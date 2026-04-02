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「正しい道を進め！」――リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードが、エジプト人スター、モハメド・サラーの衝撃的なインタビューを受けて、彼に送った退団に関する助言を明かした
最終幕での摩擦
エジプト出身のスーパースターは先日、今シーズン終了後にアンフィールドを去ることを明かし、サッカー界に衝撃を与えたが、彼の最後のシーズンはリヴァプールのスロット監督との不和によって影を落とされている。12月、サラーが数試合連続でベンチ入りを余儀なくされたことで両者の関係は決裂の危機を迎え、エランド・ロードでのリーズ・ユナイテッド戦（3-3の引き分け）後に、サラーが爆発的なインタビューを行ったことで事態は頂点に達した。 不満を公にした33歳のフォワードは、スロット監督を激しく非難し、クラブが自分を「犠牲にした」と非難した。
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衝突後のジェラードの介入
クラブのレジェンドが自身のレガシーを傷つける恐れがあると感じたジェラードは、自ら介入することを決意した。番組『The Overlap』に出演した元リヴァプール主将は、次のように明かした。「あのインタビューの頃、彼と話をしたんだ。 『今のようなことをして、汚名を着せられるような真似はするな』と伝えたんだ。そう、直接話したよ。今でもたまに彼からメッセージが来たり、僕から送ったりしている。特にレオ（ジェラードの息子）を連れてどこかに行く時は、レオに彼に会わせてあげられるように、より頻繁に連絡を取り合っている。
「でも、そのおかげで彼にこう言う機会ができたんだ。『君はここに来て8年か9年になる。君はここで王様だったし、このレガシーがある。 自分の条件で、正しい形で去ってくれ」と伝える機会ができたんだ。当時はまだ、あの出来事のせいで少し感情的になっていた。彼は控え選手で、チームに出たり入ったりしていた時期だったし、落ち込んでいた。もし彼が1月に去って、ただ去ってしまうだけだったら、本当に残念だっただろうと思ったよ。」
興行収入で後継作を探す
今シーズン終了後のサラーの退団が正式に決まったことで、クラブで250ゴールを記録したこの選手の穴を、リヴァプールがどう埋めるかに注目が集まっている。ジェラードは、育成プロジェクトに時間を割く余裕はなく、スカウト陣は市場で最高峰の選手を獲得を目指すべきだと考えている。 「観客を惹きつけるような選手を獲得しなければ、彼の穴を埋めることはできない。サラーの代わりとなるのは、世界トップクラス、トップ3、あるいはトップ4に入るウインガーでなければならない。なぜなら、モ（サラー）はまさにそれだったからだ」と彼は最近、クラブがバイエルン・ミュンヘンのスター選手マイケル・オリゼの獲得に向けて大規模な動きを見せているとの報道を受けて、こう述べた。
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サラー自身の希望によるアンフィールド退団
シーズン序盤の騒動にもかかわらず、現在は、このフォワードが英雄として送られるよう手配することに注目が集まっている。サウジ・プロリーグへのフリー移籍が目前に迫る中、プレミアリーグ優勝2回とチャンピオンズリーグ優勝という実績によって、彼のレガシーはすでに確固たるものとなっている。ジェラードが主張したように、彼のような名選手には、堂々と正面玄関から去るにふさわしい。エジプト人選手は、ここ最近の騒動を水に流し、マージーサイドでの歴史的な9年間のキャリアを最高の形で締めくくることを目指すだろう。