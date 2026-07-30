イタリア人指揮官は、ネイマールが直面していた難しさを認めた。とりわけ試合勘の面や、モロッコ戦とハイチ戦というグループステージ初戦2試合を欠場することになったグレード2のふくらはぎ肉離れについて言及した。アンチェロッティ監督は『ESPN』に対し、「技術的なレベルで、期待されていたような貢献はできなかったと思う。なぜなら、彼にはそれができなかったからだ。ただ、姿勢という点では非常に前向きな姿勢だった。私は彼に強い愛情を持っているし、その姿勢や振る舞いには感謝を伝えた。そして、26人のメンバーに彼を含めたのは正しい決断だったと思っている」と語った。

一方で指揮官は、舞台裏で見せたネイマールのリーダーシップとプロ意識を称賛しながらも、大会に入るまでのスター選手のコンディションについては失望を隠さなかった。

アンチェロッティ監督は「私を悩ませた唯一のことは、ネイマールがその準備期間にもっと良い準備ができたはずだという点だ。第4戦ではなく第1戦から出場できる状態にしておくこともできたはずだ。それだけが唯一、残念だった部分だ」と付け加えた。