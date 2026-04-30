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正式決定！マンチェスター・ユナイテッドがコビー・マイヌーとの大型新契約を発表。イングランド代表MFは「タイトル獲得」を目標に掲げる。
『ボーイフッド』のファンが将来を誓う
数カ月に及ぶ交渉の末、マイヌーはクラブ最高水準の年俸で長期契約に正式にサインした。 ストックポート出身のMFは6歳からクラブに所属し、トップチームで98試合に出場。2024年FAカップ決勝では決勝点をマークした。前監督アモリムの下で出場機会が減り、レンタル移籍が噂された時期もあったが、現在はスタメンに返り咲いている。
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タイトル獲得への決意
イングランド代表のマイヌーは、ザ・クリフのユース施設からオールド・トラッフォードまで歩んだ道のりを振り返り、クラブとの強い絆を語った。彼はチームに高まる勢いと、故郷のために成功をもたらす責任を強調した。
クラブ公式ウェブサイトにチームへの愛と来季の抱負を語った。彼はこう続けた。「マンチェスター・ユナイテッドはいつも私のホームで、家族にとってすべてだ。このクラブが街に与える影響を見て育った。このユニフォームを着る責任を誇りに思う。
6歳で練習に参加した日から、成功への情熱は変わりません。毎日夢を生きていることに誇りを感じます。
クラブには今、勢いが高まっています。私はこの数年間、マンチェスター・ユナイテッドが主要タイトルを争い続けられるよう、自分の役割を果たします。」
アカデミーの至宝を確保
1月の監督交代後、ユナイテッド首脳陣はマイヌーとの契約を最優先し、週給2万5000ポンドから増額して迅速に動いた。フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスは、この21歳を「世界クラスの才能」と称え、そのプロ意識は若手の模範だと語った。
ウィルコックスは「コビーは世界で最も才能ある若手の一人だ。彼の技術、献身的な姿勢、謙虚さは若い選手たちの手本であり、アカデミーの誇りだ」と続けた。
「コビーが契約を延長し、世界最高選手へと成長し、タイトル争うユナイテッドで中心となる日を確信している」
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リヴァプールとの重要な一戦
5月3日（日）、オールド・トラッフォードで行われるマンチェスター・ユナイテッド対リヴァプールの試合はプレミアリーグの行方を左右する。マイヌーはふくらはぎの怪我から復帰後、直近13試合中12試合で先発し、その冷静なプレーでチャンピオンズリーグ出場権獲得とワールドカップ代表入りを目指す。