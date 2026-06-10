マルコス・セネシがトッテナムに加入する。2026年7月1日、デ・ゼルビ監督率いるスパーズに正式に合流する。以下は北ロンドンにあるクラブが発表した声明と関係者のコメントだ。
翻訳者：
正式決定：マルコス・セネシがトッテナムへフリー移籍。元ボーンマス所属の同選手は、ユヴェントスからも注目されていた。
トッテナムの公式発表
マルコス・セネシの加入を発表します。
アルゼンチン代表の経験を持つディフェンダーで、AFCボーンマスとの契約満了後、国際移籍承認を経て7月1日に加入します。
左利きのセンターバックで、フィジカルも優れた選手です。AFCボーンマスで4シーズン活躍した後、我がチームに加入します。
アルゼンチン・コンコルディア出身。ブエノスアイレスの名門サン・ロレンソでユース時代を過ごし、2016年9月にトップチームでプロデビューした。
10年間首都でプレーした後、2019年にオランダのフェイエノールトへ移籍。加入1年目でKNVBカップ決勝に進出しました。
ロッテルダムでは3シーズン連続で欧州カップ戦に出場し、2022年のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ初開催の決勝に進んだフェイエノールトの13試合中12試合に先発した。
2022年にはプレミアリーグのAFCボーンマスへ移籍。4年間主力としてチームを上位に導き、クラブ史上初のヨーロッパ大会出場権獲得に貢献した。
昨季はキャリアベストの活躍で、トップリーグで2,300本超のパスを記録。フィールドプレーヤー中最多の182本ロングパスを成功させた。 堅実な守備と攻撃の起点となるパスで、センターバック最多のアシストを記録。インターセプト、ブロック、クリアでもプレミアリーグトップ3に入った。
2022年からアルゼンチン代表に選ばれ、3試合に出場している。
ようこそ、マルコス！」
セネーシの言葉
「トッテナム・ホットスパーの一員であることは、とても特別な誇りです。加入以来、クラブは私を必要とし、新しいプロジェクトへの参加を強く望んでくれました。その一員としてピッチに立つ日が待ち遠しいです。サポーターに誇りを届け、クラブを本来の場所へ導くため、全力で戦います。 タイトル獲得へ、全力で取り組む。」
スポーツディレクター、ランゲ氏の言葉
スポーツディレクターのヨハン・ランゲ氏は「マルコスは質、知性、リーダーシップを備えたディフェンダーだ。トップでの経験、ボールを持ったときの冷静さ、そして球ごとに全力投球する姿勢は、私たちのスタイルに完璧に合う」と語った。 彼をクラブに迎え入れることを嬉しく思う。キャリアの転機にある彼にとって、ここが最適な場所だと確信している」
デ・ゼルビのコメント
ロベルト・デ・ゼルビ監督は「マルコスは経験豊富で、ボールさばきと闘志が突出している。守備を強化し、戦術の柔軟性も高めてくれる。ボール支配を重んじるチームにすぐ馴染み、試合の流れを読み、厳しい環境でも結果を出せる。 彼のメンタリティと成長への意欲も高く評価している。一緒に働けることを楽しみにしており、彼がチームにもたらす貢献を見られる日が待ちきれない」
セネシ擁するトッテナム
シエナ出身の左利きである彼は、ロメロと先発を争う。相手は同左利きでスピードのあるオランダ人CBミッキー・ファン・デ・ヴェンだ。強みはイラオラのもとで磨いたビルドアップで、リヴァプール対トッテナムでは師と再会する。
ユヴェントスが望んでいた
1997年生まれのセンターバックは、過去にローマや特にユヴェントスなどのイタリアクラブから注目され、ユヴェントスは代理人と面会するほど獲得に動いたが、結局は実現しなかった。