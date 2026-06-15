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「正しいプレーをする準備はできている」――キリアン・エムバペは、フランスが2026年ワールドカップで優勝するには「守備でさらに一歩前進する必要がある」と認めた。
ムバッペの守備への決意
レアル・マドリードのスーパースターは、2026年ワールドカップでフランスを優勝させるにはプレースタイルを変える必要があると語った。グループI初戦のセネガル戦を前に、彼はボールを持たない時間の動きが少ないという批判に言及。
ディディエ・デシャン監督率いるチームが48チームに拡大された大会を勝ち抜くには、全員が守備で貢献しなければならないと理解している。弟イーサンからの質問に答える形で『ル・パリジャン』紙のインタビューでこう語った。「守備面でもう一歩前進する必要がある。 何としてもワールドカップを勝ち取りたいから、正しいことをする準備はできている。この話題になるのは、彼が僕よりずっと守備に参加しているからだ。人々が指摘してくれるのは良いことだ。僕は常に自分に厳しいし、その分野でもう一歩前進する必要があると思う。それはチームにとって重要で、僕がやらなければならないことだ。」
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キャプテンを守る
元パリ・サンジェルマンの彼はしばしば議論の的となるが、近しい人々は即座に支持を表明する。バロンドール受賞者ウスマン・デンベレも最近、この「過度な」監視に反論。批判はサッカーの枠を超え、世界的なアイコンとしての彼の human side を無視していると指摘した。
それでもロッカールームでの彼の地位は揺るがない。ムバッペは「レ・ブルー」の戦術と精神の両輪であり、チームメイトは高圧的なワールドカップを乗り切るために彼を頼りにしている。
ベルナベウでのウェンガーへの支持
スペインでの厳しい国内シーズンを終え、このフランス人選手に守備面での期待が高まっている。同シーズン、彼はレアル・マドリードの不安定なパフォーマンスの「スケープゴート」にされがちだった。伝説的な監督アルセーヌ・ヴェンゲルは、ムバッペが平均的なレベルのレアル・マドリードに加入し、クラブの過渡期という事情から不当に標的にされたと指摘した。
ウェンゲルは、他のスターが疲労で米国入りする可能性があると指摘しつつ、27歳のムバッペは身体的にフレッシュで、大舞台で結果を出す準備ができていると断言。意欲に満ち、フレッシュなムバッペは、世界サッカー界で最も危険な武器だとする見方が広がっている。
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ワールドカップでの不滅の名声を目指して
ムバッペは2018年と2022年のW杯で計12得点を記録。ロシア大会では10代でフランスを優勝に導き、カタール大会では決勝でアルゼンチンに敗れたものの歴史的なハットトリックで得点王に輝いた。
現在、彼はミロスラフ・クローゼの通算16得点という最多記録まであと少し。決定力に守備貢献度向上を加えられれば、メットライフ・スタジアムで幕を開けるフランス代表を止めるのは難しいだろう。