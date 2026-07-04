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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「正しい道を示さなければならない」――フォラリン・バログンが「不当な」レッドカードと、審判と握手した決断について本音を明かす

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このストライカーは次回のベルギー戦を欠場するが、チームが築こうとしているものに対して感情が邪魔をすることはない

シアトル発――悔しさを胸に、フォラリン・バログンは試合後、まだ代表の練習着のまま、レフェリー、ラファエル・クラウスに歩み寄った。

試合終了のホイッスルが鳴ると、米国代表のトレーニングウェアのまま主審ラファエル・クラウスに歩み寄り、目を合わせて握手した。後半に退場処分という物議を醸す判定があったにもかかわらず、口論も確執もなかった。ただ、試合の後に二人が握手しただけだった。

しかしそのわずか1時間前、2人のうち1人は相手のワールドカップの運命を大きく変えていた。クラウス主審がレッドカードを取り出し、バログンに見せた瞬間、このストライカーの物語は一変した。それまで彼はこの夏、USMNTで最も活躍し、この日もすでに1得点を挙げていた。 この一幕で、米国代表は最大の一戦を主将抜きで戦うことになった。

もちろん、これは大きな痛手だ。2日がたった今も、特にバログンにとっては感情が冷めきっていない。それでも、痛みは彼自身を変える言い訳にはならない、と彼は言う。また、自分が体現したい姿でいられない理由にもならない。

「自分に不当なことが起きても、無礼な態度や正しい行動を怠る言い訳にはならない」と彼は握手について語った。「どの試合でも全員と握手するようにしている。この試合も例外ではなかった。私にとって最も重要なのは、観戦している人々に正しい手本を示すことでもある。

「ワールドカップは多くのアメリカ人にとって初めての視聴機会かもしれない。何が起ころうとも、自分らしくある姿を示すことが大切だ」

それでも注目は正式にベルギー戦へ移った。物議を醸し、バログン抜きでの一戦となる。FIFAは金曜日、追加処分を検討した結果、バログンに1試合の出場停止を科すと発表した。退場処分をめぐる議論は今も続いているが、この結末は当初から予想されていた。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    劇そのもの

    2-0で勝利した直後、USMNTの多くの選手が不満を口にした。彼らは判定を不当だと感じていた。クリスチャン・プリシッチは「ふざけた話だ」と語り、タイラー・アダムスは「典型的なFIFAだ」と短く言い切った。

    一方、バログンは退場につながった場面について問われると、慎重に語った。彼のスパイクがタリク・ムハレモヴィッチの足首を踏み、足首はねじれた。リアルタイムでは何事もなかったように見えたが、スローモーションでは痛々しかった。クラウスがスロー映像を確認した瞬間、レッドカードが避けられないことは明白だった。

    「意見を述べる際でも公平さが大切だ」とバログンは語った。「実際にプレーした人なら、避けられない状況があることを理解してくれるはずだ。レビューではその文脈を考慮すべきだ。 しかし今回はそうではなかったと感じており、皆さんもご覧になったように足を置く場所が他になく、避けられない状況でした。

    「さまざまな意見や見解を目にしましたが、個人的にはイエローカードが妥当だったと思います。しかし、もう起きたことなので、前を向いて進まなければなりませんし、私もそれを受け入れなければなりません」

    バログンはすぐにそれを受け入れた。他の USMNT 選手も同様だった。彼らは後半を10人で戦い、2点目を奪って勝利した。今後、彼抜きで戦術を組み立てるのは、彼の高いパフォーマンスを考えると容易ではない。

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ジェットコースターのような夏

    レッドカードが出るずっと前から、バログンは注目の的だった。オフサイドで取り消された1ゴールの後、彼は取り消されないゴールを決め、USMNTに1-0のリードをもたらした。これは今夏3ゴール目であり、オーストラリア戦でのオウンゴールを誘ったアシストを含めれば4度目の大きな貢献となった。

    ゴール直後、彼はピッチ中央へ駆け寄り、レブロン・ジェームズの代名詞「サイレンサー」を披露。レブロン本人も反応し、SNSは瞬く間にバログン一色に染まった。

    後半も、まったく別の理由で注目は続いた。突如、アメリカ中が、この新たなヒーローがなぜ退場したのかを議論し始めたのだ。数週間前までサッカーファンにしか知られていなかったバログンが、水曜日の話題の中心になった。

    「ジェットコースターのような日々でした」と彼は語った。「さまざまな感情が渦巻きました。落ち込んだり喜んだり。現実離れした感覚でしたが、冷静さを保つことが大切でした。怒りに任せて反応することは避けたいのです」

    次戦のベルギー戦では彼の不在が感情的にも響くが、試合までの数日間、彼にはまだ果たすべき役割がある。

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    常に役立つ存在でいる

    バログンの後任は誰になるか、まだ決まっていない。

    議論は水曜日の試合終了のホイッスルが鳴った直後から始まっている。試合後、選手たちに尋ねると、彼らは「これは26人のチームだ。バログン以外の25人のうち誰かがその役割を引き継ぐ準備ができている」と口をそろえた。

    金曜日になってもその姿勢は変わっていない。

    「出番が来たらすぐに動けるよう準備している」とアダムスは語った。「バログンがいないことで状況は少し変わるが、我々は柔軟に対応してきた。ペピでもハジでも、あるいは別の選択肢でも、誰が出るかはまだ分からない。 僕は監督じゃないけど、誰にとってもステップアップの機会になるはずだ」

    金曜の練習前、バログンとアダムスはメディアの取材に応じた。ストライカーのバログンはピッチに戻れることを楽しみにしており、練習で頭をリフレッシュできると話した。

    「今は落ち着いている。練習は気分転換になるし、グラウンドにいるだけで他のことは忘れられる。僕にとっては、いつもと変わらない一日だ」

    練習に参加することで、できる範囲でチームを助けられる。月曜の試合に出場できなくても、出場する選手たちを支える方法はある。

    もし自分が代役を務めることになったら、必要なことは何でもするつもりだ。普段は控えめだが、彼だけでなくチームメイトがアドバイスや何かを必要なら、喜んで手助けするよ。

    「手助けできることがあれば、喜んでやるよ。僕がピッチに立っていようがいまいが、チームが最優先だとは、いつも言ってきたことだからね。」

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    他者に刺激を与える機会

    バログンは今週新しい宿舎へ移動し、試合ではスタンドからチームを応援する。出場はできないが、彼の存在感は依然として大きい。USMNTがここまで来られたのは彼のおかげでもあり、ティム・リームが言ったように、出場停止のストライカーの穴を埋めるのは now 他の選手たちの役目だ。

    「ただ仲間たちとチームを応援するだけだ」とバログンは語った。「この国が私たちの旅路や活動にこれほど熱心に関わってくれているのを見るのが大好きだ。だから、私の役割は、これからもみんなを応援し続けることだと思う」

    彼の願いは、その支援が実を結び、今回の試合が自身の今夏最後の試合にならないことだ。チームがスターストライカーの不在を乗り越え、より強固な絆を築くことを望んでいる。

    困難な状況でも冷静に正しい行動を取れることを、彼自身が示したいのだ。月曜の試合は、バログンがいない中でチームがそれを実践する絶好の機会となる。

    「私を勇気づけられる人はまだたくさんいます。試合を見ている小さな子供たち、少年少女たちです」とバログンは語った。「たとえそれが不公平だと思えても、物事を正しく対処する方法を彼らに見せなければなりません」

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