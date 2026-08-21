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「正しい選択だった！」 レアル・マドリーの逸材フランコ・マスタントゥオーノが、複数のオファーを断ってフィオレンティーナにレンタル加入した理由を明かす
アルゼンチンの若きスターにとって、名声よりプロジェクトを優先へ
マスタントゥオーノは、フィオレンティーナから示された長期的なビジョンこそが、他の有力な獲得候補ではなくスタディオ・アルテミオ・フランキを選んだ最大の理由だったと強調した。世界のサッカー界で最も高く評価される有望株の一人である19歳のプレーメーカーは、今月上旬にベルナベウからの1シーズンのレンタル移籍を正式に完了した。契約は買い取りオプションも買い取り義務もない純粋なレンタルであり、レアル・マドリーが同選手の長期的な将来に関する主導権を維持する形となっている。
入団会見で、マスタントゥオーノは今回の移籍への喜びを口にした。「本当に興味深いプロジェクトを提示してくれたフィオレンティーナに来られて、とてもうれしい。自分のキャリアにとって正しい選択であり、その決断をできたことをうれしく思う」と報道陣に語った。
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ベンフィカとリーベル・プレートへの復帰を拒否
マスタントゥオーノの獲得競争は激しく、ポルトガルの強豪ベンフィカを含む複数のクラブが、この若手を期限付き移籍で迎えようと争っていた。レアル・マドリーは、慣れ親しんだ環境で成長を続けさせるため、同選手を古巣リーベル・プレートへ戻すことも検討していたと伝えられている。しかし最終的にクラブは、欧州でプレーする期間を過ごす方が望ましいと判断した。
「私はレアルと非常に友好的な話し合いを行い、マドリーを離れることを決めた。その後は多くのオファーがあったが、フィオレンティーナのプロジェクトがどのクラブよりも心に響き、発表の1週間前に決断した」と、この若手は説明した。「このクラブの歴史に自分の名前を刻みたい」
ベルナベウの渋滞を抜け出す方法
マスタントゥオーノの移籍は、スペインでのデビューシーズンを経た上で実現したものだ。同国での出場機会は、チーム内の熾烈な競争によって限られていた。計り知れないポテンシャルを持ち、リーベル・プレートに4500万ユーロが支払われたにもかかわらず、昨季の序列ではブラヒム・ディアスやアルダ・ギュレルらの後塵を拝していた。
レアル・マドリーは、スペインでのローテーション要員としての役割よりも、フィレンツェでレギュラーとして1シーズンを過ごす方が、彼の成長にとって有益だと考えている。この移籍決断には代表での立場も影響した。今夏のアルゼンチンのワールドカップメンバーから外れたことで、継続してトップチームでプレーする必要性は疑いようのないものとなった。
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記録破りの実績を持つ人物がフィレンツェに到着
マスタントゥオーノがこれほど若くして歴史的な実績を残していることを踏まえれば、フィオレンティーナのファンが新戦力に胸を躍らせるのも当然だ。現在の彼は、アルゼンチンA代表でプレーした史上最年少選手という肩書きを持っており、リオネル・スカローニ監督の下、17歳296日でデビューを果たした。
イタリアのクラブは公式ウェブサイトで正式声明を発表し、マスタントゥオーノがすでにアルゼンチン代表で4試合に出場していることも伝えた。マドリードでのデビューシーズンには3ゴールを記録し、チャンピオンズリーグでの経験も持つこのティーンエイジャーは、レンタル加入の選手としてはめったに見られないほどハイレベルな経験値を備えている。今後の焦点は、そのポテンシャルをセリエAの戦術的環境で安定したパフォーマンスへとつなげられるかどうかに移る。
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