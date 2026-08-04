テア・シュテーゲンは、アヤックスへの1シーズンのレンタル移籍を完了し、キャリアの新たな章を正式にスタートさせた。このドイツ代表GKは2027年までアムステルダムにとどまる。加入発表を受け、テア・シュテーゲンは交渉が予想以上に長引いたことを認めつつも、最終的に移籍が完了したことへの喜びを語った。34歳は、10年を過ごしたカンプ・ノウを離れることには感情的な重みがあったものの、アヤックス首脳陣との話し合いによって、この移籍が正しい選択だとすぐに確信したと説明した。

「良いことには時間がかかる。最終的にはすべてうまくいったし、ここに来られてうれしい」と同選手は語った。「最初にジョルディ・クライフと話したとき、すぐに正しい選択肢だと感じた。監督のミチェルのことは知っているし、デイリー・ブリントのことも知っている。彼らとはプロジェクトについて話をしたが、とても強く納得させられた」