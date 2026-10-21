ホームチームは、今夏加入したエンソ・フェルナンデスのフリーキックがクロスバーを叩いた後、エリオット・アンダーソンがクラブ加入後初ゴールを押し込んで先制。続いてフォーデンがリコ・ルイスのパスから得点した。後半開始7分には、スタヴロス・ピリオスがゴールを決めた。アリスとオリンピアコスとの過去4試合を無失点で終えていたシティにとって、ギリシャ勢を相手に喫した初めての失点だった。しかし、フォーデンはラヤン・シェルキのゴールをお膳立てし、自らもさらに2ゴールを挙げた。

試合後、クラブ公式サイトのインタビューでチーム全体のパフォーマンスを喜び、ゴール上隅に決めた自身の2点目が最も気に入っていると明かしたフォーデンは、こう語った。「とても楽しかった。仲間たちもまた素晴らしかった。今回も粘り強さを見せた。時には内容が良くない場面もあったし、安易なパスミスもあった。それでもゲームプランを貫いてプレーを続け、最後には相手の守備を崩せた。全体として、とてもうれしい」

「［一番気に入っているゴールは］正直、おそらく2点目だ。あの入り方がね。今、ゴールを決められてうれしい。僕はフォワードだから、得点を続けてチームを助けなければならない。それは自信にもつながるはずだ」

振るわなかった2シーズンを経て最高の状態を取り戻そうとしていることや、攻撃の中央での役割を楽しんでいることについて、さらにこう続けた。「少しずつだが、着実に［ベストの状態に戻りつつある］。まだ先は長いけれど、正しい方向に進んでいる。その過程で得点できることは間違いなく助けになる」

「これからも懸命に取り組み、監督とチームのためにできる限り良いプレーをしたい。特に偽9番の役割に変わってからは、本当に楽しかった。僕が好むライン間や守備の隙間でプレーし、攻撃をつなげられた。今夜はあの役割を心から楽しめた」