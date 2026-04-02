「正しい道を進め！」――リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードが、エジプト人スター、モハメド・サラーの衝撃的なインタビューを受けて、彼に送った退団に関する助言を明かした

クラブのレジェンドが自身のレガシーを傷つける恐れがあると感じたジェラードは、自ら介入することを決意した。番組『The Overlap』に出演した元リヴァプール主将は、次のように明かした。「あのインタビューの頃、彼と話をしたんだ。 『今のようなことをして、汚名を着せられるような真似はするな』と伝えたんだ。そう、直接話したよ。今でもたまに彼からメッセージが来たり、僕から送ったりしている。特にレオ（ジェラードの息子）を連れてどこかに行く時は、レオに彼に会わせてあげられるように、より頻繁に連絡を取り合っている。

「でも、そのおかげで彼にこう言う機会ができたんだ。『君はここに来て8年か9年になる。君はここで王様だったし、このレガシーがある。 自分の条件で、正しい形で去ってくれ」と伝える機会ができたんだ。当時はまだ、あの出来事のせいで少し感情的になっていた。彼は控え選手で、チームに出たり入ったりしていた時期だったし、落ち込んでいた。もし彼が1月に去って、ただ去ってしまうだけだったら、本当に残念だっただろうと思ったよ。」