーガ7連覇に加え、2020年のチャンピオンズリーグ優勝も含まれる。ドイツ代表として73試合に出場し、直近のワールドカップでも3試合に出場したこのMFは、この夏に大規模な選手の入れ替わりがあったヴィラにとって、まさに必要としていた国際舞台での実績をもたらす存在だ。
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エメリの下で中盤の危機に対処する
ゴレツカの獲得は、今夏の移籍市場で複数の主力選手を失ったヴィラにとって重要な局面で実現した。チームはエズリ・コンサが5100万ポンドでアーセナルへ、モーガン・ロジャーズが1億1700万ポンドという驚異的な金額でチェルシーへ移籍し、戦力が削がれていた。さらに7月には中盤の要であるユリ・ティーレマンスがマンチェスター・ユナイテッドへ移り、リュカ・ディニュはパリ・サンジェルマンに復帰した。
ゴレツカは最初の公式インタビューで『VillaTV』に対し、「ここにサインできて本当にいい気分だ。少し長い休暇があって、自分が本当に何を望んでいるのかを見極めるプロセスがあった。最初の瞬間からとてもいい感触があったし、ここに来られて本当にうれしい。監督との最初の会話からいい感触があった。アストン・ヴィラは、僕にとって本当に大きなクラブだ。チームが目標を達成できるように助けたいし、自分のキャリア全体で積み重ねてきた経験をもたらしたい。いいシーズンにしよう」と語った。
なじみのある雰囲気に戻る
ゴレツカは、最近欧州大会でこのクラブと対戦しており、ビラ・パークの独特な雰囲気はよく知っている。ホームの観客が生み出すエネルギーが、加入を決断する要因の一つになったことも認めた。「本当に特別な雰囲気で、スタジアムにはすさまじいエネルギーがあったのを覚えている。バイエルンの一員だった僕たちにとっては、決して最高の経験ではなかった。君たちにとっては、おそらく最高の一つだったはずだ。こういう夜をまた経験できることを本当に楽しみにしている」と振り返った。これは2024年10月、バイエルンがチャンピオンズリーグでビラに0-1で敗れた一戦を指している。
ドイツサッカーのトップレベルで約10年を過ごしてきたゴレツカは、イングランド1部への挑戦に向けても準備はできていると感じている。移籍を決断した主な理由として、リーグ全体の強度と質の高さを挙げた。「僕にとっては明らかに新しいリーグだ。数日おきにこうしたビッグゲームでプレーできることを本当に楽しみにしているし、これがブンデスリーガとのおそらく最大の違いだと思う。ブンデスリーガでは、ビッグクラブを相手にする素晴らしい試合は数試合しかないからね」
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新たな背番号と、待ち受ける厳しい試練
ドイツ代表は、今夏序盤にロジャーズがチェルシーへ移籍したことで空き番となっていた背番号27を着用する。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表で見事な活躍を見せた際に背負っていた背番号8からの変更となる。
プレミアリーグ開幕戦でブライトンに0-4の手痛い敗戦を喫したアストン・ヴィラは、月曜夜にビラ・パークで王者アーセナルを迎えるにあたり、厳しい試練に直面する。
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