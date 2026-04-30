正式決定！マンチェスター・ユナイテッドがコビー・マイヌーとの大型新契約を発表。イングランド代表MFは「タイトル獲得」を目標に掲げる。

イングランド代表のマイヌーは、ザ・クリフのユース施設からオールド・トラッフォードまで歩んだ道のりを振り返り、クラブとの強い絆を語った。彼はチームに高まる勢いと、故郷のために成功をもたらす責任を強調した。

クラブ公式ウェブサイトにチームへの愛と来季の抱負を語った。彼はこう続けた。「マンチェスター・ユナイテッドはいつも私のホームで、家族にとってすべてだ。このクラブが街に与える影響を見て育った。このユニフォームを着る責任を誇りに思う。

6歳で練習に参加した日から、成功への情熱は変わりません。毎日夢を生きていることに誇りを感じます。

クラブには今、勢いが高まっています。私はこの数年間、マンチェスター・ユナイテッドが主要タイトルを争い続けられるよう、自分の役割を果たします。」