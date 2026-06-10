マルコス・セネシの加入を発表します。

アルゼンチン代表の経験を持つディフェンダーで、AFCボーンマスとの契約満了後、国際移籍承認を経て7月1日に加入します。

左利きのセンターバックで、フィジカルも優れた選手です。AFCボーンマスで4シーズン活躍した後、我がチームに加入します。

アルゼンチン・コンコルディア出身。ブエノスアイレスの名門サン・ロレンソでユース時代を過ごし、2016年9月にトップチームでプロデビューした。

10年間首都でプレーした後、2019年にオランダのフェイエノールトへ移籍。加入1年目でKNVBカップ決勝に進出しました。

ロッテルダムでは3シーズン連続で欧州カップ戦に出場し、2022年のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ初開催の決勝に進んだフェイエノールトの13試合中12試合に先発した。

2022年にはプレミアリーグのAFCボーンマスへ移籍。4年間主力としてチームを上位に導き、クラブ史上初のヨーロッパ大会出場権獲得に貢献した。

昨季はキャリアベストの活躍で、トップリーグで2,300本超のパスを記録。フィールドプレーヤー中最多の182本ロングパスを成功させた。 堅実な守備と攻撃の起点となるパスで、センターバック最多のアシストを記録。インターセプト、ブロック、クリアでもプレミアリーグトップ3に入った。

2022年からアルゼンチン代表に選ばれ、3試合に出場している。

ようこそ、マルコス！」