「正しい道を示さなければならない」――フォラリン・バログンが「不当な」レッドカードと、審判と握手した決断について本音を明かす

シアトル発――悔しさを胸に、フォラリン・バログンは試合後、まだ代表の練習着のまま、レフェリー、ラファエル・クラウスに歩み寄った。

試合終了のホイッスルが鳴ると、米国代表のトレーニングウェアのまま主審ラファエル・クラウスに歩み寄り、目を合わせて握手した。後半に退場処分という物議を醸す判定があったにもかかわらず、口論も確執もなかった。ただ、試合の後に二人が握手しただけだった。

しかしそのわずか1時間前、2人のうち1人は相手のワールドカップの運命を大きく変えていた。クラウス主審がレッドカードを取り出し、バログンに見せた瞬間、このストライカーの物語は一変した。それまで彼はこの夏、USMNTで最も活躍し、この日もすでに1得点を挙げていた。 この一幕で、米国代表は最大の一戦を主将抜きで戦うことになった。

もちろん、これは大きな痛手だ。2日がたった今も、特にバログンにとっては感情が冷めきっていない。それでも、痛みは彼自身を変える言い訳にはならない、と彼は言う。また、自分が体現したい姿でいられない理由にもならない。

「自分に不当なことが起きても、無礼な態度や正しい行動を怠る言い訳にはならない」と彼は握手について語った。「どの試合でも全員と握手するようにしている。この試合も例外ではなかった。私にとって最も重要なのは、観戦している人々に正しい手本を示すことでもある。

「ワールドカップは多くのアメリカ人にとって初めての視聴機会かもしれない。何が起ころうとも、自分らしくある姿を示すことが大切だ」

それでも注目は正式にベルギー戦へ移った。物議を醸し、バログン抜きでの一戦となる。FIFAは金曜日、追加処分を検討した結果、バログンに1試合の出場停止を科すと発表した。退場処分をめぐる議論は今も続いているが、この結末は当初から予想されていた。