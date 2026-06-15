元パリ・サンジェルマンの彼はしばしば議論の的となるが、近しい人々は即座に支持を表明する。バロンドール受賞者ウスマン・デンベレも最近、この「過度な」監視に反論。批判はサッカーの枠を超え、世界的なアイコンとしての彼の human side を無視していると指摘した。

それでもロッカールームでの彼の地位は揺るがない。ムバッペは「レ・ブルー」の戦術と精神の両輪であり、チームメイトは高圧的なワールドカップを乗り切るために彼を頼りにしている。



