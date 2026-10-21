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「正しい方向に進んでいる」マンチェスター・シティのAEKアテネ戦5-1勝利でハットトリックを決めたフィル・フォーデン、さらなるゴールに意欲
イングランド人司令塔がエティハドでの大勝に導く
フォーデンは、マンチェスター・シティにとって150試合目となるチャンピオンズリーグの試合でハットトリックと1アシストを記録し、さらに得点を重ねる決意を示している。先月のマンチェスター・ダービーで退場処分を受けたフォーデンは、週末に12月から続いていた無得点を止め、4日間で4ゴールを挙げた。この勝利は、先週ホームで前回王者パリ・サンジェルマンに2-4で敗れた後の理想的な巻き返しにもなった。
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戦術変更が精度の高いプレーを引き出す
ホームチームは、今夏加入したエンソ・フェルナンデスのフリーキックがクロスバーを叩いた後、エリオット・アンダーソンがクラブ加入後初ゴールを押し込んで先制。続いてフォーデンがリコ・ルイスのパスから得点した。後半開始7分には、スタヴロス・ピリオスがゴールを決めた。アリスとオリンピアコスとの過去4試合を無失点で終えていたシティにとって、ギリシャ勢を相手に喫した初めての失点だった。しかし、フォーデンはラヤン・シェルキのゴールをお膳立てし、自らもさらに2ゴールを挙げた。
試合後、クラブ公式サイトのインタビューでチーム全体のパフォーマンスを喜び、ゴール上隅に決めた自身の2点目が最も気に入っていると明かしたフォーデンは、こう語った。「とても楽しかった。仲間たちもまた素晴らしかった。今回も粘り強さを見せた。時には内容が良くない場面もあったし、安易なパスミスもあった。それでもゲームプランを貫いてプレーを続け、最後には相手の守備を崩せた。全体として、とてもうれしい」
「［一番気に入っているゴールは］正直、おそらく2点目だ。あの入り方がね。今、ゴールを決められてうれしい。僕はフォワードだから、得点を続けてチームを助けなければならない。それは自信にもつながるはずだ」
振るわなかった2シーズンを経て最高の状態を取り戻そうとしていることや、攻撃の中央での役割を楽しんでいることについて、さらにこう続けた。「少しずつだが、着実に［ベストの状態に戻りつつある］。まだ先は長いけれど、正しい方向に進んでいる。その過程で得点できることは間違いなく助けになる」
「これからも懸命に取り組み、監督とチームのためにできる限り良いプレーをしたい。特に偽9番の役割に変わってからは、本当に楽しかった。僕が好むライン間や守備の隙間でプレーし、攻撃をつなげられた。今夜はあの役割を心から楽しめた」
アカデミー出身選手たちが欧州大会デビュー
最近、負傷が懸念されていたチーム得点王のアーリング・ハーランドはベンチ入りしたものの出場せず、マレスカ監督はフロイド・サンバ、アラン、ライアン・マカイドゥ、ヴィトール・レイス、ケイデン・ブレイスウェイトの若手選手をチャンピオンズリーグでデビューさせた。
一方、ハットトリックを達成したフォーデンは同大会本戦での通算得点を23に伸ばした。スティーヴン・ジェラード（21得点）を上回り、イングランド人選手ではハリー・ケイン（57得点）、ウェイン・ルーニー（30得点）、ラヒーム・スターリング（27得点）、ポール・スコールズ（24得点）に次いでフランク・ランパードと並んだ。
負傷者が相次ぐ中、クラブの若手有望株をどう支えているかについて、フォーデンはこう続けた。「ルベン［ディアス］やアーリングといったキャプテンたちと一緒に、できる限り彼らを助けようとしている。若手を支えたいんだ」
「監督が彼らを信頼していることが分かる。今は負傷者が多いけれど、監督は若手を起用することを恐れていない。彼らはとてもいいプレーをしてきたから、今夜の出場にふさわしかった。本当にうれしいよ」
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国内リーグ首位チーム、アストン・ヴィラ戦が試金石に
欧州での戦いを立て直したことは、プレミアリーグ開幕からの無傷の歩みを維持したいシティにとって、絶好の足掛かりとなる。マレスカ率いるチームは土曜日、英国夏時間12時30分キックオフのアストン・ヴィラ戦に臨む。十分に休養を取ったハーランドと好調のフォーデンを擁するアウェーチームは、ヴィラ・パークでの厳しい一戦に向けて万全の態勢を整えているはずだ。
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