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「正しい選択だった」 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、アヤックスへのレンタル移籍完了後にバルセロナ退団について語る
アムステルダムへの複雑な道のり
テア・シュテーゲンは、アヤックスへの1シーズンのレンタル移籍を完了し、キャリアの新たな章を正式にスタートさせた。このドイツ代表GKは2027年までアムステルダムにとどまる。加入発表を受け、テア・シュテーゲンは交渉が予想以上に長引いたことを認めつつも、最終的に移籍が完了したことへの喜びを語った。34歳は、10年を過ごしたカンプ・ノウを離れることには感情的な重みがあったものの、アヤックス首脳陣との話し合いによって、この移籍が正しい選択だとすぐに確信したと説明した。
「良いことには時間がかかる。最終的にはすべてうまくいったし、ここに来られてうれしい」と同選手は語った。「最初にジョルディ・クライフと話したとき、すぐに正しい選択肢だと感じた。監督のミチェルのことは知っているし、デイリー・ブリントのことも知っている。彼らとはプロジェクトについて話をしたが、とても強く納得させられた」
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ジローナでの苦戦を経てコンディションの良さを証明する
テル・シュテーゲン加入をめぐる最大の疑問の一つは、ジローナへのローン移籍中に負傷に悩まされたシーズンを過ごした後のコンディションだった。こうした状況は、最高レベルで長期的に戦い続けられるのかという疑念を呼んでいた。しかしこのドイツ人GKは、自身が完全に回復しており、再び नियमित的にプレーする準備は整っていると明言。自身の体がオランダリーグの要求に苦しむのではないかという懸念を一蹴した。
「バルセロナではアヤックスより少し遅れて始動したが、7月2日からトレーニングしている。コンディションは万全だし、何の問題もなくピッチに立ってプレーできることをとてもうれしく思っている」と本人は認めた。
フレンキー・デ・ヨングとのつながり
インタビュー中には、元チームメートのフレンキー・デ・ヨングがGKのためのウェルカム動画に登場し、バルセロナのロッカールームで数年間をともに過ごした2人の強い絆を示した。テア・シュテーゲンは笑顔で応じ、オランダ移籍を決断するうえで、このオランダ人MFの存在が影響を与えたことを認めた。
テア・シュテーゲンにとって、アムステルダムでの生活について助言を求められるデ・ヨングのような友人がいることは、通常の海外移籍よりもはるかにスムーズな適応につながっている。「彼は僕の代理人だよ！ フレンキーはアムステルダムをとてもよく知っている。いつも正直だし、彼の言葉は僕に大きな安心感を与えてくれた。自分がしっかり支えられていると分かるのはいいことだ」とテア・シュテーゲンは語った。
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ヨハン・クライフ・アレナでの新たなスタート
バルセロナで居場所を失い、さらに2シーズンにわたって負傷による中断を強いられた後、テア・シュテーゲンはアヤックスを、自身のキャリアを立て直し、ヨーロッパ屈指のGKとしての地位を取り戻すための絶好の機会と見ている。このベテラン守護神は、現役キャリアの終盤に差しかかる中でも、自身の最高の時期はすでに過ぎ去ったものではないと証明する決意である。
「アヤックスを再び頂点に戻したい。非常に大きな歴史を持ち、国際的にも高い名声を誇るクラブだ。良いシーズンになると確信している」とテア・シュテーゲンは締めくくった。「このスタジアムに来てプレーする時は、いつも特別な感覚があった。ずっと美しい場所だと思っていた。今はヨハン・クライフ・アレナをホームと呼べることをとてもうれしく思う」
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