マスタントゥオーノは、フィオレンティーナから示された長期的なビジョンこそが、他の有力な獲得候補ではなくスタディオ・アルテミオ・フランキを選んだ最大の理由だったと強調した。世界のサッカー界で最も高く評価される有望株の一人である19歳のプレーメーカーは、今月上旬にベルナベウからの1シーズンのレンタル移籍を正式に完了した。契約は買い取りオプションも買い取り義務もない純粋なレンタルであり、レアル・マドリーが同選手の長期的な将来に関する主導権を維持する形となっている。

入団会見で、マスタントゥオーノは今回の移籍への喜びを口にした。「本当に興味深いプロジェクトを提示してくれたフィオレンティーナに来られて、とてもうれしい。自分のキャリアにとって正しい選択であり、その決断をできたことをうれしく思う」と報道陣に語った。



